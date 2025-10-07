ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη

Καταθέτει σήμερα Τρίτη (7/10) στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γρηγόρης Βάρρας, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού. Θεωρείται μάρτυρας – κλειδί καθώς με την κατάθεσή του και στους ευρωπαίους εισαγγελείς άνοιξε τον δρόμο για τη δίωξη κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη ενώ είχε ενημερώσει και το Μαξίμου. Μάλιστα στο υπόμνημα/ενημερωτικό σημείωμα που συνέταξε και απέστειλε στο μέγαρο Μαξίμου, περιγράφει όπως έχει αναφέρει το in ένα απίστευτο σύστημα εξουσίας και ελέγχου των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών που ήλεγχαν τη διαδικασία ελέγχου και πληρωμών των αγροτών με ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες.

Tην άτυπη αυτή ενημέρωση 46 σελίδων που είχε στείλει ο Βάρρας τον Ιούνιο του 2025, στο Μαξίμου, υποχρεώθηκε να στείλει στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Δείτε όλο το ενημερωτικό σημείωμα που έστειλε ο Βάρρας στον Μυλωνάκη

Ο Βάρρας καίει τον Βορίδη

Στο υπόμνημά του ο Βάρρας περιγράφει εκτενώς το αλισβερίσι ιδιωτικών εταιρειών και δημοσίου ήδη από το 2013-14, περιγράφεται και ο ρόλος του Μάκη Βορίδη στον οποίο αποδίδονται ξεκάθαρα τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τον κ. Βάρρα επιχείρησε το 2020 ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και με την ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστημίου να βρει λύση στη περιβόητη «τεχνική λύση» που αποτελούσε πρόβλημα για τη χώρα μας και το σχέδιο του το μετέφερε στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.

«Τι έκανε τότε ο κ. Βορίδης; απλά ζήτησε τη παραίτησή μου γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες ή άλλα που πιθανά του εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Μελάς (…) βλέποντας επιπλέον κοντά στα 10 εκατ. στρέμματα που θα μπορούσαν να κάνουν… με απόθεμα, εξυπηρετήσεις κλπ κλπ και δημιουργία ικανών και άτυπων φίλων για ότι προέκυπτε στο μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και επανέρχεται με αναφορές σε ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη: «έτσι μέσα σε αυτό το περιβάλλον και με προσχήματα έωλων νομικών προσχημάτων το ΥΠΑΑΤ (σ.σ. Βορίδης) άφησε το θέμα σε αδικαιολόγητη εκκρεμότητα και σήμερα έδωσε το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην γραφειοκρατία της να ξαναπάρει τα 466 εκατ. ευρώ πίσω και να δικαιολογήσει την αστοχία της το 2009-13 και να δημιουργείται από τις αμέλειες του κ. Βορίδη η πρωτοφανής αρνητική εικόνα η χώρα να χάνει σε ένα χρόνο ότι προσπάθησε να κερδίσει και κέρδισε στα 8 χρόνια. Είναι εξόχως πολιτική ευθύνη μάλιστα από κάποιον που γνωρίζει τις νομικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση χρεώνεται ότι έχασε 486 εκατ. ευρώ που είχαν κερδηθεί στα δικαστήρια. Η πολιτική αυτή ευθύνη δεν παραγράφεται».