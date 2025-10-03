newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις
Πολιτική 03 Οκτωβρίου 2025 | 11:05

Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις

Σε νέα δίνη κρίσης βάζει την κυβέρνηση η άτεγκτη στάση του Μαξίμου στο θέμα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι. Τι σηματοδοτεί η ηχηρή παρέμβαση Δένδια απέναντι στην κεντρική γραμμή αλλά και τον Αδ. Γεωργιάδη. Γιατί οι «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις θα πυκνώσουν.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Spotlight

Μετά την πρώτη μεγάλη κρίση που είχαν προκαλέσει στην κυβέρνηση τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών, μια δεύτερη κρίση, για την ίδια υπόθεση, ξεσπάει στους κυβερνητικούς κόλπους.

Τη σημερινή κρίση πυροδοτεί η άτεγκτη στάση του μεγάρου Μαξίμου, το οποίο οχυρώνεται πίσω από την επίκληση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, προκειμένου να αρνηθεί να πάρει μια πολιτική θέση (και όχι να κάνει υπόδειξη στη Δικαιοσύνη) υπέρ του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά η εκταφή της σορού του παιδιού του να γίνει και για τοξικολογικές εξετάσεις και όχι μόνο για ταυτοποίηση.

«Αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης»

Σε αυτή τη γραμμή και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε, και στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος στον απεργό πείνας, ότι «ανθρώπινα είμαστε στο πλευρό του, όπως και σε κάθε συγγενή θύματος ενός δυστυχήματος ή μιας τραγωδίας, όπως το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αλλά το ποια θα είναι η απόφαση σε ένα αίτημα, όταν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και της Δικαιοσύνης, την απάντηση θα τη δώσει η Δικαιοσύνη».

Για να προσθέσει, στο ίδιο πλαίσιο, ότι «η ίδια η Δικαιοσύνη έχει πει, ότι οποιοδήποτε επιπλέον αίτημα μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του ακροατηρίου. Δηλαδή της διαδικασίας της δίκης».

Επιθετικές δηλώσεις Άδωνη

Και βέβαια αυτός που αυτές τις μέρες, με αλλεπάλληλες εμφανίσεις στα ΜΜΕ, δίνει απολύτως τον τόνο από κυβερνητικής πλευράς, δεν είναι άλλος από τον υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, ως συνήθως, μένοντας απολύτως πιστός στη γραμμή του Μαξίμου, την φέρνει στα ακόμα πιο σκληρά δικά του μέτρα, μεταξύ άλλων εκτοξεύοντας επιθετικές δηλώσεις, επιχειρώντας να διασπείρει αμφιβολίες για το αν ο Π. Ρούτσι κάνει απεργία πείνας και κατηγορώντας τον απεργό πείνας ότι «είναι 100% θύμα της Κωνσταντοπούλου», η οποία, κατά τον ίδιο, «τον έχει βάλει να κάνει απεργία πείνας».

Εσωκομματικές αντιθέσεις

Όλη αυτή όμως η άτεγκτη στάση παράγει έντονες αντιδράσεις, αντιθέσεις και διαφωνίες στο εσωτερικό της ΝΔ. «Γαλάζιοι» βουλευτές και στελέχη που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες στις περιφέρειές τους, πιάνουν το κλίμα εκεί και εισπράττουν τη δυσαρέσκεια μέσα στην ίδια την κοινωνία για ένα θέμα, όπως αυτό της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι, που «καίει» τον κόσμο.

Και αυτή η δυσαρέσκεια ασφαλώς μεταφέρεται και στο εσωκομματικό περιβάλλον της ΝΔ, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι εσωκομματικές αντιθέσεις.

Η διαφοροποίηση Δένδια

Τις υπόκωφες αντιδράσεις, λοιπόν, στο εσωτερικό της ΝΔ ήρθε να εκφράσει με πολύ ηχηρό τρόπο η παρέμβαση, στη Βουλή, του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος επέλεξε να πράξει αυτό ακριβώς που αρνείται τόσο καιρό να κάνει το μέγαρο Μαξίμου.

Ενώ δηλαδή (στη δεύτερη σχετική του τοποθέτηση) δήλωσε ότι «είναι θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη» και επομένως δεν έχουν ευθύνη τα μέλη της κυβέρνησης, σε ανθρώπινο και σε πολιτικό επίπεδο (στην πρώτη του σχετική τοποθέτηση) πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του αιτήματος του Π. Ρούτσι για τη διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων.

«Δεν διανοούμαι -ειλικρινά σας λέω- πώς μπορεί να απαγορευθεί δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του», δήλωσε ρητά και μάλιστα τόνισε ότι «σε αυτό δεν θεωρώ ότι ο οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση -σε οποιαδήποτε κυβέρνηση-, οποτεδήποτε, μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση».

Απελευθερώνει

Η σαφής διαφοροποίηση αυτή του Ν. Δένδια – ενός κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης – από την κεντρική γραμμή του Μαξίμου, ασφαλώς λειτουργεί από εδώ και πέρα απελευθερωτικά και για άλλα «γαλάζια» στελέχη, όπως φάνηκε και από την απόφαση του Δημήτρη Μαρκόπουλου να ακολουθήσει με δική του δημόσια δήλωση στην ίδια κατεύθυνση με τον υπουργό Άμυνας.

Ο Δ. Μαρκόπουλος (του οποίου η διαφοροποίηση αποκτά και μια πρόσθετη σημασία, αφού ήταν ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των Τεμπών που το μέγαρο Μαξίμου μετέτρεψε σε φιάσκο) δήλωσε ότι «ως κυβέρνηση δε μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι», σημειώνοντας με νόημα: «να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη» και επισημαίνοντας ότι «η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι».

Και βέβαια υπάρχουν και άλλα «γαλάζια» στελέχη, τα οποία σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις αναγνωρίζουν ότι το αίτημα του Π. Ρούτσι είναι ένα δίκαιο αίτημα και ότι ο Ν. Δένδιας είπε το αυτονόητο, όπως βέβαια το ίδιο αναγνωρίζουν και για τη σχετική παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ενώ κρίνουν την κεντρική κυβερνητική γραμμή ως μια γραμμή που φαντάζει «τυπολατρία» απέναντι σε έναν πατέρα που ζητάει να μάθει από τι πέθανε το παιδί του.

Οι διαφοροποιήσεις

Μάλιστα τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι όσο προχωράμε προς τις εκλογές τόσο θα πυκνώνουν οι διαφοροποιήσεις «γαλάζιων» βουλευτών που θα εισπράττουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών στην εκλογική τους περιφέρεια και επειδή θα θέλουν να διατηρούν τους δεσμούς τους με την εκλογική τους βάση, έχοντας πάντα και το στόχο της επανεκλογής, θα εκφράζουν τη δυσαρέσκεια αυτή μέσω εσωκομματικής κριτικής.

Ήδη πάντως στο άλλο μεγάλο θέμα που πλήττει την κυβέρνηση, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δημόσιες διαφοροποιήσεις «γαλάζιων» βουλευτών όπως η Σοφία Βούλτεψη και ο Βαγγέλης Λιάκος υποχρέωσαν το μέγαρο Μαξίμου να αναδιπλωθεί και να δεχτεί τελικά την κλήση του στενού πρωθυπουργικού συνεργάτη Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή.

Και βέβαια στο παρασκήνιο υπήρχαν και άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές που επίσης τάσσονταν υπέρ της κλήσης Μυλωνάκη, γιατί αισθάνονταν ότι δε μπορούσαν να υπερασπιστούν στις εκλογικές τους περιφέρειες την άρνηση στο να εξεταστεί ο τελευταίος στην επιτροπή. Και μάλιστα κάποιοι ετοιμάζονταν να βγουν και δημόσια ακολουθώντας τις δύο δημόσιες παρεμβάσεις βουλευτών που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί.

Πίεση

Αλλά βέβαια ποιος θα το περίμενε ότι η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (που πραγματοποιείται, ως οδός διαφυγής της κυβέρνησης από την προανακριτική, μπλοκάροντας την ποινική διερεύνηση για τους δύο πρώην υπουργούς Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη) θα δημιουργούσε νέα πίεση στο Μαξίμου.

Όπως βέβαια έντονη πίεση του δημιούργησε και η επίσκεψη της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι και, μεταξύ άλλων, οι αιχμές της για αυτό ακριβώς το μπλοκάρισμα, μέσω του άρθρου 86 (για την ποινική ευθύνη των υπουργών) της ποινικής διερεύνησης για τους δύο πρώην υπουργούς της κυβέρνησης, που η ίδια η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε ζητήσει.

Γεγονός που υποχρέωσε ξανά το Μαξίμου να επαναλαμβάνει την απολύτως αντιφατική γραμμή που από τη μία τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 86, αλλά από την άλλη οχυρώνεται πίσω από το άρθρο 86, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην υπάρξει καν προκαταρκτική.

Η παρέμβαση Καραμανλή

Και όσο τα ζητήματα των θεσμών, της Δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου θα αποτελούν αυτήν την περίοδο τη μεγάλη ανοιχτή πληγή της κυβέρνησης, η οποία βλέπει τους πολίτες στις δημοσκοπήσεις, σε συντριπτικά ποσοστά, να της αποδίδουν ότι τη χαρακτηρίζει η διαφθορά και η συγκάλυψη, τόσο μεγαλώνει και ο πονοκέφαλος που προκαλεί στο μέγαρο Μαξίμου η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή στις 15 Οκτωβρίου.

Γιατί βέβαια αυτά ακριβώς τα ζητήματα, των θεσμών, της Δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου αναμένεται να θίξει, με τον δικό του τρόπο, στην επικείμενη ομιλία του στην Παλιά Βουλή, ο πρώην πρωθυπουργός, την ώρα που ο καθένας βλέπει ότι το αίτημα των πολιτών για απόδοση Δικαιοσύνης ολοένα και εντείνεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Business
Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Απέτυχαν» 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Σύνταξη
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
«Εδώ και τώρα» 03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Σύνταξη
Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης
Ηχηρά 03.10.25

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διαφοροποιήθηκε εκ νέου από την κυβερνητική γραμμή, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «οπωσδήποτε» να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή πρόσωπα οι Φραπές, Χασάπης και Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…
in Confidential 03.10.25

Σε άλλες μαύρες εποχές μάθαιναν την αλήθεια από της DW την υπηρεσία, σήμερα η ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία…

Σε ένα κόσμο που βάζουν φυλακή αυτούς που πήγαν να δώσουν στα αποστεωμένα παιδιά της Γάζας φαΐ, είναι παρηγοριά μια Λάουρα Κοβέσι που πετσοκόβει για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και για το έγκλημα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς

Σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς εστάλη πρόσκληση για την εκδήλωση των Ινστιτούτων από τη Λούκα Κατσέλη - Ποια η εμπλοκή του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά – Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη
Εξεταστική 03.10.25

«Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά - Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη

Για «τακτική σιωπής και υπεκφυγής που καίει το αφήγημα ότι όλα καλώς πήγαιναν» μιλούν πηγές του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνη Παπά. Η μαρτυρία για τον Μάκη Βορίδη και την κατανομή βοσκοτόπων.

Σύνταξη
Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο
Πολιτική 02.10.25

Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο

Ο βουλευτής της ΝΔ Χρ. Μπουκώρος δεν διέψευσε ότι το κυβερνητικό στέλεχος που τον ενημέρωσε είναι ο Γ. Μυλωνάκης. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την αναδίπλωσή του επιχειρεί το Μαξίμου. Το κλίμα στη «γαλάζια» Κ.Ο. που καθόρισε τις εξελίξεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου
Εισήγηση στην ΠΓ 02.10.25

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος στην επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας
Άρθρο 86 02.10.25

Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας

Η Ευρ. Εισαγγελία και τα στοιχεία στη Βουλή δίχως να αξιοποιηθούν. Το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών στο μικροσκόπιο. Σχολιάζουν στο in για τις τροποποιήσεις του άρθρου οι Kαθηγητές του ΕΚΠΑ Σπύρος Βλαχόπουλος και Νίκος Παπασπύρου.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του
Τέμπη 02.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του

«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει αποδεκτό στο σύνολό του», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και εκτοξεύει μύδρους κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Απέτυχαν» 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Σύνταξη
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
«Εδώ και τώρα» 03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Σύνταξη
Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
English edition 03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Σύνταξη
Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
Έρευνα 03.10.25

Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης
Ηχηρά 03.10.25

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διαφοροποιήθηκε εκ νέου από την κυβερνητική γραμμή, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «οπωσδήποτε» να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή πρόσωπα οι Φραπές, Χασάπης και Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του
Ελλάδα 03.10.25

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του

Στο Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την ομάδα που τον παρακολουθεί να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Άρτα: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Στην Άρτα 03.10.25

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία στην Άρτα αφορά σε ανθρωποκτονία από αμέλεια - «Άπειρους και ανάλγητους» χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους η δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο