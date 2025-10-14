Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ώρα που η κυβέρνηση μοιάζει εγκλωβισμένη στη δίνη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου για διαχρονική πληγή στον Οργανισμό να πέφτει σαν χάρτινος πύργος, ο αγροτικός κόσμος περιμένει με αγωνία να λάβει τις επιδοτήσεις που προβλέπονται.

Όσο οι υπουργοί, κυβερνητικοί παράγοντες και διορισμένα στελέχη συνεχίζουν τον πόλεμο εντυπώσεων για την ευθύνη του σκανδάλου, η OLAF βρίσκεται στην Αθήνα για έναν ακόμη έλεγχο στα οικονομικά του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα οι αγρότες βρίσκονται σε δεινή θέση, καθώς δεν βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ με τις πληρωμές που επρόκειτο να λάβουν από τον Οργανισμό και έχουν ήδη καθυστερήσει σημαντικά.

«Έτοιμος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά…»

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας υποστήριξε ότι οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθυστερήσουν λόγω της παρουσίας του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στην Αθήνα.

«Η OLAF από χθες βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και προφανώς συνεχίζει όλες τις έρευνες που έχουν ήδη ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε μια προσπάθεια να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα», είπε ο κ. Τσιάρας (ANT1), επισημαίνοντας ότι «ενδεχομένως υπάρχουν ζητήματα τα οποία ο Οργανισμός πρέπει να εντοπίσει και να αναδείξει».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι «η παρουσία της OLAF προκαλεί προσωρινά μια δυσκολία στη διεκπεραίωση των πληρωμών», ωστόσο διαβεβαίωσε ότι «υπάρχει υπηρεσιακή ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι πληρωμές.

«Έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ και βρισκόμαστε στο σημείο για να πατήσουμε το κουμπί, ώστε να ξεκινήσουν οι πληρωμές για τα παλιά βιολογικά, τη γεωργία και τη μελισσοκομία», ανέφερε, προσθέτοντας πως «πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου από τους ανθρώπους της OLAF που βρίσκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τονίζοντας την… ετοιμότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Τσιάρας θέλει να κατευνάσει τις αντιδράσεις για το σκάνδαλο στον Οργανισμό και τις σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των δικαιούχων, που έχουν φτάσει στα όριά τους τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Άλλωστε, όπως τονίζουν πηγές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, σε περίπτωση ανασχηματισμού ο πρώτος που θα έβλεπε την πόρτα της εξόδου θα ήταν ο κ. Τσιάρας.

Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το θέμα των αποζημιώσεων και των επιδοτήσεων φαίνεται να έχει αναλάβει να το τρέξει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς στις τοποθετήσεις του περιγράφει ένα γενικότερο κλίμα καθυστέρησης, το οποίο όσο κι αν προσπαθεί να το δικαιολογήσει, είναι μάλλον αδικαιολόγητο.

Τα ακραία ευρήματα

Όπως αποκάλυψε ο κ. Τσιάρας από τους ελέγχους που έγιναν στο υπουργείο για το νέο πρόγραμμα των βιολογικών, τα ευρήματα ήταν «ακραία».

«Για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη βιολογική μελισσοκομία, περισσότερο από το 50% των δειγματοληπτικά ελεγχθέντων βρέθηκαν εκτός προγράμματος», είπε, προσθέτοντας πως «σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η αναστολή της άδειας λειτουργίας αρκετών πιστοποιητικών φορέων». Επισήμανε ακόμη ότι «παρατηρούνται και οικειοθελείς αποχωρήσεις παραγωγών από τα βιολογικά προγράμματα, λόγω των αυστηρότερων ελέγχων και της συμμόρφωσης που πλέον απαιτείται».

«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται από τη μια να ζητάμε να γίνουν οι πληρωμές άμεσα, αλλά από την άλλη να παραλείπονται οι απαραίτητες διαδικασίες, που μπορεί να διακινδυνεύσουν τη ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων», υπογράμμισε ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι «οι πληρωμές των παλαιών βιολογικών είναι έτοιμες να πραγματοποιηθούν», ενώ «εντός Νοεμβρίου θα δοθεί η βασική ενίσχυση».

«Δύσκολη νόσος η ευλογιά»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ευλογιάς, ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι πρόκειται για «μια δύσκολη ζωονόσο με περίοδο επώασης έως και έξι μήνες», τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως η πανώλη, που είχε πολύ μικρότερο χρόνο επώασης. Για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά χρειάζεται σοβαρή συνεργασία και ανάληψη ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους», είπε, διευκρινίζοντας ότι «το Υπουργείο ακολουθεί την ευρωπαϊκή οδηγία, οι Περιφέρειες μέσω των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εφαρμόζουν τα μέτρα βιοασφάλειας, ενώ υπάρχει και η ευθύνη των ίδιων των κτηνοτρόφων».

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση αναμένεται να φέρει προς ψήφιση ρύθμιση για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους κτηνοτρόφους έχουν χάσει τα ζώα τους, τονίζοντας πως πρόκειται για «άμεση και στοχευμένη ανακούφιση των πληγέντων». Παράλληλα, ειδική μνεία έκανε στο πρόγραμμα ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, η προκαταβολή του οποίου θα δοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και το 2026 θα προχωρήσει η εξόφληση.

Όπως ανέφερε, «ήδη έχουν διατεθεί 150 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό, που αντιστοιχούν στους μισούς διαθέσιμους κτηνιάτρους της χώρας, για την ενίσχυση των ελέγχων και των επιχειρησιακών αναγκών». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «οι Περιφέρειες δεν έχουν ακόμη καλύψει πλήρως τις θέσεις που τους προσφέρθηκαν».

«Τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν, στο πλαίσιο της προσπάθειας να στηριχθούν άμεσα οι πληγέντες κτηνοτρόφοι», πρόσθεσε.