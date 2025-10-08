Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

Ως μπούμερανγκ λειτουργεί για το μέγαρο Μαξίμου η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία το ίδιο κατέφυγε ως οδό διαφυγής από την Προανακριτική για τους πρώην υπουργούς του Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά τώρα βλέπει ότι η κατάσταση όχι μόνο του έχει ξεφύγει, αλλά πλέον στο επίκεντρο έχει μπει ο ίδιος ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης.

Κι επειδή, σε αντίθεση με τις Προανακριτικές επιτροπές που πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, οι εξεταστικές διεξάγονται σε δημόσια θέα, σε δημόσια θέα βλέπουμε και τους κυβερνητικούς παράγοντες που βρίσκονται στη μέση του κυκλώνα να «καρφώνουν» ο ένας τον άλλον.

Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη

Και πρώτα απ’ όλα ο Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος παραμένει αποσπασμένος συνεργάτης στο μέγαρο Μαξίμου, «κάρφωσε» τον Μάκη Βορίδη, καταλογίζοντάς του όχι μόνο πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες, καθώς κατήγγειλε ότι η υπογραφή του, για την αποδέσμευση των ΑΦΜ που διεκδικούσαν κοινοτικές επιδοτήσεις, ήταν παράνομη ενέργεια «μη αρμόζουσα στις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες», ενώ τον κατηγόρησε ότι διέπραξε παράβαση καθήκοντος, επιχειρώντας να παρέμβει στην διακήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο της εταιρεία Neuropublic, της οικογένειας Γαργαλάκου.

Κατήγγειλε ακόμα πως ο κ. Βορίδης ήταν το πρόσωπο που εκτέλεσε την απαίτηση της ιδιωτικής εταιρίας Neuropublic για να παραιτηθεί προκειμένου – όπως είπε – να αλλάξει η εγκύκλιος που είχε ετοιμάσει για τον τεχνικό σύμβουλο.

Βορίδης κατά Βάρρα

Σε δημόσια θέα ήταν και η επίθεση στον Γρηγόρη Βάρρα από τον Μάκη Βορίδη, ο οποίος χαρακτήρισε την καταγγελία για την Neuropublic «θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο», υποστηρίζοντας ότι ο λόγος της αποπομπής Βάρρα ήταν άλλος (χωρίς να αναφέρει ποιος), ενώ αρνήθηκε, και επιχείρησε να αποκρούσει, τις κατηγορίες για παράνομες πράξεις, κατηγορώντας ο ίδιος τον κ. Βάρρα για «ανυπόστατους και τεχνικά αδόκιμους ισχυρισμούς».

Βλέπουν Μυλωνάκη να «καίει» Βορίδη

Αλλά αυτή που δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη στο εσωτερικό της ΝΔ ήταν η στάση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος έδωσε στην εξεταστική επιτροπή το σημείωμα που του είχε στείλει ο Γρ. Βάρρας, το οποίο φέρει ημερομηνία 6.6.2025 και ο ίδιος δήλωσε ότι το έλαβε στις 15.6.2025.

Βουλευτές της ΝΔ πιστεύουν ότι συνεχίζεται έτσι μια πρακτική που δημιουργεί ρήγματα στο εσωτερικό του κόμματος και θεωρούν ότι ο κ. Μυλωνάκης, προκειμένου να βγει ο ίδιος εκτός κάδρου, μέσω Βάρρα επιλέγει να «δώσει» τον Μ. Βορίδη και να τον «κάψει».

Άλλοι πάλι «γαλάζιοι» βουλευτές δεν στέκονται στην αποστολή του σημειώματος στην εξεταστική, αλλά στο γεγονός ότι το σημείωμα αυτό ο κ. Μυλωνάκης το ζήτησε από τον Γρ. Βάρρα και όχι από τον Μ. Βορίδη, ο οποίος έχει επίσης περάσει από το μέγαρο Μαξίμου σε θέση υπουργού Επικρατείας. Οι ίδιοι βουλευτές θεωρούν ότι το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό για τη σχέση Μυλωνάκη – Βορίδη και εκτιμούν πως η κίνηση αυτή φανερώνει την πρόθεση του πρώτου να «κάψει» τον δεύτερο.

«Κόκκινο πανί»

Γεγονός είναι επίσης ότι ο Γ. Μυλωνάκης -ο οποίος έχει αναλάβει για λογαριασμό του μεγάρου Μαξίμου το ρόλο της προώθησης της κεντρικής γραμμής στις εξεταστικές, τις προανακριτικές και γενικότερα στις δύσκολες για την κυβέρνηση καταστάσεις- αυτή τη στιγμή αποτελεί κόκκινο πανί για πολλούς «γαλάζιους» βουλευτές αλλά και για υπουργούς, ενώ στελέχη της ΝΔ, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις του χρεώνουν ότι συχνά εφαρμόζει την πρακτική της «στημένης λεμονόκουπας».

Δηλαδή την μετάθεση των ευθυνών του Μαξίμου σε άλλα στελέχη, προκειμένου το ίδιο να διασωθεί.

Γνώριζαν

Την ίδια ώρα βέβαια σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι το σημείωμα αυτό του κ. Βάρρα που αριθμεί 40 σελίδες, ο κ. Μυλωνάκης το είχε από τον Ιούνιο, δηλαδή το Μαξίμου το είχε από τότε και και επομένως γνώριζε τις καταγγελίες που περιέχονταν μέσα. Παρόλα αυτά επέμεινε στο μπλοκάρισμα της προκαταρκτικής έρευνας (μέσω της προανακριτικής επιτροπής) αποφασίζοντας μόνο του (διαθέτοντας την κοινοβουλευτική πλειοψηφία) ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ποινικών ευθυνών, ικανές να οδηγήσουν σε προκαταρκτική εξέταση. Αψηφώντας το σχετικό αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Και βέβαια το γεγονός ότι τώρα το Μαξίμου επιχειρεί να πιαστεί από την αναφορά του Γρ. Βάρρα μέσα στο σημείωμα, για «πολιτική ευθύνη» του κ. Βορίδη που «δεν παραγράφεται», δε μπορεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για απόρριψη οποιασδήποτε προκαταρκτικής διερεύνησης για τυχόν ποινικές ευθύνες.

Με την πλάτη στον τοίχο

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση βρίσκεται ξανά με την πλάτη στον τοίχο και δέχεται ήδη σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση. Από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι οι «αποκαλύψεις του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρα, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, δείχνουν έναν παρακρατικό μηχανισμό επιρροής, ο οποίος επιχείρησε να μετατρέψει τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε μηχανισμό πολιτικής πελατείας».

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν πως «ο κ. Βάρρας εμφανίζεται απόλυτα βέβαιος» ότι «δεν έχει ερωτηθεί ποτέ από τον πρωθυπουργό για τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ – «όσο παράξενο κι αν ακούγεται αυτό», όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά», προσθέτοντας πως «δεν είχε πει λέξη στον πρωθυπουργό, παρότι μετά τη θητεία του στην κορυφή του Οργανισμού διορίστηκε σε θέση «δίπλα» στον Κυρ. Μητσοτάκη, από τα τέλη του 2020. Και παρότι έχει καταθέσει επί 36 ώρες και σε τρεις φάσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» και ρωτώντας: «Πώς γίνεται να πιστέψει κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν ενήμερος, για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;».

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει «έκθετους» Βορίδη και μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας ότι η κατάθεση Βάρρα «στην Εξεταστική Επιτροπή ήταν ένα βαρύ κατηγορητήριο κατά του Μ. Βορίδη, μια μόλις μέρα μετά την παραγραφή των αδικημάτων την οποία η κυβέρνηση επέβαλε με αντικοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις».