Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Νέα ηχηρό άδειασμα στην κυβερνητική γραμμή από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, αυτή τη φορά στο μέτωπο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή διαφοροποίηση από τον βουλευτή Β’ Πειραιά με τη ΝΔ έρχεται έπειτα από αυτήν που σημειώθηκε, χθες, για την υπόθεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Ο κ. Μαρκόπουλος επισήμανε πως, εν αντιθέσει με τον κατάλογο μαρτύρων που έχει καταθέσει μέχρι στιγμής η κυβερνητική πλειοψηφία, πρέπει «οπωσδήποτε» να κληθούν να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή οι περιβόητοι -και φερόμενοι εμπλεκόμενοι στις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις- «Φραπές» και «Χασάπης», όπως και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που όπως αποκάλυψε το in, η οικογένειά της έλαβε περί τα 2,5 εκατ. ευρώ τα έτη 2019 – 2024 από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Να κληθεί οπωσδήποτε και ο Φραπές, η κ. Σεμερτζίδου, ο Ξυλούρης»

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει -σε ό,τι αφορά τους μάρτυρες γνωρίζετε ότι αυτή η διαδικασία είναι ανοιχτή, δεν έχει ολοκληρωθεί- να κληθεί οπωσδήποτε και ο Φραπές, η κ. Σεμερτζίδου, ο Ξυλούρης. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη αλλά δεν έχει πει κάτι αντίθετο η πλειοψηφία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Στη διαπίστωση του δημοσιογράφου ότι διαφοροποιείται από την κεντρική γραμμή της κυβέρνησης, ο κ. Μαρκόπουλος επισήμανε πως «δεν νομίζω, ο κατάλογος δεν έχει κλείσει, δεν λέμε κάτι διαφορετικό με την πλειοψηφία. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι καθώς αυτοί αποτελούν πρόσωπα κεντρικά σε ό,τι αφορά τον δημόσιο διάλογο και έχουν προκύψει αποκαλύψεις γύρω από το πρόσωπό τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην κληθούν, και δεν βλέπω από την πλειοψηφία καμία τέτοιου είδους διάθεση».

Καταληκτικά, εκτίμησε ότι «στο τέλος θα πρυτανεύσει η λογική» και υπογράμμισε ότι η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι «σύμμαχος της κυβέρνησης».