Ευλογιά προβάτων: Σε έξαρση η ζωονόσος – Πάνω από 327.000 τα θανατωθέντα ζώα
Οι οκτώ προτάσεις της Ομάδας Εργασίας για την ευλογιά προβάτων
Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει η ευλογιά προβάτων στη χώρα μας, καθώς η εξάπλωσή της σε αρκετές περιοχές της χώρας προσθέτουν νέο κύμα απωλειών, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε οικονομική απόγνωση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το ΥπΑΑΤ, οι θανατώσεις λόγω ευλογιάς προβάτων από τον Αύγουστο του 2024 έως και τον Σεπτέμβριο του 2025, σε 27 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας ανέρχονται σε 327.868, με τα κρούσματα να φτάνουν τα 1.231 σε 1.568 εκτροφές.
Τα περισσότερα κρούσματα και τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφονται στη Λάρισα (52) και ακολουθεί η Αχαΐα (43) και η Καρδίτσα (34)
Μόνο τον τελευταίο μήνα, τον Σεπτέμβριο του 2025, οι θανατώσεις εκτοξεύτηκαν στις 65.014 από 55.151 τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα κρούσματα έφτασαν τα 328 σε 420 κτηνοτροφικές εκτροφές. Τα περισσότερα απ’ αυτά καταγράφονται στη Λάρισα (52) και ακολουθεί η Αχαΐα (43) και η Καρδίτσα (34).
Περιοχές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ευλογιάς:
*Ο αριθμός θα επικαιροποιηθεί με το κλείσιμο των εστιών αφού μας αποσταλεί ο ακριβής αριθμός θανατοθέντων ζώων από τις Π.Ε.
Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας
Στο μεταξύ, στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που αποφάσισε η κυβερνητική σύσκεψη που έγινε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκπρόσωπο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υιοθετούνται οι προτάσεις που υπέβαλε η Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει συσταθεί από τις αρχές Αυγούστου, με απόφαση του ΥπΑΑΤ, Κώστα Τσιάρα και επικεφαλής της είναι ο γγ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και διατύπωσε οκτώ προτάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης της νόσου.
Συγκεκριμένα, προτείνει:
- Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών απολύμανσης, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότερα οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, με στόχο τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Παράλληλα, προτείνεται η εξέταση δυνατότητας οικονομικής στήριξης των κτηνοτρόφων για τα έξοδα απολύμανσης.
- Εντατικοποίηση της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των μέτρων, με επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή απόκρυψης κρουσμάτων. Προτείνεται, επίσης, η μη αποζημίωση των κτηνοτρόφων που παραβαίνουν τα μέτρα και η παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες αρχές και στην Εισαγγελία, ώστε να υπάρξει αποτρεπτική ισχύς έναντι κάθε παράβασης.
- Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ετοιμότητας για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων. Ο μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει:
-Μόνιμη επιτήρηση των μετακινήσεων παραγωγικών ζώων με τη χρήση drones,
-Μηχανισμό άμεσης προμήθειας υλικών και εξοπλισμού,
-Ενίσχυση του κτηνιατρικού προσωπικού των Περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών.
- Άμεση καταγραφή, φωτογράφηση, δέσμευση και κατάλληλη υγειονομική διαχείριση των ζωοτροφών στις μολυσμένες εκτροφές, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του ιού.
- Δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη της επιζωοτίας, όπως οι ημερομηνίες και ο αριθμός των εστιών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η πλήρης διαφάνεια και η έγκαιρη ενημέρωση κρίνονται απαραίτητες, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για την αφύπνιση και εγρήγορση του παραγωγικού κόσμου.
- Διοργάνωση νέου κύκλου ενημέρωσης για τα μέτρα βιοασφάλειας, με προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί από την ευλογιά. Οι δράσεις αυτές θα αποσκοπούν στη διαρκή εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές.
- Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής με αντικείμενο την τεκμηριωμένη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων, από την ΕΕ, εμβολίων, το επίπεδο και τη διάρκεια ανοσίας, τη διαθεσιμότητα, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη εφαρμογή εμβολιαστικού σχήματος έναντι του τρέχοντος συστήματος αντιμετώπισης και εκρίζωσης του νοσήματος.
- Άμεση θανάτωση και καταστροφή των μολυσμένων κοπαδιών, αμέσως μετά τη λήψη θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος, εντός 72 ωρών και το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών, σε όλες τις Περιφέρειες. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.
