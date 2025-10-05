Την ώρα που οι θανατώσεις προβάτων λόγω της ευλογιάς φτάνουν σχεδόν τις 315.000, φέρνοντας τον συγκεκριμένο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής μια ανάσα πριν τον ακραίο περιορισμό, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας δηλώνει ότι «το θέμα του lockdown για τα αιγοπρόβατα, λόγω της ευλογιάς, είναι ανοιχτό και επί τάπητος».

Τυχόν lockdown περιλαμβάνει ακραία απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος

Αν και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να το αποφύγει, αν τελικώς επιβληθεί, η διάρκειά του δεν θα είναι μικρότερη των 15 ημερών.

«Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Το θέμα θα συζητηθεί σε σύσκεψη που θα γίνει αύριο», συμπλήρωσε ο κ. Κέλλας μιλώντας στον ΣΚΑΪ, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τυχόν lockdown περιλαμβάνει «ακραία απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος».

Ο υφυπουργός ενημέρωσε μεταξύ άλλων ότι μέσα στο επόμενο 10ήμερο θα ξεκινήσει η καταβολή των επιδοτήσεων, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε πρώτη φάση θα πληρωθούν για τις ζωοτροφές οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της Θεσσαλίας, που δεν μπορούν ακόμα να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών από την κακοκαιρία Daniel.

Για τα SMS του ΕΛΓΑ

Σχετικά με τα μηνύμα που έλαβαν στα κινητά τους πρόσφατα κάποιοι αγρότες στη Θεσσαλία, στα οποία ο ΕΛΓΑ τούς ζητούσε να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει ως αποζημίωση από τις καταστροφές που προκάλεσε ο Daniel, ο κ. Κέλλας εξήγησε ότι όταν συνέβη η θεομηνία δόθηκαν κάποιες προκαταβολές κατά δήλωση των ίδιων των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των εξατομικευμένων ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι σε 2.600 περιπτώσεις από τις συνολικά 38.000, δόθηκαν μεγαλύτερες προκαταβολές από τις δικαιούμενες.

Όποιος θέλει, έχει το δικαίωμα ένστασης επί του σημειώματος που έλαβε στους κατά τόπους ΕΛΓΑ, μαζί με τα κατάλληλα αποδεικτικά, εξήγησε ο υφυπουργός. Τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα θα καταβληθούν στην ΑΑΔΕ τον Δεκέμβριο του 2027.

Ευλογιά προβάτων: Ντόμινο θανατώσεων

Στην περιφέρεια όπου η κατάσταση «βράζει», οι θανατώσεις και οι ανιχνεύσεις ολοένα και περισσότερων μολυσμένων προβάτων, ακολουθούν αυξητική πορεία. Τα στοιχεία που δίνει στο in ο Αντιπεριφεριάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, είναι ενδεικτικά της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.

«Στις Σέρρες έχουν θανατωθεί 7.000 ζώα – 3.000 αιγοπρόβατα είναι στην αναμονή για θανάτωση τις επόμενες μέρες – 50 κτηνοτροφικές μονάδες από τις 780 της περιοχής, έκλεισαν. Οι άνθρωποι έχασαν τις περιουσίες τους».

Ο ίδιος δεν είναι υπέρμαχος της λύσης του lockdown, καθώς πιστεύει ότι αυτό θα εξαντλήσει περαιτέρω την ελληνική αιγοπροβατεία. Ο κ. Σπυρόπουλος απέστειλε επιστολή στο ΥΠΠΑΤ με την οποία ζητά εκτός από την απαλλαγή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που ανακοινώθηκαν για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι χάνουν ζώα τους, να ισχύσει και πάγωμα των υποχρεώσεων τους σε τραπεζικά δάνεια. Και σύμφωνα με τον κ. Σπυρόπουλο οι κτηνοτρόφοι που έχουν πάρει μεγάλα δάνεια, στις Σέρρες, δεν είναι λίγοι.

«Είναι σοβαρές αυτές οι 50 μονάδες που έκλεισαν. Δυστυχώς, αρκετές, ανήκουν σε νέους στην ηλικία κτηνοτρόφους, με γνώσεις, οι οποίοι καταστράφηκαν στο ξεκίνημά τους. Οι άνθρωποι χάνουν το βιός τους και δεν μπορούν καν να μπουν σε έναν αντίστοιχο ταμείο ανεργίας μέχρι να ορθοποδήσουν. Μαζί με τους κτηνότροφους χάνουν τις δουλειές τους και όσοι εργάζονται στους στάβλους» λέει ο ίδιος.

Μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση, η οποία καθρεφτίζει τις αρρυθμίες και τον «αυτόματο πιλότο» – όπως λένε οι κτηνοτρόφοι – στον οποίο είχε μπει ο μηχανισμός ανταπόκρισης της πολιτείας απέναντι στην ευλογιά προβάτων, είναι η περίπτωση της Λακκόπετρας στη Δυτική Αχαΐα.

«Από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2024, στη Δυτική Αχαΐα είχαν θανατωθεί 4.500 πρόβατα λόγω πανώλης και ευλογιάς. Τον περασμένο Αύγουστο, η αναφορά ενός κρούσματος στη Λακκόπετρα έγινε η αφορμή για να θανατωθούν μέσα σε δύο μήνες 9.000 πρόβατα, τα διπλάσια από όσα χάσαμε μέσα σε έναν χρόνο», λέει ο Ανδρέας Φίλιας, αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

.