ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο

Αθώος του αίματος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το επίμαχο σκάνδαλο, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Κυριάκος Μπαμπασίδης.

Ωστόσο ο πρώην πρόεδρος δεν θέλησε να σχολιάσει επί της ουσίας τις συνομιλίες των επισυνδέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στις οποίες εμφανίζεται να μιλά με παράγοντες και να σχολιάζει τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και άλλα πρόσωπα με πολιτική ισχύ.

Αντίθετα οχυρώθηκε πίσω από το γεγονός πως δεν βρίσκεται στην κατοχή του η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απαντώντας με μισόλογα σε κρίσιμες ερωτήσεις. Πάντως, οι αιχμές δεν έλειψαν τόσο έναντι του προκατόχου του (Σημανδράκου) με τον οποίο ζήτησε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση όσο και στην Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Ο «Φραπές» και οι επισυνδέσεις

«Τη δικογραφία δεν τη ξέρω, δεν υπάρχει διαδικασία να τη παραλάβω. Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης. Γιατί αυτά που ακούστηκαν, εύκολα γίνονται παρεξηγήσιμα και πρέπει να εξηγηθούν. Τα επίμαχα σημεία, με κάθε ευθύνη ενός δημόσιου λειτουργού που το κράτος εμπιστεύτηκε διοίκηση Οργανισμού, δηλώνω υπεύθυνα ότι καμία παράνομη πράξη δεν έγινε ούτε καμία πληρωμή που δεν ήταν νόμιμη», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Κ. Ξυλούρης είχε υποβάλει επώνυμη καταγγελία εις βάρος της κυρίας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και άλλες ελεγκτικές αρχές. Μας είχε ενημερώσει και δεν ήθελα να συμβαίνουν. Ήθελα να κατευνάσω τα πνεύματα», απάντησε σε ερώτηση για την επισύνδεση στην οποία εμφανίζεται να συνομιλεί με τον περιβόητο «Φραπέ» για την κ. Τυχεροπούλου, ενώ σε άλλο σημείο δεν θέλησε να επιβεβαιώσει ποιος ο «Μάκης» που «στέκει στο Μαξίμου» που καταγράφεται σε έτερη συνομιλία.

Ο κ. Μπαμπασίδης άφησε αιχμές κατά του προκατόχου του, Ευάγγελου Σημανδράκου- στην προεδρεία του ΟΠΕΚΕΠΕ- λέγοντας ότι είχαν διαφωνίες και του απέστειλε μάλιστα και επιστολή στην οποία έκανε αναφορά για «εν κρυπτώ αποφάσεις» με αφορμή το γεγονός ότι δεν είχε ενημέρωση για τη συνεργασία της κυρίας Τυχεροπούλου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Ενώ είχαμε κάνει τηλεδιάσκεψη για το πως θα γίνει η πληρωμή ήρθε email που έλεγε ξαφνικά ότι δεν θα ισχύσει. Και οδηγήθηκε σε πληρωμή που έφερε αντιδράσεις. Με τον κ. Σημανδράκο δεν είχα ιδιαίτερες διενέξεις ίσα-ίσα. Δεν είχαμε την ενημέρωση ως διοικητικό συμβούλιο, δεν ξέραμε για παράδειγμα ότι η εν λόγω διευθύντρια (Τυχεροπούλου) εργάζονταν με την ευρωπαϊκη εισαγγελία», είπε και πρόσθεσε για την επιστολή του απέσετιλε:

«Λέω λοιπόν: έχετε δημοιυργήσει συνθήκες που δεν είναι δυνατό να έχω πλήρη ενημέρωση και καθίσταστε εκ των πραγμάτων ως μοναδικός υπεύθυνος για μονομερείς ενέργειες. Τελούσα υπό παραίτηση εγώ ο ίδιος, ενώ αυτό όχι, ασκούσε διοίκηση και μας ήρθε ξαφνικά ότι η διευθύντρια ήταν συενργάτιδα».

Επίσης, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε πως ο προκάτοχός του μαζί με την κ. Τυχεροπούλου ήταν αυτοί που του γνώρισαν τον Ξυλούρη ή αλλιώς φραπέ που βρίσκεται στις επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Αιχμές για Τυχεροπούλου

Αιχμές ο κ. Μπαμπασίδης άφησε και κατά της κ. Τυχεροπούλου καταγγέλλοντας μάλιστα ότι βρέθηκαν στο ερμάριό της 13 ιεραρχικές προσφυγές που απεστάλησαν στην εισαγγελία.

«Της ζητήθηκε, εφόσον αποδεσμεύτηκε από την ευθύνη της διεύθυνσης να παραδώσει στον επόμενο το ερμάριο. Και δεν το παρέδιδε. Το κλείδωσε. Στείλαμε εξώδικό και της ζητήσαμε, ελάτε να ανοίξετε το ερμάριο πρέπει να παραδώσετε. Θέλετε να σας δείξω με την τεχνολογία με πόσα αλυσοπρίονα κόπηκαν οι κλειδαριές. Από πού και ως που;”, είπε και πρόσθεσε: «Μέσα βρέθηκαν, οι οποίες έφυγαν με αναφορά στην εισαγγελία, 13 ιεραρχικές προσφυγές μία εκ των οποίων ήταν η 73χρονη, μια άλλη οικογένεια που δεσμεύτηκε η περιουσία τους, οι οποίες γινόταν αποδεκτές όχι με νόμιμες διαδικασίες με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Εγώ είχα ενημερώσει και το Υπουργείο και την εισαγγελία του Αρείου Πάγου».