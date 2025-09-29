Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Δέκα αμφιλεγόμενες παραλείψεις και «κενά» στη δικαστική έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη – από τις πρώτες ώρες της σιδηροδρομικής τραγωδίας μέχρι προ μερικών ημερών όταν κι έκλεισε ο φάκελος της διερεύνησης – υποκρύπτονται κι αποτυπώνονται στην απεργία πείνας του κ. Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα αλλά και τις κινητοποιήσεις δεκάδων χιλιάδων πολιτών στην Ελλάδα.

Ο πατέρας ενός εκ των 57 νεκρών του τραγικού συμβάντος ζητά την εκταφή του παιδιού του προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις. Σε μία έρευνα όμως που πλέον παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες.

Καθότι έχει υπονομευθεί από σειρά αναφερόμενων προβληματικών ενεργειών των αρμόδιων κρατικών λειτουργών, κυρίως για το θέμα της φονικής πυρόσφαιρας.

Μη δίνοντας τελικώς σχετικές επαρκείς απαντήσεις και δημιουργώντας εκ νέου δυσπιστία στους συγγενείς των θυμάτων, κυρίως απ΄ όσα καταγράφηκαν στην τελευταία φάση της δικαστικής έρευνας όπου υιοθετήθηκαν ασαφή πορίσματα και παρουσιάστηκαν σημαντικά νέα στοιχεία , όταν…έκλεινε ο δικαστικός φάκελος!

Οι παραλείψεις λοιπόν είναι οι εξής:

Πρώτον: Υστερα πιθανόν από κεντρική υπόδειξη η ομάδα ιατροδικαστών που ανέλαβε την εξέταση των σορών των θυμάτων της τραγωδίας δεν προχώρησε τοξικολογικές εξετάσεις από τις οποίες θα μπορούσε να διαπιστωθεί πόσοι επιβάτες κάηκαν ζωντανοί από το «πύρινο μανιτάρι», αν εισέπνευσαν τοξικά αέρια κλπ. Κι αυτό παρ΄ ότι σε όλα τα πολύνεκρα δραματικά συμβάντα του παρελθόντος (αεροπορικό ατύχημα Helios, πυρκαγιές σε Μάτι και Ηλείας αλλά και του ναυαγίου στην Πύλο) είχαν πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους εξετάσεις

Δεύτερον: Τα φιαλίδια αίματος που είχαν ληφθεί από τα θύματα για την εξέταση του DNA καταστράφηκαν με συνοπτικές διαδικασίες εντός λίγων εβδομάδων, με επίκληση την «Προστασία των προσωπικών δεδομένων»

Τρίτον: Λόγω του εσπευσμένου «μπαζώματος» του χώρου της τραγωδίας, για επικοινωνιακούς λόγους (σ.σ προκειμένου να μην υπερπροβάλλονται τα συντρίμμια εν

όψει και του σχεδιασμού τότε για πρόωρες εκλογές – σχετική κι η μονταζιέρα των συνομιλιών) χάθηκαν σημαντικά ευρήματα για την τυχόν μεταφορά εύφλεκτου παράνομου φορτίου από τα τρένα , ενώ χάθηκαν και τμήματα σορών των άτυχων επιβατών.

Τέταρτον: Επί σειρά μηνών μετά την πολύνεκρη σύγκρουση των ηλεκτραμαξών δεν υπήρχε ουδεμία αναζήτηση του υλικού καμερών από την διέλευση ή την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας για να διαπιστωθεί αν υπήρχε καταγραφή τοποθέτησης ή μεταφοράς ύποπτου φορτίου

Πέμπτον: Οι δικαστικοί λειτουργοί απέρριπταν με ασαφές σκεπτικό από το 2024 (σ.σ προτού κατατεθούν τα πρόσφατα αμφιλεγόμενα – αντικρουόμενα πορίσματα «για έκρηξη των ελαίων σιλικόνης» των μετασχηματιστών των τρένων) τα αιτήματα συγγενών για εκταφές των σορών των παιδιών τους για τοξικολογικές εξετάσεις.

Εκτον: Οι δικαστικοί λειτουργοί το τελευταίο τρίμηνο των ερευνών τους, παρ΄ ότι υπήρχε πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) – με βάση μελέτη καθηγητή του ΑΠΘ – που αναφερόταν σε έκρηξη άγνωστης προέλευσης φορτίου καυσίμων τελικά θεώρησαν «ορθό» το προβληματικό πόρισμα ενός πραγματογνώμονα που εμφανίστηκε …οικειοθελώς και δήλωσε επιστημονικός συνεργάτης του ΑΠΘ. Με κύριο ζητούμενο αν δεν εμφανιζόταν αυτοβούλως ο εν λόγω τεχνικός σύμβουλος (σ.σ από συγγενείς αμφισβητήθηκαν οι επιστημονικές γνώσεις του) σε ποιο συμπέρασμα θα κατέληγαν οι δικαστικοί ερευνητές της υπόθεσης .

Εβδομον: Ο εν λόγω πραγματογνώμονας της τελευταίας στιγμής (σ.σ δήλωσε ότι το συνέταξε ως «χρέος προς την πατρίδα») εκτίμησε ότι υπήρξε έκρηξη σε μία συσκευή ψύξης των ελαίων του μετασχηματιστή που ονομάζεται «εναλλάκτης». Όμως απορρίφθηκε αίτημα των συγγενών (σ.σ υπό τον κ Α. Ψαρόπουλο) για τον έλεγχο της εν λόγω υποτίθεται … εκραγείσας συσκευής που ήταν ωστόσο ακέραιη στο Κουλούρι όπου είχαν μεταφερθεί τα υπολείμματα των τρένων.

Ογδοον: Στην δικαστική έρευνα υπήρξε εκ των υστέρων (σ.σ αφότου παραδόθηκε πόρισμα της Πυροσβεστικής που είχε ζητήσει τις σχετικές εξετάσεις ) παρουσίαση στοιχείων του Γενικού Χημείου του Κράτους για ανεύρεση ξυλολίου σε πολλά κρίσιμα σημεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας ! Χωρίς να δίνονται οι δυνατότητες να αναλυθεί η αιτία ανεύρεσης τους, αφού ο δικαστικός φάκελος έκλεισε αμέσως μετά.

Ενατον: Η τωρινή αναζήτηση, με τριετή καθυστέρηση, κυκλικών υδρογονανθράκων κι άλλων ιχνών καύσιμης ύλης , στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας θεωρείται – από αρμόδιους επιστήμονες – απίθανο έως αδύνατο να έχει θετικά αποτελέσματα. Οι επιστήμονες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι αυτό αναφέρεται ότι έχει συμβεί μία φορά πριν εννιά χρόνια στην Ιαπωνία.

Δέκατον: Μία συσκευή του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ που μπορούσε να ανιχνεύσει δηλητηριώδεις ουσίες (σ.σ όχι προϊόντα καύσεων) σε υπολείμματα σορών πολλά χρόνια μετά την ταφή τους φαίνεται να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας ενώ εξετάζεται αν μπορεί να υπάρξει χημική εξέταση σε εξωτερικά σημεία των σορών κλπ.