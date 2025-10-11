newspaper
11.10.2025 | 15:19
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων: Ο στρατός περισυνέλεξε τη χειροβομβίδα – Βίντεο από το σημείο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 11 Οκτωβρίου 2025 | 15:11

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού

«Λαβράκια» βγάζει η εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του αντιπροέδρου του Οργανισμού και γαλάζιου παιδιού, Ιωάννη Καϊμακάμη με τους βουλευτές και οι αποκαλύψεις για τη «σύγκρουση συμφερόντων».

Spotlight

Το τι ακριβώς σημαίνει «σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» φάνηκε γι’ άλλη μια φορά την Πέμπτη στην Εξεταστική της Βουλής. Εκεί δηλαδή που αποκαλύφθηκε πως το στέλεχος της ΝΔ, Ιωάννης Καϊμακάμης, ο διατελών χρέη αντιπροέδρου του Οργανισμού (υπήρξε προσωπική επιλογή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα), είναι μέτοχος σε εταιρεία με αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την αγροκτηνοτροφική παραγωγή, ενώ η οικογένειά του διατηρεί επιχείρηση εκτροφής βοοειδών και λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καμία πρόβλεψη

Το εντυπωσιακό εν προκειμένω είναι ότι ο κ. Καϊμακάμης παραδέχθηκε ότι έως σήμερα δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη από τον Οργανισμό στο κομμάτι που αφορά τη «σύγκρουση συμφερόντων», γεγονός που αφορούσε ακόμα και τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυνητικά δηλαδή θα μπορούσε στέλεχος του Οργανισμού ή υπάλληλος να έχει παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αποκαλυπτικός ήταν ο παρακάτω διάλογος με τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Υπάρχει κανείς στην οικογένειά σας ή στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζεστε, ή εσείς ο ίδιος, ο οποίος να λαμβάνει επιδοτήσεις από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Ναι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Η οικογένειά μου δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ: Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων σε αυτό το επίπεδο, την οποία θα έπρεπε να την γνωστοποιήσετε;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Ναι. Τώρα τρέχει η διαδικασία. Ουσιαστικά εμπεριέχεται στο νέο σχέδιο κατά της απάτης, το οποίο καταθέσαμε στην κοινότητα. Ουσιαστικά τίθενται ζητήματα conflict σε κάποιες περιπτώσεις. Όταν με το καλό εφαρμοστεί η διαδικασία…

Οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως επίσης αποκαλυπτικός ήταν στη συνέχεια και ο διάλογος που είχε ο κ. Καϊμακάμης με την βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Δεν υπάρχει σύγκρουση καθηκόντων, κύριε, στη θέση; Μήπως γι’ αυτό μας λέτε ότι είναι προσωποκεντρικός ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.;

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):  Και αυτό το έχει απαντήσει.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Σύγκρουση καθηκόντων;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Όχι, σας λέω την αλήθεια.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Χαίρομαι που μας λέτε την αλήθεια. Για να το βάλουμε αυτό κάτω και να το δούμε.

Εσείς έχετε μέλη της οικογένειας, τα οποία συνδέονται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  και τα οποία παίρνουν επιδοτήσεις και λοιπά. Ταυτόχρονα, έχετε και μια εταιρεία. Ταυτόχρονα, είστε και Αντιπρόεδρος. Ταυτόχρονα, παίρνετε και 3.200. Ταυτόχρονα, δεν πάτε και πάτε όποτε θέλετε, όποτε χρειάζεται και λοιπά.

Αυτό όλο το σκηνικό δεν οδηγεί σε μία καταφανέστατη σύγκρουση συμφερόντων; Δηλαδή, αν είναι να προασπιστείτε τα συμφέροντα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή τα συμφέροντα της εταιρείας σας ή τα συμφέροντα…

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Η εταιρεία μου δεν έχει καμία σχέση με…

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: … -ωραία-…του επιδοτούμενου συγγενικού σας προσώπου;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Ωραία, σας απαντώ γιατί βιάζεστε. Επιτρέπεται. Τώρα κάναμε το update με τα conflict στη δουλειά που κάνουμε για την απάτη και καταθέσαμε στο action plan. Αν, λοιπόν, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, …

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Εσείς τώρα δεν νιώθετε αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Ε, δεν υπάρχει, κυρία Λιακούλη.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Δηλαδή, η μαμά σας που έχει, η αδερφή σας, η γυναίκα σας -εγώ δεν ξέρω ποιος και δεν θέλω και να σας ρωτήσω γιατί δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση- …

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Παρακαλώ ολοκληρώστε.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: …είναι συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού, εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε σε αυτό;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Ναι.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):  Ναι, κυρία Λιακούλη, το έχει πει αυτό.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Πείτε τώρα, αν κάτι στραβό πάει, …

Μην κοιτάτε προς τα εκεί τώρα, την πτέρυγα, εδώ κοιτάξτε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Δεν κοίταξα, σας παρακαλώ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρία Λιακούλη, σας παρακαλώ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Σας παρακαλώ πολύ!

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε μάρτυρα, ρωτάω εγώ τώρα. Λέτε εσείς αν υπάρχει ο καινούργιος οργανισμός και κανονισμός και τότε θα παραιτηθείτε. Σεμνό, ταπεινό, έτσι όπως το λέτε ή όπως ακούγεται να το λέτε. Εσείς όμως δεν νιώθετε ότι υπάρχει μία σύγκρουση συμφερόντων…;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Και για τους ίδιους τους υπαλλήλους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν υφίσταται μέχρι τώρα αυτή σύγκρουση.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Να τη και η άλλη είδηση!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ (Μάρτυς): Υπάρχουν… Δεν υφίσταται.

Περί Σαλάτα

Σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη, απάντησε ότι δεν αντιλήφθηκε να παρεμπόδισε ο κ. Σαλάτας τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ για το ποιος ευθύνεται για το χρήμα που φαγώθηκε στον Οργανισμό, ανέφερε: «Θα μάθουμε τους υπαίτιους, δεδομένου ότι όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη. Εμείς, δίνουμε στοιχεία στις ευρωπαϊκές και ελληνικές Αρχές. Αυτοί που καταχράστηκαν χρήμα, θα το ανακτήσουμε».

Τέλος ερωτώμενος για το αν είχε αντιληφθεί να υπάρχει κάποιο εγκληματικό «κύκλωμα« στον Οργανισμό δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποφανθεί επ’ αυτού.

