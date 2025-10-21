Βολιτάκη (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Ανέλεγκτες οι υποθέσεις των 7 εκατομμυρίων ζώων στη Κρήτη

Μια κατάσταση που δεν περιποιεί τιμή στην λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε στο πλαίσιο γύρω από το οποίο είναι δομημένος ο μηχανισμός των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, περιέγραψε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Αριστέα Βολιτάκη.

Η κ. Βολιτάκη, καταθέτοντας στην εξεταστική, αναγνώρισε πως ακόμα δεν έχει ο έλεγχος των 7 εκατομμυρίων αιγοπροβάτων που είχαν δηλωθεί στην Κρήτη την περίοδο 2019 – 2020. Όπως είπε ο έλεγχος δεν έχει προχωρήσει στο σύνολο των ζώων καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν «κάνει έλεγχο στο σύνολο των ζώων».

Στην κατάθεσή της η μάρτυρας στηλίτευσε την πληρωμή του 2022 του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως η εν λόγω καταβολή των επιδοτήσεων με τη διαδικασία του «εντέλλεσθε» αποτέλεσε μία από τις αιτίες που τέθηκε εν αμφιβόλω η διαπίστευση του οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επόμενη μάρτυρας στην εξεταστική είναι η Ανδρονίκη Βασιλούλη, Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ενώ οι εργασίες της επιτροπής θα συνεχιστούν την Τετάρτη με τις καταθέσεις του Παύλου Σατολιά (πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών) και του Γιώργου Πιτσιλή διοικητή της ΑΑΔΕ.