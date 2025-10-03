Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζονται οι καταθέσεις στην εξεταστική της Βουλής για τα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την αίθουσα του Κοινοβουλίου πέρασε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού (11/2020-3/2021) Θεοφάνης Παπάς αφήνοντας αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα.

Κατάθεση Θ. Παπά στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είπε για Βορίδη, δεσμευμένα ΑΦΜ και βοσκοτόπια

Πηγές προερχόμενες από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν πως στη σημερινή κατάθεση «κατέφυγε στην τακτική της υπεκφυγής και των γενικόλογων αναφορών».

Τι είπε για τον Μάκη Βορίδη

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η κατάθεσή του «σφραγίστηκε από τον κεντρικό ρόλο» που είχε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Μάκης Βορίδης καθώς «είχε συμφωνήσει απόλυτα, υπογράφοντας, στην κατανομή των βοσκοτόπων».

Η αποκάλυψη αυτή του κ. Παπά «φέρνει σε δεινή θέση τον κ. Βορίδη ο οποίος τόσο στην ομιλία του στην Βουλή όσο και στις δημόσιες τοποθετήσεις του έχει τονίσει ότι δήθεν ελέγχεται για μια υπογραφή του που έβαλε το 2019. Όπως φαίνεται είχε δώσει και την έγκρισή του και το 2020 έχοντας απόλυτη γνώση της κατανομής των βοσκοτόπων και του εθνικού αποθέματος», αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ προσπάθησε να εμφανιστεί ως «προστάτης» των αγροτών, παρουσιάζοντας τις δικές του απόψεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο Οργανισμός «τις οποίες όμως όλως περιέργως δεν εφάρμοσε όσο ήταν πρόεδρος», σχολιάζουν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Βοσκοτόπια και δεσμευμένα ΑΦΜ

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως δεν έδωσε καμία απάντηση για την αποδέσμευση δεσμευμένων ΑΦΜ και την πληρωμή ενισχύσεων σε υπό έλεγχο δικαιούχους, την αφαίρεση φακέλων ελέγχου και την ακύρωση αυστηρών διαδικασιών με την τροποποίηση των εγκυκλίων του Οργανισμού που θα αποκάλυπταν παρανομίες.

Δεν απάντησε ακόμα για την «εκτόξευση» των βοσκότοπων χωρίς ζώα επί των ημερών του το 2020 και το 2021, παρά την υποτιθέμενη κάθετη αντίθεσή του, όπως εμφατικά ανέφερε πολλές φορές. Δεν παραδέχθηκε δε ότι αυτός έκανε την κατανομή Εθνικού Αποθέματος τον Δεκέμβριο του 2020 όπου έγινε η μεγαλύτερη γραμμική μείωση.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν πως «αξίζει να αναφερθεί ότι στην κατάθεσή του παραδέχθηκε ότι η Περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα στις πληρωμές, καταρρίπτοντας και εκείνος το επίσημο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που στην προσπάθειά της να αποποιηθεί τις ευθύνες ρίχνει την ευθύνη στις Περιφέρειες».