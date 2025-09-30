newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου – Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης
Πολιτική Γραμματεία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:58

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου – Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης

Η κατάθεση Σημανδράκου στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε την αντίδραση Αυγενάκη. Καλά κρατεί η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Με αιχμές για τα χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ στο πλαίσιο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ρόλο του περιβόητου «Φραπέ» (κατά κόσμο Γιώργο Ξυλούρη), «βόμβες» που «αγγίζουν» την περίοδο που διετέλεσε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Λευτέρης Αυγενάκη, εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος.

Στα ύψη διατηρείται το πολιτικό θερμόμετρο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διατηρεί υψηλές θερμοκρασίες εν μέσω φθινοπώρου

Η κατάθεση Σημανδράκου προκάλεσε την αντίδραση Αυγενάκη. Ο πρώην υπουργός του καταλογίζει πως επέλεξε την «τακτική της υπεκφυγής» επιφυλασσόμενος να ασκήσει «κάθε νόμιμο δικαίωμά του» αν δεν προσκομίσει στοιχεία «για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος του».

Τι είπε ο Ευάγγελος Σημανδράκος στην εξεταστική της Βουλής

Στην κατάθεσή του, ο κ. Σημανδράκος, εκτός από τη δήλωση ότι ο πρώην γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος, του ζητούσε μέσω συχνών τηλεφωνικών κλήσεων «να πληρωθεί ο Γιώργος, ο Ξυλούρης («Φραπές»)», επιφύλασσε ένα ακόμα «χτύπημα» στον πρώην στενό συνεργάτη Αυγενάκη, τονίζοντας πως αποπειράθηκε να τον χειραγωγήσει.

Ειδικότερα, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας στον βουλευτή της ΝΔ, μέλους της επιτροπής, Παναγή Καπάτο, αν υπήρξε απόπειρα χειραγώγησης του, ξανάδειξε τον στενό συνεργάτη του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, Γιώργο Στρατάκο.

Θυμίζουμε πως ο κ. Σημανδράκος τόνιζε στην κατάθεσή του πως οι πιέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Ξυλούρη («Φραπέ») ήταν αφόρητες και πως ο ίδιος ήταν επισκέπτης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Οργανισμού, γεγονός που φαίνεται από το βιβλίο επισκεπτών.

Τα δεσμευμένα ΑΦΜ

Ο τότε γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος τον κάλεσε και του επισήμανε πως «κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ» εξηγώντας ότι δέχτηκε πίεση για την αποδέσμευση των ΑΦΜ. Ειδικά, μάλιστα για τον Λευτέρη Αυγενάκη ανέφερε ότι, μέσω του Γιώργου Στρατάκου, του μεταφέρθηκαν πιέσεις να προχωρήσει σε πληρωμές.

Στην εξεταστική της Βουλής περιέγραψε τις «δύσκολες» σχέσεις που είχε με την τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου (Λευτέρης Αυγενάκης) και πως εν τέλει εξωθήθηκε σε παραίτηση.

«Έστειλα επιστολή και λέω στον Αυγενάκη πως τοποθετήθηκα με ΑΣΕΠ (…). Η επιλογή του υπουργού να βγαίνει στα ΜΜΕ να χαρακτηρίζει με τον πιο απαξιωτικό τρόπο τον πρόεδρο του Οργανισμού που προΐσταται σημαίνει ότι θα έπρεπε να κάνει ενέργειες για να δώσει εξηγήσεις. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Επέλεξε τη μέθοδο της απαξίωσης χαρακτήρα και επαγγελματικής υπόστασης για να τον αναγκάσει να φύγει. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να διώξει κάποιον από τον οργανισμό (…)».

Ο κ. Σημανδράκος αναφέρθηκε επίσης σε επιστολή που απέστειλε στον κ. Αυγενάκη στην οποία είχε επισυνάψει τον πίνακα με τη διανομή του εθνικού αποθέματος ανά περιφερειακή ενότητα τη περίοδο 2017-2021. Όπως είπε, η εξέλιξη της κατανομής έδειχνε τη συσσώρευση του εθνικού αποθέματος σε μια περιφέρεια, αυτή της Κρήτης.

Η αντίδραση του Λ. Αυγενάκη

Στη σημερινή συνεδρίαση ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «είχε την ευκαιρία να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που του τέθηκαν. Δυστυχώς, όμως, για ακόμη μία φορά, δεν απάντησε» σχολίασε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης.

Εκτίμησε πως «αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής» και έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς απάντηση:

«Πότε και με ποιο τρόπο, αποδεδειγμένα, πιέστηκε από μέρους μου για να απελευθερώσει τα χιλιάδες «δεσμευμένα ΑΦΜ»;

Πού είναι οι αποδείξεις του; Μια εντολή; Ένα έγγραφο; Ένα μήνυμα από μέρους μου;

Πότε και πώς με ενημέρωσε για τον ακριβή αριθμό των «δεσμευμένων» ΑΦΜ;

Γιατί δεν προώθησε στη Δικαιοσύνη τα «παράνομα ΑΦΜ» που για χρόνια διατηρούνταν απλώς «στο συρτάρι», καθιστώντας ομήρους τους όποιους νόμιμους δικαιούχους αγρότες;»

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ισχυρίστηκε πως Ευάγγελος Σημανδράκος «εντέχνως απέκρυψε ότι τα «δεσμευμένα ΑΦΜ» είναι διαφορετικό από τους «μη επιλέξιμους δικαιούχους», που όντως αναφέρει στην από 30.10.23 επιστολή του».

Διέκρινε «αντιφάσεις και αοριστίες»  από όσα είχε ισχυριστεί στην ένορκη κατάθεσή του, στις 26.02.25. Σημείωσε ακόμα πως εμφανίστηκε «εμφανώς αμήχανος, χωρίς αποδείξεις, ούτε τεκμήρια».

Τέλος, τον κάλεσε «να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος του» και επιφυλάχθηκε «να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του» σε διαφορετική περίπτωση.

Σύγκρουση και εκτός Κοινοβουλίου

«Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, «απελπισία και αμηχανία» στο ΠΑΣΟΚ.

«Επιβεβαιώνεται σήμερα, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απολύτως γαλάζιο και ενορχηστρωμένο από το Μέγαρο Μαξίμου» υποστήριξαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η σημερινή κατάθεση του κ. Σημανδράκου ότι οδηγήθηκε σε παραίτηση το 2023, αφού πρώτα έπεσε σε «δυσμένεια» από τον Αυγενάκη, επειδή δεν επέτρεψε (ορθώς) να πληρωθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ (στην συντριπτική πλειονότητα από την Κρήτη), κατόπιν συνάντησης στου Μαξίμου με τους κ.κ. Μπρατάκο, Παπασταύρου και Βορίδη- έρχεται να επιβεβαιώσει ξανά την εμπλοκή του ίδιου του πρωθυπουργικού γραφείου -και άρα και του ίδιου του πρωθυπουργού- στα γεγονότα του σκανδάλου», ανέφερε η Νέα Αριστερά.

«Οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου, επιβεβαίωσαν τις πολιτικές παρεμβάσεις που δεχόταν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων», υπογράμμισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ καταλήγοντας μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνηση είναι ανίκανη και επικίνδυνη για τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου».

Σε άλλο μήκος κύματος η «γαλάζια» παράταξη

Μια εντελώς διαφορετική ανάγνωση των λεγομένων Σημανδράκου κάνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζοντας πως με τη σημερινή του κατάθεση «επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου».

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο μάλιστα βάζουν στο στόχαστρο την τότε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένα Αποστολάκη και το σημερινό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και συνάδελφος του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χνάρη.

«Απελπισία και αμηχανία» καταλογίζουν στη ΝΔ πηγές του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την ότι «αντί να απαντήσει στις συντριπτικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέφυγε σε γελοίες επιθέσεις για να επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες».

