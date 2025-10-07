O Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παράνομη ενέργεια» το «συμφωνώ» – «Ηθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς των ευθυνών πολιτικών και ποινικών του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάλληλου της προεδρίας της κυβέρνησης Γρηγόρη Βάρρα, στις πλάτες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.

Και αυτό γιατί ο κ. Βάρρας εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά του πρώην υπουργού λέγοντας πως η υπογραφή που έβαλε (το «συμφωνώ» για την αποδέσμευση των ΑΦΜ που διεκδικούσαν κοινοτικές επιδοτήσεις, ήταν παράνομη ενέργεια «μη αρμόζουσα στις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες», καθώς και ότι ο κ. Βορίδης ήταν το πρόσωπο που εκτέλεσε την απαίτηση της ιδιωτικής εταιρίας Neuropublic για να παραιτηθεί προκειμένου – όπως είπε στη συνέχεια – να αλλάξει η εγκύκλιος που είχε ετοιμάσει για τον τεχνικό σύμβουλο.

Στη κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο μάρτυρας κατηγόρησε επίσης τον πρώην υπουργό πως διέπραξε παράβαση καθήκοντος επιχειρώντας να παρέμβει στην διακήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο.

«Απαγορεύεται η όποια παρέμβαση όσο ανώτερος και αν είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Όταν βγαίνει ένας διαγωνισμός είναι δύο πράγματα. Αν είναι φωτογραφικός και δεύτερον αν ο πρύτανης ή ο αντιπρύτανης μας επιβάλλει να βάλουμε κάτι. Είναι παράνομη πράξη. Αρα εδώ, πόσο μάλλον. Σε εσάς τα μέλη του κοινοβουλίου πως ορίζεται η παράβαση καθήκοντος; Όταν ένας υπουργός ζητάει την διακήρυξη και του λέει να κάνει διορθώσεις αυτό είναι παρέμβαση ή δεν είναι;», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα σου πάρουν το κεφάλι»

Σε άλλο δε σημείο της κατάθεσής του ο κ. Βάρρας τόνισε πως με την διακήρυξη που είχε ετοιμάσει – αλλά οδηγήθηκε σε παραίτηση – άνοιγε το θέμα του τεχνικού συμβούλου (προκειμένου να φύγουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι περιβόητες ιδιωτικές εταιρίες) αλλά τον εμπόδισε ο κ. Βορίδης προειδοποιώντας τον πως «θα σου πάρουν το κεφάλι».

Ο κ. Βάρρας άφησε αιχμές και κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, ο οποίος ισχυρίστηκε ενώπιον της Επιτροπής πως μόνο μία φορά είχε συναντηθεί με τον κ. Βορίδη, κάτι που έχει υποστηρίξει δημοσίως και ο πρώην υπουργός. «Ο Μελάς είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον κ. Βορίδη. Ασυζητητί είχε στενές σχέσεις (με τον πρώην υπουργό). Σημείωσε επίσης πως πως ο τεχνικός σύμβουλος, Neuropublic, είχε προνομιακές σχέσεις με τον κ. Βορίδη και τον διευθυντή του γραφείου του, κ. Αθανασά.

Τα ερωτήματα της συγκάλυψης

Σημειώνεται πως ο κ. Βάρρας είχε συντάξει το ενημερωτικό σημείωμα που του ζήτησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης πριν η ΝΔ λάβει την απόφαση να μην παραπέμψει τον κ. Βορίδη σε προανακριτική επιτροπή (με την θεατρικού τύπου παρουσία στην ψηφοφορία της Ολομέλειας το καλοκαίρι).

Σε αυτό το σημείωμα ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο για πολιτικές ευθύνες Βορίδη που δεν παραγράφονται και αναλύει το πλαίσιο των ενεργειών του και που αυτές οδήγησαν. Στη σημερινή του κατάθεσή ωστόσο στην εξεταστική επιτροπή, μιλά ανοιχτά για ποινικές ευθύνες (παράνομο το “συμφωνώ”, παράβαση καθήκοντος).

Το ερώτημα που γεννιέται είναι αν η κυβέρνηση γνώριζε τις αποδιδόμενες κατηγορίες στον πρώην υπουργό και παρόλα αυτά επέλεξε να μην τον παραπέμψει λέγοντας μάλιστα δημόσια πως από την μελέτη της δικογραφίας που έστειλε η ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή δεν προκύπτουν ενδείξεις για ενδεχόμενη τέλεση ποινικών αδικημάτων.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο προφανώς ενδυναμώνει την κατηγορία της αντιπολίτευσης για απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου και πολιτικάντικης διαχείρισης. Αντίστοιχα θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως και ο ίδιος ο κ. Βάρρας, μετατόπισε τις κατηγορίες περί πολιτικών ευθυνών – που δεν παραγράφονται- σε ποινικές, αφού προηγούμενος όμως η Βουλή είχε απορρίψει την προοπτική της προανακριτικής και παρήλθε η αποσβεστική προθεσμία για την απόδοσή τους από το Σύνταγμα.

Και εδώ όμως προκύπτει το ερώτημα πως μια κυβέρνηση διατηρεί στο δυναμικό της από το 2020 έναν άνθρωπο που ούτε πιστεύει ούτε τις θέσεις του για τις ευθύνες στον Οργανισμό αποδέχεται.