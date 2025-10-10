ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.
«H εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των πραγμάτων», υποστήριξε ο Μάκης Βορίδης ο οποίος μάλιστα προσπάθησε να υποβαθμίσει τα όσα του καταλογίζει ο Γρηγόρης Βάρρας, λέγοντας πως ο λόγος που τον απομάκρυνε από επικεφαλής ήταν ότι ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού περιέπεσε σε ένα «ατόπημα».
Ο Μάκης Βορίδης δεν αποκάλυψε το «ατόπημα» που οδήγησε στην απόλυση του κ. Βάρρα αλλά υποσχέθηκε ότι θα μιλήσει για αυτό στην κατάθεσή του στην Εξεταστική.
«Κατά τη γνώμη μου έκανε ένα πολύ σημαντικό ατόπημα», είπε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.
«Στον διαγωνισμό που σηκώθηκε επί υπουργίας μου συμμετείχαν δύο εταιρείες, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό», πρόσθεσε.
Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι «υπήρχαν αντιδράσεις από την Νeuropublic, της εταιρείας που υποτίθεται ότι εκπροσωπώ εγώ».
«H παραίτηση Βάρρα έγινε το 2020 και ο κ. Βάρρας καταγγέλλει το 2024», πρόσθεσε.
«Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες», απάντησε στην ερώτηση για το τι ακριβώς τον κατηγορεί ο κ. Βάρρας.
Σημειώνεται ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, υποστήριξε ότι ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, ζήτησε την εκπαραθύρωσή του, προκειμένου να συνεχιστούν οι «ανομίες» στον οργανισμό.
Για την απουσία Σαμαρά από την εκδήλωση Στυλιανίδη
«Δεν μπορώ να σχολιάσω την επιλογή Σαμαρά για τον λόγο που δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση», ανέφερε.
Για πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι είναι υπέρ της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης. «’Οσοι περισσότεροι στηρίζουν τις πολιτικές της κυβέρνησης τόσο το καλύτερο», είπε.
Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κόσμος που θα ακολουθήσει τον κ. Σαμαρά αν ιδρύσει νέο κόμμα, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι δεν νομίζει ότι η δεξιά ατζέντα της κυβέρνησης αφήνει χώρο.
Για την πιθανή επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι πρόκειται απλά για μία ανακατανομή στο εσωτερικό της αριστεράς.
