30.09.2025 | 20:09
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
30.09.2025 | 17:18
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Σημανδράκου: «Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:09

ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Σημανδράκου: «Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Με αιχμές για τα χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ στο πλαίσιο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο του περιβόητου «Φραπέ» εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην διοικητής του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑ Αριστερά δεν άφησαν ασχολίαστη την κατάθεση.

Spotlight

Συνεχίζεται η εξεταστικής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρώην διοικητή του Οργανισμού, Ευάγγελο Σημανδράκο, να λαμβάνει τη σκυτάλη. Η κατάθεση του κ. Σημανδράκου περιελάμβανε αιχμές  για τα  χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ στο πλαίσιο των κοινοτικών επιδοτήσεων και «καρφιά» προς την τότε ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Περιέγραψε τις «δύσκολες» σχέσεις που είχε με την τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου και πώς οδηγήθηκε σε παραίτηση.

ΣΥΡΙΖΑ: Απολύτως «γαλάζιο» σκάνδαλο

«Επιβεβαιώνεται σήμερα, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απολύτως γαλάζιο και ενορχηστρωμένο από το Μέγαρο Μαξίμου» υποστήριξαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ακούσαμε σήμερα σε απευθείας μετάδοση, την αναλυτική περιγραφή μιας πολιτικής και διοικητικής συμμορίας με επιτελική λειτουργία μέσα στα σπλάχνα του κράτους. Ενός «γαλάζιου» κράτους εν κράτει που έχει αλώσει τα πάντα και κυνηγά λυσσαλέα όποιον θεωρεί εμπόδιο εξυπηρετήσεις των δικών τους παιδιών.

Για το χατίρι «Φραπέδων» και «Χασάπηδων», υπουργοί της ΝΔ δεν δίσταζαν να καρατομούν μέχρι και προέδρους του Οργανισμού, διορισμένων με ΑΣΕΠ. Και όλα αυτά, προκειμένου να συνεχίζουν τις βρώμικες μπίζνες τους στις πλάτες των τιμίων αγροτών. Ο κ. Σημανδράκος αποκάλυψε τις πρακτικές που θυμίζουν μαφία», τόνισαν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Όπως υποστήριξαν, «όταν κλήθηκε ο κ. Σημανδράκος, στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τους κ.κ. Μπρατάκο, Παπασταύρου και Βορίδη, στις 4 Νοεμβρίου 2023, μεθοδεύτηκε από τον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, με σφραγίδα Μαξίμου, η αλλαγή όλων των διευθυντών του Οργανισμού, που οδήγησε και στην παραίτηση του δύο μήνες αργότερα».

«Είχε προηγηθεί η επιστολή του κ. Σημανδράκου προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λ. Αυγενάκη, σύμφωνα με την οποία, στην Κρήτη συγκεντρώθηκε κατά το έτος 2020 πάνω από 60% του εθνικού αποθέματος της χώρας. Γεγονός που αποδεικνύει ότι όλα ήταν σε γνώση του αναφερόμενου στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λ. Αυγενάκη», ανέφεραν και συμπλήρωσαν:

«Ο τελευταίος, πίεζε αφόρητα για «ξεμπλοκάρισμα» ΑΦΜ. Είναι ανατριχιαστική η αναφορά του κ. Σημανδράκου ότι ο παραιτηθείς γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, του ζήτησε να «κάνουμε κάτι με τα δεσμευμένα ΑΦΜ» αλλά και συγκεκριμένα «να πληρωθεί ο Γιώργος (Ξυλούρης)», ο περίφημος «Φραπές». Φράση ενδεικτική της ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης που διέτρεχε όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί των ημερών της ΝΔ».

«Απαξιωτική συμπεριφορά»

Οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξαν ότι, «όταν κατήγγειλε την πίεση και την απαξιωτική συμπεριφορά που υφίστατο από τον Λ. Αυγενάκη, ο κ. Σημανδράκος δέχθηκε την παραίνεση του Μαξίμου να «συνεχίσει να κάνει την δουλειά του», ακριβώς διότι ήδη είχε αποφασιστεί η καρατόμησή του, χωρίς ποτέ να του εξηγηθεί ο λόγος».

Ανέφεραν ακόμα ότι «σύμφωνα με έγγραφο που προσκόμισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, επί υπουργίας Γεωργαντά, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, για το έτος δηλώσεων ΟΣΔΕ 2Ο22, κατόπιν ελέγχου, διαπίστωσε ότι στην πληρωμή του Ιουλίου του 2023, αντί για τη γραμμή δικαιωμάτων του 2022, χρησιμοποιήθηκε αυτή του 2021».

Νέα Αριστερά: Επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του ίδιου του Μαξίμου

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Νέα Αριστερά. «Επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά η εμπλοκή του ίδιου του Μαξίμου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει σε ανακοίνωσή της. Όπως επισημαίνει: «Η σημερινή κατάθεση του κ. Σημανδράκου -πρώην προέδρου του Οργανισμού, ότι οδηγήθηκε σε παραίτηση το 2023, αφού πρώτα έπεσε σε «δυσμένεια» από τον Αυγενάκη, επειδή δεν επέτρεψε (ορθώς) να πληρωθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ (στην συντριπτική πλειονότητα από την Κρήτη), κατόπιν συνάντησης στου Μαξίμου με τους κ.κ. Μπρατάκο, Παπασταύρου και Βορίδη- έρχεται να επιβεβαιώσει ξανά την εμπλοκή του ίδιου του πρωθυπουργικού γραφείου -και άρα και του ίδιου του πρωθυπουργού- στα γεγονότα του σκανδάλου».

«Την ίδια στιγμή η δήλωση του κ. Σημανδράκου σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή, μετά από ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χ. Ζεϊμπέκ, ότι δέχθηκε τηλέφωνα και πιέσεις από τον πρώην γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Στρατάκο, για να εξοφληθεί ο «Γιώργος», εννοώντας  τον «γαλάζιο» κτηνοτρόφο κ. Ξυλούρη ή αλλιώς «Φραπέ», στην ίδια υπόθεση με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, επιβεβαιώνει, για μία ακόμη φορά, ότι το «σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», είναι στην πραγματικότητα «σκάνδαλο ΝΔ»», σημειώνει η Νέα Αριστερά και καταλήγει:

«»Χρύσωναν» τους «Φραπέδες» και εγκατέλειψαν τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους στο έλεος και την εξαθλίωση και σήμερα δεν μπορούν ούτε καν να εγγυηθούν τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις των πραγματικών παραγωγών».

Ηλεκτρισμός
ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

ΑΔΜΗΕ: Τρία εμπόδια για τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

