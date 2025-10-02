Διπλό «γαλάζιο χτύπημα» στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση της σορού αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις. Μετά το Νίκο Δένδια σειρά πήρε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που καλεί τη Δικαιοσύνη «να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά».

Θέση υπέρ του δικαιώματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι πήρε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει πως «το δυστύχημα στα Τέμπη είναι μια τραγωδία που συγκλονίζει όλους τους Έλληνες» και προσθέτει: «Ως κυβέρνηση δεν μπορούμε παρά να σταθούμε μόνο με σεβασμό και κατανόηση στην έκκληση του Πάνου Ρούτσι».

«Να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη»

Ο ίδιος, λίγες ώρες μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, καλεί «να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλα λάθη».

Στη σύντομη τοποθέτησή του ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπογραμμίζει πως «η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά, ώστε να ανακουφιστεί ο Πάνος Ρούτσι».

Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι και ο Νίκος Δένδιας

Σαφή και ξεκάθαρη θέση υπέρ του δικαιώματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, πήρε στη Βουλή, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. «Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του», είπε χαρακτηριστικά από το βήμα της Ολομέλειας.

Η ΝΔ συνεχίζει να υιοθετεί μια θεσμική και αποστασιοποιημένη στάση, τονίζοντας ότι το ζήτημα ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και όχι στην πολιτική παρέμβαση.