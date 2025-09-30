ΠΑΣΟΚ: Τα μέλη της επιτροπής της ΝΔ έχουν πρόβλημα κατανόησης ή αν είναι μαέστροι στην παραπληροφόρηση;

Οι σημερινές διαρροές της κυβέρνησης από την συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν τα μέλη της επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έχουν πρόβλημα κατανόησης ή αν είναι μαέστροι στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα» σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, λίγες ώρες μετά την κατάθεση του Ευάγγελου Σημανδράκου.

Εξηγούν πως «η κυβέρνηση στις διαρροές της αναφέρει ότι από την κατάθεσή του κ. Σημανδράκου προκύπτει ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και την πληρωμή τους» και θέτουν τα ερωτήματα «πώς να ερμηνεύσουμε την φράση του κ. Σημανδράκου ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος τον κάλεσε και του επισήμανε πως «κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ»; Με πόση μεγαλύτερη σαφήνεια να εξηγούσε ο κος Σημανδράκος ότι δέχτηκε πίεση για την αποδέσμευση των ΑΦΜ;»

«Γελοίες αναφορές»

Οι ίδιες πηγές κάνουν ειδικά αναφορά στα λεγόμενα Σημανδράκου για τον Λευτέρη Αυγενάκη «ότι, μέσω του Γιώργου Στρατάκου, του μεταφέρθηκαν πιέσεις να προχωρήσει σε πληρωμές, ενώ ειδικά για τον γνωστό στο ευρύ κοινό «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος μπαινόβγαινε στο Υπουργείο, αποκάλυψε ότι του ασκήθηκαν πιέσεις για να προχωρήσει η πληρωμή του».

Οι διαρροές της κυβέρνησης καταλήγουν με επίθεση στο ΠΑΣΟΚ με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη να μιλούν για «γελοίες αναφορές» και να παραπέμπουν στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) που με το από 26/9/2025 δελτίο τύπου της «αποκάλυψε ξεκάθαρα ότι οι έλεγχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις ανήκουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπό την ευθύνη των Περιφερειών».

«Να απαντήσει στους χιλιάδες έντιμους αγρότες»

Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας ξεπερνά κάθε όριο, λένε στο ΠΑΣΟΚ. «Η κυβέρνηση είναι τόσο απελπισμένη που καταφεύγει στο 2011 για να εξηγήσει πώς απέτυχε το 2025. Από τον κ. Βορίδη που ήταν ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι τον κ. Τσιάρα, κανείς δεν είδε πώς διπλασιάστηκαν εικονικά τα ζώα, πώς μοιράζονταν χρήματα σε πλασματικά κοπάδια και ανύπαρκτα βοσκοτόπια», συνεχίζουν.

Τέλος, «μιας και η κυβέρνηση ευαγγελίζεται την εξυγίανση του ΟΠΕΚΠΕ» την καλεί «να απαντήσει στους χιλιάδες έντιμους αγρότες που περιμένουν τις επιδοτήσεις, αν ισχύουν τα σημερινά δημοσιεύματα του τύπου ότι επίκειται στάση πληρωμών στις επιδοτήσεις εξαιτίας του σκανδάλου και δημιουργούνται πλέον σοβαροί κίνδυνοι μη καταβολής της προκαταβολής του 2025 που ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη ο Οργανισμός χρωστάει 598 εκατομμύρια ευρώ».