Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου

Με αιχμές για τα χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ στο πλαίσιο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τον ρόλο του περιβόητου, “Φραπέ”- κατά κόσμο Γιώργο Ξυλούρη αλλά και τη συνεννόηση που είχε με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο πρώην διοικητής του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος.

«Μέσω συνεργατών, του κ. Στρατάκου. Είπε ότι κάτι έπρεπε να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Υπήρχε επικοινωνία με τον κ Μπαμπασίδη και μάλιστα μου μετέφερε πολλές θέσεις του υπουργείου, όχι μόνο του κ. Αυγενάκη», είπε σε ερώτηση για το αν είχε γίνει μνεία για την πληρωμή των ΑΦΜ και πρόσθεσε: «Μετά το 2023-24 στο πρώτο ΔΣ ήρθε η αποδέσμευση των δεσμευμένων ΑΦΜ. Το εισήγαγε ο κ. Μαμπασίδης. Και επειδή ζήτησαν τα πρακτικά, λέγεται ότι έχει άνωθεν εντολή να προχωρήσει. Υπήρχαν συχνές τηλεφωνικές κλήσεις από τον κ. Στρατάκο, ότι θα πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος ο Ξυλούρης (φραπές). Ζητήθηκε πάρα πολλές φορές να πληρωθούν. Σας μετέφερα τη τηλεφωνική κουβέντα μεταξύ Στρατάκου και μένα. Φαντάζομαι ότι είναι φίλος. Του λέω, μοναδικός τρόπος να γίνει έλεγχος είναι σε όλη την εκμετάλλευση αλλά αυτός ζητάει να μη πάει στο σύνολο αλλά σε συγκεκριμένο σημείο. Ο κ. Μπαμπασίδης παίρνει την ευθύνη και λέει να γίνει έτσι ο έλεγχος».

Σε άλλο δε σημείο ο κ. Σημανδράκος πρόσθεσε πως οι πιέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Ξυλούρη (Φραπέ) ήταν αφόρητες και πως ο ίδιος ήταν επισκέπτης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Οργανισμού γεγονός που φαίνεται από το βιβλίο επισκεπτών.

Η συνάντηση στο Μαξίμου και η …παραίτηση

Ο κ. Σημανδράκος περιέγραψε και τις “δύσκολες” σχέσεις που είχε με την τότε πολιτική ηγεσία του Λευτέρη Αυγενάκη λέγοντας πως ενημερώθηκε από τον κ. Στρατάκο τηλεφωνικώς πως ο υπουργός ήταν ενοχλημένος με κακή πληρωμή που έχει γίνει.

«Έστειλα επιστολή και λέω στον Αυγενάκη πως τοποθετήθηκα με ΑΣΕΠ, η θητεία λήγει το 2025. Επομένως, δεν μου έχει δοθεί έγγραφη παρατήρηση και εξήγηση”, είπε και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: “δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να εξηγήσω εγγράφως ή προσωπικώς για το αν η πληρωμή είχε προβλήματα. Δεν είχε προβλήματα θα πω η πληρωμή. Η επιλογή του υπουργού να βγαίνει στα ΜΜΕ να χαρακτηρίζει με τον πιο απαξιωτικό τρόπο τον πρόεδρο του Οργανισμού που προΐσταται σημαίνει ότι θα έπρεπε να κάνει ενέργειες για να δώσω εξηγήσεις. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Επέλεξε τη μέθοδο της απαξίωσης χαρακτήρα και επαγγελματικής υπόστασης για να τον αναγκάσει να φύγει. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να διώξει κάποιον από τον οργανισμό.

Εξηγώντας το πως τελικά κατέληξε σε παραίτηση ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως μέσα στο κακό κλίμα που ήδη υπήρχε άρχισαν ορισμένα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού “δημιουργούσαν θέματα” γεγονός που τον ανάγκασε να απευθυνθεί στον κ. Αυγενάκη χωρίς όμως να λάβει απάντηση. “Έστειλα επιστολή στον υπουργό, κ. Μπρατάκο. Ορίζεται συνάντηση και εκεί η η ατζέντα ήταν οι πληρωμές στο gov της προκαταβολής του 2023. Ήταν οι Μπρατάκος, Βορίδης και Παπασταύρου. Τους ενημέρωσα για το πρόβλημα, για κάποια πράγματα που δεν είχαν εικόνα και είχαν γινει με τον κ. Αυγενάκη και τους είπα ότι έχουμε μπροστά μας 3 ημερομηνίες γαι τις πληρωμές. Και μου λένε χαρακτηριστικά μπορείς να προχωρήσεις. Μου είπαν κάνεις τη δουελιά σου, προχωράς και βιρσκόμαστε μετά το νέο έτος να συζητήσουμε. Στέλνω δεύτερη επιστολή που κρούω τον κώδωνα του κινδύνου στον κ. Μπρατάκο και πλέον έχουμε επικοινωνία γιατί είχε αγωνία για διαπίστευση. Στις 27 ή 28/12/2023 είχα ορίσει ΔΣ με συνήθη θέματα, μου στέλενι μήνυμα ο Μπρατάκος το προηγούενο βράδυ να ακυρώσω το ΔΣ και να πάω στο Μαξίμου. Παίρνω τηλέφωνο τη γραμματέα μου λέω με έχουν καλέσει στο Μαξίμου θα πρέεπι να πάω, μη γίνει το ΔΣ. Παώ στο ΔΣ και ο κ. Μπαμπασίδης επικαλούμενος τη μη τυπική διαδικασια- δεν υπήρχε έγγραφο- λέει δεν ξέρω που είανι ο πρόεδρος θα κάνω το ΔΣ. Έγινε ΔΣ στον Οργανισμό ως έκτακτο θέμα φέρανε εισήγηση αλλαγής των διευθυντών. Ενημερώθηκα ότι έγινε ΔΣ, αντιλήφθηκα ότι δεν έχει νόημα να υφίσταμαι όταν έλλειψα 1 ώρα. Κα γι’ αυτό το λόγο υπέβλαα παραίτηση δεν υπήρχε νόημα”.

Ο κ. Σημανδράκος αναφέρθηκε επίσης σε επιστολή που απέστειλε στον κ. Αυγενάκη στην οποία είχε επισυνάψει τον πίνακα με τη διανομή του εθνικού αποθέματος ανά περιφερειακή ενότητα τη περίοδο 2017-2021. Όπως είπε, η εξέλιξη της κατανομής έδειχνε τη συσσώρευση του εθνικού αποθέματος σε μια περιφέρεια, αυτή της Κρήτης. “Το 2021 η Κρήτη συγκέντρωνε το 66% του εθνικού αποθέματος. Η Θεσσαλία συγκέντρωνε το 1,9 εκατ. Απο΄τα 32 εκατ.

Του λέω ότι είναι παράβαση, αυτά αποτελούν πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού. Να αντιμετωπιστεί και να μη προκύψει άνιση μεταχείριση. Από τότε άλλαξαν πολλά πράγματα…”, είπε.

Ο κ. Σημανδράκος ρωτήθηκε πάντως και για το αν το “πραξικόπημα” Μπαμπασίδη ήταν σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου και απάντησε λέγοντας: “ δεν μπορώ να το βεβαιώσω αλλά τα πράγματα έτσι δείχνουν”.

«Κακώς διαπομπεύτηκε η 73χρονη»

Ο κ. Σημανδράκος σχολίασε επίσης και τις υποθέσεις των δεσμευμένων ΑΦΜ και απάντησε στις αιχμές των προηγούμενων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της τότε διευθύντριας κ. Τυχεροπούλου για την πληρωμή δεσμευμένου ΑΦΜ και έκανε ειδικά αναφορά στην περίπτωση της 73χρονης από την Κοζάνη που έλαβε 800.000 ευρώ. “ Για την 73χρονη έχει γίνει πολύς λόγος. Κακώς διαπομπεύτηκε και αναφέρθηκε ότι δεν έχει εκτάσεις. Είχε 4.000 στρέμματα. Το πρόβλημα με την συγκεκριμένη προέκυψε, αν θυμάμαι, το 2016-18 γιατί τότε το πληροφοριακό σύστημα μπορούσε να δεχθεί συγκεκριμένο αριθμό ενοικιαστηρίων (σ.σ. μισθωτήρια εκτάσεων που εμφάνιζαν ως βοσκότοπους). Η συγκεκριμένη είχε περίπου 1.000 και κάτι μισθωτήρια και δεν μπόρεσε να γίνει καταχώρηση με αποτέλεσμα να της υποβληθεί πρόστιμο. Πήγε στην Επιτροπή ελέγχου αλλά η επιτροπή αντί ελέγχου προτίμησε να στείλει τον φάκελο στην κεντρική υπηρεσία με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του δικαιούχου. Η δικαιούχος προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατέθεσε δικαιολογητικά όπως αποδείξεις κατανάλωσης καυσίμων 25.000 ευρώ το χρόνο ή πληρωμές για ανταλλακτικά 130.000 ευρώ. Συνεπώς δείχνει ότι υπάρχει κίνηση στην δραστηριότητα. Δεν είναι μια παραγωγός που απλά κάνει μια δήλωση. Δηλώνει 4.000 στρέμματα, 1000 στρέμματα σκληρό σιτάρι και 13 στρέμματα αρωματικά φυτά. Εμφανίζει ενοικιαστήρια ύψους 50.000 ευρώ».