Σε απόγνωση λόγω ευλογιάς και ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες και κτηνοτρόφοι – Έρχονται κινητοποιήσεις

Σε αγωνία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι λόγω των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που έχει θερίσει τα κοπάδια.

Σύμφωνα με τον γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δοθεί η πρώτη δόση για τα θανατωθέντα ζώα, ενώ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα γίνουν κι άλλες πληρωμές, οι οποίες θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο.

«Είτε θα κάνουμε τους ελέγχους που έχουμε δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα στη ροή των ευρωπαϊκών πόρων είτε θα κάνουμε πληρωμές χωρίς έλεγχο, αλλά διακυβεύεται η ροή των ευρωπαϊκών πόρων», σημείωσε ο κος Πρωτοψάλτης.

Παράλληλα, ο κος Πρωτοψάλτης ζήτησε να τηρηθούν τα μέτρα του υπουργείου, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για παράνομο εμβολιασμό για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο οποίος βοηθά στη διασπορά της νόσου.

Οι κτηνοτρόφοι από την πλευρά τους καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει πληρωμές, οδηγώντας τους σε απόγνωση.

«Δεν αμφισβητούμε τη διάθεση, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Έχουμε στάση πληρωμών, χωρίς να ευθύνονται οι παραγωγοί. Πληρώστε τον κόσμο», είπε στο MEGA ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων.

«Έχουμε ξεκληριστεί», αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι στην Ημαθία.

«Ειπώθηκε για ρύθμιση στο ρεύμα. Ποιο ρεύμα θα καταναλώνουμε, όταν θα είμαστε κλειστοί για ένα χρόνο, για το πάγιο; Αφού πλέον δεν θα καταναλώνω ρεύμα», είπε ο Βασίλης Καταφυγιώτης, ο οποίος διαμήνυσε πως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.