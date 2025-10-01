Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια

Ο Πάνος Ρούτσι μπαίνει στην 17 η ημέρα απεργία πείνας και η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε «καρδιά» των Τεμπών. Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις φαίνεται αποφασισμένος να πάει την απεργία πείνας μέχρι τέλους ακόμα και αν αυτό στοιχίσει στον ίδιο. Στόχος δικός του του άλλωστε αλλά και όσων καθημερινά συρρέουν στο Σύνταγμα για να στηρίξουν τον Πανό Ρούτσι είναι να ανάψει το πράσινο φως για τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φανεί κάτω από ποιες συνθήκες πέθανε το μοιραίο βράδυ το παιδί του.

Μπροστά στον ανυποχώρητο πατέρα αλλά και την αναθέρμανση της υπόθεσης των Τεμπών, η κυβέρνηση φαίνεται πως βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ένας φιλήσυχος πατέρας που διεκδικεί το αυτονόητο είναι για τα μάτια της κοινής γνώμης ένας ανίκητος αντίπαλος. Δεν προκαλεί, δεν πολιτικολογεί, δεν παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα. Αντίθετα, ζητάει μόνο να μάθει πως πέθανε το παιδί του. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο ο Πάνος Ρούτσι είναι για την κυβέρνηση μια άλυτη εξίσωση. Στο Μαξίμου, όσο και αν επιμένουν πως η υπόθεση Ρούτσι άπτεται της δικαιοσύνης ήδη έχουν αρχίσει να υπολογίζουν την κατάσταση, να υπογραμμίζουν κινδύνους και να εξετάζουν σενάρια.

Και αν σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει πως όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, στη προκειμένη φαίνεται πως τρία είναι τα επικρατέστερα. Το πρώτο βαθιά πολιτική κρίση, μεγάλη κοινωνική αναταραχή και αβέβαιο μέλλον για την κυβέρνηση. Το δεύτερο με σανίδα σωτηρίας για τον πρωθυπουργό και το τρίτο με πτώση της κυβέρνησης και προκήρυξη εκλογών.

Σενάριο πρώτο: βαθιά κρίση, μεγάλη αναταραχή

Στο πρώτο σενάριο, η δικαιοσύνη δεν ανάβει το πράσινο φως για την ικανοποίηση των αιτημάτων του Ρούτσι, η κυβέρνηση δεν παίρνει κάποια πρωτοβουλία που θα υποχρεώνει την δικαστική εξουσία να προχωρήσει σε τοξικολογικές (έχει ακουστεί εντόνως η πρόταση για σχετική τροπολογία) και έτσι ο Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας. Ο κίνδυνος ανήκεστου βλάβης ή ακόμα και θανάτου για τον απεργό πείνας είναι ορατός. Σε αυτό το σενάριο η κρίση θα είναι βαθιά και η αναταραχή μεγάλη. Η κοινωνική οργή θα πάρει την μορφή της κοινωνικής έκρηξης και το σενάριο η χώρα να γυρίσει σε ημέρες 2008 μοιάζει πιθανή.

«Δεν θέλω να φαντάζομαι ένα τέτοιο σενάριο. Αν κάτι τέτοιο συμβεί τότε πιστεύω πως θα βρεθούμε μπροστά σε μια πρωτοφανή κρίση που αντίστοιχης της δεν θα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια 20 χρόνια» είπε χαρακτηριστικά βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που μίλησε στο in. Στο ερώτημα του πόσο διαχειρίσιμο μπορεί να είναι για την κυβέρνηση ένα τέτοιο σενάριο, οι απόψεις στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα ποικίλουν.

Από τη μια πλευρά υπάρχει η άποψη εκείνων που λένε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ακολουθήσει το μοντέλο Καραμανλή και Παυλόπουλου (δηλαδή του κατευνασμού που ακολουθήθηκε το 2008) θα ποντάρει στο δόγμα νόμος και τάξη και εν τελεί θα επιχειρήσει να κερδίσει πόντους από μια σύγκρουση που θα έχει ως επίδικο πλέον την ηρεμία και την ασφάλεια έναντι όσων θα χαρακτηριστούν ως λάτρεις της αναρχίας και της ακυβερνησίας.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο όλα τα σενάρια θα είναι ανοιχτά. Ακόμα και για όσους βρίσκονται στο Μαξίμου. Σε ορισμένα πηγαδάκια ακούγεται εντόνως πως απέναντι σε μια οργισμένη αντίδραση της κοινωνίας, η Νέα Δημοκρατία θα κληθεί να πάρει δύσκολες αποφάσεις ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνά τη χώρα. Ριζικός ανασχηματισμός ή κάτι ακόμα πιο δραστικό;

Το σενάριο της ύφεσης

Σενάριο δεύτερο: οι τοξικολογικές είναι «καθαρές»: Στο δεύτερο σενάριο η δικαιοσύνη ανάβει το πράσινο φως για την διενέργεια των εξετάσεων και αυτές είναι «καθαρές». Τότε το Μαξίμου θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της σύγκρουσης ενώ η αντιπολίτευση θα βρεθεί όχι απλά σε θέση άμυνας αλλά και σε θέση απολογούμενου. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση θα έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και θα έχει «τελειώσει» έστω και επικοινωνιακά το σενάριο της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από χημικές ουσίες.

Το κίνημα των Τεμπών θα μπει σε διαδικασία ύφεσης και το Μαξίμου από κοινού με τον μηχανισμό που διαθέτει θα περάσει στην αντεπίθεση κατηγορώντας αντιπάλους και πολιτικά κόμματα πως εργαλειοποιούν τους συγγενείς για να δημιουργήσουν πολιτική αστάθεια. Αυτό είναι ίσως το καλύτερο αλλά και πιο μακρινό σενάριο για την κυβέρνηση όπως εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη που μίλησαν στο in.

Το σενάριο της συγκάλυψης

Σενάριο τρίτο: οι εξετάσεις γίνονται και οι κατηγορίες των γονιών δικαιώνονται: «Τότε ο ασκός του Αιόλου θα έχει ανοίξει και κανείς δεν θα μπορεί να τον κλείσει». Με αυτά τα λόγια σχολίασε κυβερνητικός βουλευτής το τρίτο σενάριο που ανοίγεται για την κυβέρνηση σε αυτό το νέο κεφάλαιο στην υπόθεση των Τεμπών. Και πράγματι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η κυβέρνηση θα βρεθεί πολλαπλά εκτεθειμένη έχοντας να αντιμετωπίσει τόσο την οργή του κόσμου όσο και την συντονισμένη επίθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί τότε το Μαξίμου θα χρεωθεί μια ακόμα απόπειρα συγκάλυψης, το πρωθυπουργικό περιβάλλον θα ξεμείνει επιχειρημάτων, και η άρνηση σε ένα πατέρα να μάθει από τι πέθανε το παιδί του για να προστατευθεί το κυβερνητικό αφήγημα για τα Τέμπη θα μείνει ως ανεξίτηλη στάμπα στον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Κανείς σήμερα δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει ποια θα στρατηγική θα ακολουθήσει εν τέλει το Μαξίμου. Άλλωστε εδώ και καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει πως δεν παίζει χωρίς αντίπαλο. Οι 57 συγγενείς έχουν αποδείξει πως διαθέτουν την ισχύ που δεν διαθέτει σήμερα κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, γίνονται και οι όποιες εκτιμήσεις για την επόμενη κίνηση. Το μόνο σίγουρο είναι πως τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης θα έχουν ένα μεγάλο ρίσκο. Και αυτό διότι κανείς δεν μπορεί να πει ακόμα και σήμερα με βεβαιότητα τι συνέβη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου και κάτω από ποιες συνθήκες 57 άνθρωποι έχασαν τόσο άδικα την ζωή τους.