Ζαλίδης (αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): «Δηλώνω αδυναμία για το χρονοδιάγραμμα» – «Αδύνατες» οι πληρωμές του Οκτώβρη

Την αδυναμία του να δεσμευτεί ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής πως θα γίνουν οι πληρωμές Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους κοινοτικών επιδοτήσεων αγρότες, εξέφρασε ο νυν αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Ζαλίδης.

Η αναφορά αυτή του αντιπροέδρου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ανακοίνωσε την έναρξη των πληρωμών στους αγρότες, γεγονός που επιβεβαιώνει την πολιτική τρικυμία στην οποία έχει περιπέσει η κυβέρνηση στην υπόθεση του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δηλώνω αδυναμία, γιατί δεν εξαρτάται από εμένα», απάντησε ο κ. Ζαλίδης σε ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του Οργανισμού ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του επισήμανε: «ο νέος πρόεδρος κ. Καββαδάς θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα και ελπίζω το traditional της 28ης Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου να μπορέσουμε να το κρατήσουμε. Για τον Οκτώβριο όμως είναι δύσκολο ως αδύνατο».

Αναφερόμενος στα ΚΥΔ (κέντρα υποβολής δηλώσεων) από τα οποία έχουν προκύψει τα δεσμευμένα ΑΦΜ, ο αντιπρόεδρος εξήγησε πως την σχετική έρευνα την έχει αναλάβει η οικονομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ευρωπαία εισαγγελέα, επισημαίνοντας πως δεν είναι πάνω από 40 ΚΥΔ που έχουν βγάλει τα παραστατικά.

Ο κ. Ζαλίδης τόνισε επίσης πως είναι δύσκολο να δουλέψει και να εξορθολογιστεί ο Οργανισμός την ώρα που γίνονται έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αλλά και της OLAF. «Δεν περίμενα ότι οι οικονομικές συνθήκες στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ήταν τόσο μη κανονικές. Δεν γινόταν με 3 εισαγγελείς μέσα στο καλοκαίρι να δουλέψουμε. Προσωπικά δεν είμαι χαρούμενος με αυτή την κατάσταση», είπε και αναφερόμενος στην έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πρόσθεσε: «μου είπαν έγινε κούγκι και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αρνητικό για την εικόνα του οργανισμού αλλά καλοδεχούμενο».