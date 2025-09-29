Στην Αθήνα η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι – Τέμπη και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στο μικροσκόπιο
Στην Ελλάδα η Λάουρα Κοβέσι για να διερευνήσει τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στην Ελλάδα προσγειώνεται το βράδυ της Τρίτης (30/09) η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι για να διερευνήσει τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και σκοπεύει να απαντήσει σε όλα τα «καυτά» θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές της.
Η Ευρωπαία εισαγγελέας θα επισκεφθεί το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα και θα έχει συναντήσεις με αρκετές εθνικές αρχές (υπουργούς, αρχηγό αστυνομίας, τελωνείων, γενικό εισαγγελέα κ.λπ.). Προτεραιότητές της είναι οι υποθέσεις που αφορούν απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες διενεργούνται έρευνες από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Λάουρα Κοβέσι: Η πρώτη εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Λάουρα Κοβέσι, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς στη Ρουμανία, έγινε η πρώτη εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εντολή την πάταξη της διαφθοράς.
Έχει ηγηθεί ερευνών σε όλη την ΕΕ, εστιάζοντας σε διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και απάτες.
Είναι γνωστή για την αδιάλλακτη στάση της κατά της διαφθοράς και έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε μεγάλες υποθέσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων σκανδάλων στην Ελλάδα.
Οι ελληνικές υποθέσεις
Η Κοβέσι έχει εμπλακεί άμεσα σε ελληνικές υποθέσεις, αποκαλύπτοντας σκάνδαλα που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια:
Ερευνά την καθυστέρηση υλοποίησης έργων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία στη Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συντάξει έκθεση-καταπέλτη εις βάρος της Ελλάδας , για την «αμαρτωλή» σύμβαση 717, που αφορά τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στο σιδηρόδρομο και συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών. Η Κοβέσι είχε καταγγείλει ότι η ελληνική κυβέρνηση όρθωσε εμπόδια στην έρευνά της για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους.
