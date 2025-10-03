Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…

Να πείσει τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής (και ενδεχομένως τον εαυτό του) πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διακομματικό και πως οι υπουργοί δεν έχουν τρόπο να παρέμβουν στα δεσμευμένα ΑΦΜ, επιχείρησε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο Γιάννης Κουρδής.

Ο κ. Κουρδής διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα μεταξύ του Γενάρη του 2024 μέχρι τον Γενάρη του 2025 τοποθετούμενος από τον Λευτέρη Αυγενάκη παρότι δεν είχε πρότερη εμπειρία (ήταν πρόεδρος στο αθλητικό κέντρο Λάρισας), είδε τα πάντα καλώς καμωμένα στον Οργανισμό. Μεταξύ άλλων, είπε πως κανένας υπουργός δεν μπορεί να παρακάμψει τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για να επηρεάσει τα δεσμευμένα ΑΦΜ καθώς «ακόμα και αν γίνει μεμονωμένα παρέμβαση για έναν μονοψήφιο αριθμό, δεν έχει σημασία γιατί στον επόμενο έλεγχο θα ξαναβρεθεί, και όταν βρεθεί θα δεσμευτεί και θα χαρακτηριστούν αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Διέψευσε ότι υπήρχε κόντρα με τον Μπαμπασίδη

Βέβαια, πέραν των γενικών αναφορών η συζήτηση πήγε και στους επίμαχους διαλόγους των επισυνδέσεων που βρίσκονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Ο κ. Κουρδής διέψευσε ότι υπήρχε κόντρα με τον τότε πρόεδρο Κ. Μπαμπασίδη παρότι σε συνομιλία του με τον κ. Ζερβό (έτερο αντιπρόεδρο οργανισμού) του πρότεινε να βγουν με τον Φιλιππή (πρόεδρος ΕΛΓΟ Δήμητρα) για να εκφράσει παράπονα.

«Η αγωνία του προέδρου ήταν να μην χαθούν οι ημερομηνίες ακόμα και αν χρειαστεί να δώσουμε παραπάνω χρήματα. Ασχολούμαι με τις συμβάσεις, ήξερα ότι υπάρχουν τρόποι να διεκδικήσουν χρήματα και αυτούς τους τρόπους προσπαθούσα να τους αποφύγω. Αυτός είχε αγωνία των έγκαιρων και έγκυρων πληρωμών και εγώ να μη δοθούν περισσότερα χρήματα απ’ όσα έπρεπε στην ένωση εταιρειών. Είχαμε μια διαφωνία σημειακά. Οι σχέσεις μας ήταν πολύ καλές σχέσεις σεβασμού», τόνισε.

Σε έτερο διάλογο της δικογραφίας που εμφανίζεται να συνομιλεί με τον Ζερβό προκειμένου να στείλουν Μουτζαχεντίν για να τρομάξουν τον τότε πρόεδρο και να αποφευχθούν έλεγχοι ΑΦΜ, απέδωσε το γεγονός στην διαφορετικές προτεραιότητες που είχε με τον κ. Μπαμπασίδη, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι το ύφος της συνομιλίας δεν συνάδει με τον θεσμικό του ρόλο». «Ο έλεγχος ήταν γνωστός, είχε έρθει ως καταγγελία στα γραφεία ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε γνωστοποιηθεί σε όλους. Ήταν χαλαρή προσωπική κουβέντα», είπε.