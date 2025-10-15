ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο

Με «καρφιά» έναντι της συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευής Τυχεροπούλους, αλλά και αρκετά μισόλογα σε ερωτήματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η Σταυρούλα Κουρμέντζα, διευθύντρια των τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού.

Η κ. Κουρεμέντζα, που τοποθετήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 29/12/2023, που σύμφωνα με τον τότε πρόεδρο κ. Σημανδράκο έγιναν διοικητικές αλλαγές στον Οργανισμό ερήμην του, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κ. Τυχεροπούλου λέγοντας πως ήταν εκείνη που έδωσε την εντολή το 2023 να πληρωθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ, μεταξύ των οποίων και του περίφημου φραπέ.

«Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν στις 22/12/2023 για να ξαναδεσμευτούν λίγες ημέρες μετά στις 29 /12/2023», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Σας καταθέτω και το επίσημο έγγραφο που δείχνει επί προεδρίας Σημανδράκου, το 2023, ο Ξυλούρης αν και με δεσμευμένο ΑΦΜ πληρώθηκε 108.253 ευρώ για να δεσμευτεί στην συνέχεια και πάλι».

Η κ. Κουρμέντζα κατέθεσε μάλιστα έγγραφα που σύμφωνα με την ίδια αποδεικνύουν την ορθότητα των λεγομένων της, ωστόσο, σύμφωνα με βουλευτές-μέλη της επιτροπής, δεν αναγράφονται ημερομηνίες που να δείχνουν τη χρονική στιγμή που λήφθηκε η σχετική απόφαση ούτε το πότε αποδεσμεύτηκαν τα χρήματα.

Η κ. Κουρμέντζα, ωστόσο, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα χαρακτήρισε ελάχιστα φιλικές τις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Μπαμπασίδη, παρότι στις επισυνδέσεις της ΕΛΑΣ εμφανίζεται να τον αποκαλεί «αφεντικούλη» της.