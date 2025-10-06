ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Η ΝΔ πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψει τους πραγματικούς ενόχους – Ο καυγάς με τον Σκρέκα στον αέρα

Για λάσπη προς το πρόσωπό του και το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να φύγει η προσοχή από τους πραγματικούς ενόχους του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο, ο Νίκος Μπουνάκης, στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, τον οποίο η ΝΔ κατηγορεί ως εμπλεκόμενο. Το θέμα – που προκάλεσε σφοδρή σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, αφορά δήλωση ΟΣΔΕ μιας παραγωγού που είχε κατατεθεί δια μέσου του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων της εταιρείας του κ. Μπουνάκη και αφορά ένα αγροτεμάχιo 336 στρεμμάτων στην περιοχή της λίμνης Κάρλα, η οποία ωστόσο είναι δημόσια έκταση. Το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, η γυναίκα το νοίκιαζε αντί 24 ευρώ τον χρόνο για αγρανάπαυση.

Ο κ. Μπουνάκης, εξήγησε ότι παραγωγός, προσήλθε στο ΚΥΔ με όλα της τα δικαιολογητικά για να υποβληθούν μέσα από την εφαρμογή του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) στον ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη ενίσχυσης που η ίδια προσδιόρισε στην αίτηση της ως δικαιούχος, κάτοχος ήδη δικαιωμάτων για τα έτη 2022-2023. Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάμεσα στα παραστατικά που κατέθεσε για να γίνει δεκτή η αίτηση στο ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν και ένα ήδη συναφθέν και καταχωρημένο μισθωτήριο ακίνητης περιουσίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, (ΑΑΔΕ). Αποτέλεσμα αυτής της καταχώρισης όπου δηλώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα όποια έκανε δεκτά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν και η πληρωμή της και τα δύο έτη κανονικά στην παραγωγό, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους απόρριψη η πρόβλημα.

«Ο καθένας δηλώνει ότι τον αφήνει το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσει»

«Εμείς παίρνουμε την αίτηση του κάθε παραγωγού. Βάζουμε την αίτηση στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπαίνουμε στους χάρτες και πατάμε στο αγροτεμάχιο που μας υποδεικνύει ο παραγωγός. Αν το αγροτεμάχιο είναι π.χ δημόσια έκταση, ή αν επικαλύπτεται από άλλο παραγωγό, δεν αφήνει το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να το δηλώσεις», είπε στο Open και συνέχισε « Το σύστημα δέχτηκε την αίτηση. Από τη στιγμή που το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο ήταν σε δημόσια έκταση, το πρόβλημα το έχει το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το έχει το ΚΥΔ», καθώς τα κέντρα δεν έχουν ούτε αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να ελέγξουν τη νομιμότητα των μισθωτηρίων που έχουν εκδοθεί από την ΑΑΔΕ.

«Με την ανακοίνωσή της η ΝΔ κατηγορεί τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ εκείνης της περιόδου ότι καταπάτησαν δημόσια έκταση ή άφησαν να καταπατηθεί δημόσια έκταση», σημείωσε ο κ. Μπουνάκης.

«Στελέχη κορυφαία της ΝΔ τα οποία είναι μέσα στη δικογραφία και εμπλέκονται δικαστικά έχουν δηλώσει εκατοντάδες στρέμματα στην περιοχή της Κάρλας. Η συγκεκριμένη είναι μία αίτηση σε 1.500» ανέφερε σε άλλο σημείο, δηλώνοντας ενοχλημένος από τη στοχοποίηση της Κρήτης.

Αντιπαράθεση στον αέρα

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν στη συζήτηση παρενέβη ο Κώστας Σκρέκας στέλεχος της ΝΔ, ο οποίος σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις, έκανε λόγο για μεγάλες απάτες και διερωτήθηκε πως γίνεται μια έκταση 330 στρεμμάτων που κανονικά θα νοικιαζόταν κατ ελάχιστον με 10.000 ευρώ τον χρόνο να νοικιάζεται για μόλις 24 ευρώ τον χρόνο, για να πάρει την απάντηση από τον κ. Μπουνάκη, ότι δεν είναι αρμόδια τα ΚΥΔ να ελέγξουν τη νομιμότητα των μισθωτηρίων αλλά της ΑΑΔΕ.

«Η ΑΑΔΕ τώρα ανέλαβε τον ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο κ. Σκρέκας, που διερωτήθηκε για «για ποιο λόγο ο Χάρης Δούκας ζητά την τιμωρία Μπουνάκη» και υποστήριξε ότι «στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η απάτη δεν έχει χρώμα. Να ελεγχθούν όλοι».

«Είμαι στη διάθεση της εξεταστικής και οποιασδήποτε επιτροπής και ελέγχου», επανέλαβε ο κ. Μπουνάκης, επιμένοντας στη θέση του για την ΑΑΔΕ, συνεπικουρούμενος από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά ο οποίος ανάγνωσε την απάντηση του κ. Βορίδη σε ερώτημα του κ. Αβδελλά το 2020. Τότε ο κ. Βορίδης είχε πει: «Το σύνολο των αγροτεμαχίων με τα αντίστοιχα ΑΤΑΚ διασταυρώνονται μέσω της ΑΑΔΕ προς επιβεβαίωση μόνιμης κατοχής. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί μεν το σύνολο των ελέγχων αλλά δεν έχει αρμοδιότητα, η οποία είναι στην ΑΑΔΕ».

«Τι έχουμε λοιπόν στην περίπτωση του κ. Μπουνάκη;» αναρωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς και απάντησε: «Έναν άνθρωπο που δεν είναι στην δικογραφία ενώ οι «Φραπέδες» και οι «Χασάπηδες» είναι. Όσοι είναι στη δικογραφία είναι όλοι γαλάζιοι. Ο κ. Μπουνάκης μόλις είπε ότι δέχεται να έρθει στην εξεταστική για να λάμψει η αλήθεια. Ο κ. Μπουκώρος θα έρθει; Πότε θα έρθει ο κ. Μυλωνάκης; Ο Φραπές; Ο Χασάπης; Η κα Σεμερτζίδου; Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υπάρχει μία δήλωση με στοιχεία της ΑΑΔΕ σε πλήθος 1.500 και εσείς που υπάρχουν στη δικογραφία τα στελέχη σας με χιλιάδες δηλώσεις που έχουν οι ίδιοι λάβει χρήματα, που είναι στη δικογραφία και θέλετε να πάτε να κάνετε φτηνό αντιπερισπασμό. Το πιο ενοχλητικό είναι ο εμπαιγμός – την ίδια ώρα που ζητάνε άπλετο φως, εκείνη την ώρα οργανώνουν τη συγκάλυψη.

Είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο και προσπαθείτε με συκοφαντία και ψεύδη να εμπλέξετε ανθρώπους».