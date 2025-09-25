Συνέχεια των καταθέσεων στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Κυριάκο Μπαμπασίδη, να αφήνει αιχμές για την Παρασκευή Τυχεροπούλου και την ίδια να περνά στην αντεπίθεση…

Λίγες ώρες μετά την κατάθεση του Κυριάκο Μπαμπασίδη απάντησε η Παρασκευή Τυχεροπούλου

Η πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού και κεντρικό πρόσωπο στην αποκάλυψη του σκανδάλου σημειώνει πως στην κατάθεσή του ο κ. Μπαμπασίδης την κατηγόρησε για το γεγονός ότι έκανε παρανόμως τάχα, κάποιες ιεραρχικές προσφυγές. Σε επόμενη όμως ερώτηση «αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι και ο ίδιος είχε υπογράψει μία από τις ιεραρχικές προσφυγές αυτές για τις οποίες την κατηγορεί».

Δηλαδή, ο κύριος Μπαμπασίδης την «κατήγγειλε (και την καταμήνυσε) για πράξεις που είχε υπογράψει και εγκρίνει και ο ίδιος».

Το ντουλάπι με αριθμό 12

Επίσης ο κύριος Μπαμπασίδης, ισχυρίστηκε, «και πάλι ψευδώς, ότι το ερμάριο της κυρίας Τυχεροπούλου ανοίχθηκε ενώπιον δικαστικού επιμελητή».

Ωστόσο, σύμφωνα με την κ. Τυχεροπούλου «απέκρυψε ότι ο δικαστικός επιμελητής που προσήλθε κατόπιν πρόσκλησης του ίδιου του κυρίου Μπαμπασίδη, στην έκθεσή του αναφέρει επί λέξει: «(…) εισήλθαμε στο γραφείο (…) όπου διατηρούσε γραφείο η κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου (…) και όπου βρίσκεται το ντουλάπι με αριθμό 12, το οποίο και βρήκα ανοικτό».

Στην ερώτηση της δε «ποιος άνοιξε το ντουλάπι» ο κ. Μπαμπασίδης απάντησε ότι «ανοίχθηκε με εντολή του, παρουσία κλειδαρά και παρουσία των ανωτέρω… (αναφέρονται τέσσερα τότε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που παραμένουν μέχρι και σήμερα στις θέσεις τους)».

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου υπενθυμίζει στον κύριο Μπαμπασίδη, αλλά και στον κύριο Σαλάτα (που επίσης άφησε αιχμές), «ότι οι καταθέσεις τους στην εξεταστική επιτροπή δίνονται ενόρκως».