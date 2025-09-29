newspaper
29.09.2025
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι
29 Σεπτεμβρίου 2025

Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Πώς δεν δόθηκαν εγκαίρως απαντήσεις στα ερωτήματα του, πώς «ναρκοθετούνται» τα αιτήματα του και οι τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται πλέον λόγω της αργοπορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
Δέκα αμφιλεγόμενες παραλείψεις  και «κενά» στη δικαστική έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη – από τις πρώτες ώρες της σιδηροδρομικής τραγωδίας μέχρι προ μερικών ημερών όταν κι έκλεισε  ο φάκελος της διερεύνησης – υποκρύπτονται κι αποτυπώνονται στην απεργία πείνας του κ. Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα αλλά και τις κινητοποιήσεις δεκάδων χιλιάδων πολιτών στην Ελλάδα.

Ο πατέρας ενός εκ των 57 νεκρών του τραγικού συμβάντος  ζητά την εκταφή του παιδιού του προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.  Σε μία έρευνα όμως που πλέον παρουσιάζει σημαντικές  δυσκολίες.

Καθότι έχει υπονομευθεί από σειρά αναφερόμενων προβληματικών ενεργειών των αρμόδιων κρατικών λειτουργών, κυρίως για το θέμα της φονικής πυρόσφαιρας.

Μη δίνοντας τελικώς σχετικές επαρκείς απαντήσεις και δημιουργώντας εκ νέου δυσπιστία στους συγγενείς των θυμάτων, κυρίως απ΄ όσα καταγράφηκαν στην τελευταία φάση της δικαστικής έρευνας όπου υιοθετήθηκαν ασαφή πορίσματα και παρουσιάστηκαν σημαντικά  νέα στοιχεία , όταν…έκλεινε ο δικαστικός φάκελος!

 Οι παραλείψεις λοιπόν είναι οι εξής:

Πρώτον: Υστερα πιθανόν από κεντρική υπόδειξη η ομάδα ιατροδικαστών που ανέλαβε την εξέταση των σορών των θυμάτων της τραγωδίας δεν προχώρησε τοξικολογικές εξετάσεις από τις οποίες θα μπορούσε να διαπιστωθεί πόσοι επιβάτες κάηκαν ζωντανοί από το «πύρινο μανιτάρι», αν εισέπνευσαν τοξικά αέρια κλπ. Κι αυτό παρ΄ ότι  σε όλα τα πολύνεκρα δραματικά συμβάντα του παρελθόντος (αεροπορικό ατύχημα Helios, πυρκαγιές  σε  Μάτι και Ηλείας  αλλά και του ναυαγίου στην Πύλο) είχαν πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους εξετάσεις

Δεύτερον: Τα φιαλίδια αίματος που είχαν ληφθεί από τα θύματα για την εξέταση του DNA καταστράφηκαν με συνοπτικές διαδικασίες εντός λίγων εβδομάδων, με επίκληση την «Προστασία των προσωπικών δεδομένων»

Τρίτον: Λόγω του εσπευσμένου «μπαζώματος» του χώρου της τραγωδίας, για επικοινωνιακούς λόγους (σ.σ προκειμένου να μην υπερπροβάλλονται τα συντρίμμια εν

όψει και του σχεδιασμού τότε για πρόωρες εκλογές – σχετική κι η μονταζιέρα των συνομιλιών) χάθηκαν σημαντικά ευρήματα για την τυχόν μεταφορά εύφλεκτου παράνομου  φορτίου από τα τρένα , ενώ χάθηκαν και τμήματα σορών των άτυχων επιβατών.

Τέταρτον: Επί σειρά μηνών μετά την πολύνεκρη σύγκρουση των ηλεκτραμαξών δεν υπήρχε ουδεμία αναζήτηση του υλικού καμερών από την διέλευση  ή την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας για να διαπιστωθεί αν υπήρχε καταγραφή τοποθέτησης ή μεταφοράς ύποπτου φορτίου

Πέμπτον: Οι δικαστικοί λειτουργοί απέρριπταν  με ασαφές σκεπτικό από το 2024 (σ.σ προτού κατατεθούν τα πρόσφατα  αμφιλεγόμενα – αντικρουόμενα πορίσματα «για έκρηξη των ελαίων σιλικόνης» των μετασχηματιστών των τρένων) τα αιτήματα συγγενών για εκταφές των σορών των παιδιών τους για τοξικολογικές εξετάσεις.

Εκτον: Οι δικαστικοί λειτουργοί  το τελευταίο τρίμηνο των ερευνών τους, παρ΄ ότι υπήρχε πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) – με βάση μελέτη καθηγητή του ΑΠΘ – που αναφερόταν σε έκρηξη άγνωστης προέλευσης φορτίου καυσίμων τελικά θεώρησαν «ορθό» το προβληματικό πόρισμα ενός πραγματογνώμονα που εμφανίστηκε …οικειοθελώς και δήλωσε επιστημονικός συνεργάτης του ΑΠΘ.  Με κύριο ζητούμενο αν δεν εμφανιζόταν αυτοβούλως ο εν λόγω τεχνικός  σύμβουλος  (σ.σ από συγγενείς αμφισβητήθηκαν οι επιστημονικές γνώσεις του) σε ποιο συμπέρασμα θα κατέληγαν οι δικαστικοί ερευνητές της υπόθεσης .

Εβδομον: Ο εν λόγω πραγματογνώμονας της τελευταίας στιγμής (σ.σ δήλωσε ότι το συνέταξε ως «χρέος προς την πατρίδα») εκτίμησε ότι υπήρξε έκρηξη σε μία συσκευή ψύξης των ελαίων του μετασχηματιστή που ονομάζεται «εναλλάκτης». Όμως απορρίφθηκε αίτημα των συγγενών (σ.σ υπό τον κ Α. Ψαρόπουλο) για τον έλεγχο της εν λόγω υποτίθεται … εκραγείσας συσκευής  που ήταν ωστόσο ακέραιη στο Κουλούρι όπου είχαν μεταφερθεί τα υπολείμματα των τρένων.

Ογδοον: Στην δικαστική έρευνα υπήρξε εκ των υστέρων (σ.σ αφότου παραδόθηκε πόρισμα της Πυροσβεστικής που είχε ζητήσει τις σχετικές εξετάσεις ) παρουσίαση στοιχείων του Γενικού Χημείου του Κράτους για ανεύρεση ξυλολίου σε πολλά κρίσιμα σημεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας !  Χωρίς να δίνονται οι δυνατότητες να αναλυθεί η αιτία ανεύρεσης τους, αφού ο δικαστικός φάκελος έκλεισε αμέσως μετά.

Ενατον: Η τωρινή αναζήτηση, με τριετή καθυστέρηση, κυκλικών υδρογονανθράκων κι άλλων ιχνών καύσιμης ύλης , στις σορούς των θυμάτων της τραγωδίας θεωρείται –  από αρμόδιους επιστήμονες –  απίθανο έως αδύνατο να έχει θετικά αποτελέσματα. Οι επιστήμονες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι αυτό αναφέρεται ότι έχει συμβεί μία φορά πριν εννιά χρόνια στην Ιαπωνία.

Δέκατον: Μία συσκευή του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ που μπορούσε να ανιχνεύσει δηλητηριώδεις ουσίες (σ.σ όχι προϊόντα καύσεων) σε υπολείμματα σορών πολλά χρόνια μετά την ταφή τους φαίνεται να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας ενώ εξετάζεται αν μπορεί να υπάρξει χημική εξέταση σε εξωτερικά σημεία των σορών κλπ.

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη
Βίντεο 29.09.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να συγκρούστηκε με το όχημά του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη αποχωρώντας από το σημείο - «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός» λέει ιδιοκτήτης οχήματος που υπέστη φθορές

Σύνταξη
Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα
Έρευνα CEDEFOP 29.09.25

Η επαγγελματική εκπαίδευση σε κρίση: Η ΕΕ ξεμένει από εκπαιδευτές – Γκρίζο το τοπίο στην Ελλάδα

Η επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση προβάλλεται ως το «φάρμακο» που θα αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Όμως το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι βαθιά απαξιωμένο. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
Χωρίς διαβούλευση 28.09.25

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Σύνταξη
Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης
Έλληνες & Ελληνίδες 28.09.25

Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης

Στο στόχαστρο εγχώριων και ξένων παραγόντων έχουν μπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό και ζητούν να σταματήσει η γενοκτονία που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Σύνταξη
Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ
Editorial 29.09.25

Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ

Η βαθιά πολιτική κρίση στη χώρα οφείλεται στην αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να καθοδηγήσει και κάθε σκέψη για νέους σχηματισμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σοκάρει η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου»
Μπάσκετ 29.09.25

Σοκάρει η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου»

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησε για πρώτη φορά για τη μάχη της με την επιλόχειο κατάθλιψη και έστειλε το δικό της μήνυμα στα social media.

Σύνταξη
Ελπίζω να έχουν καλύτερα γραφικά: Η NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και οι συνωμοσιολόγοι παρτάρουν
Αρχίσαμε 29.09.25

Ελπίζω να έχουν καλύτερα γραφικά: Η NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και οι συνωμοσιολόγοι παρτάρουν

Τον Απρίλιο του 2026 είναι προγραμματισμένη η αποστολή Artemis II που θα φέρει τη NASA ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή της στη Σελήνη. Αλλά οι συνωμοσιολόγοι γελάνε ήδη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση
Διεθνής Οικονομία 29.09.25

Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση

Η αναζήτηση για σπίτι, είτε αυτό είναι προς αγορά είτε προς ενοικίαση, ενέχει μεγάλο άγχος και πολλή αγωνία, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά
«Σκηνές φρίκης» 29.09.25

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας επί του σχεδίου Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπου οι IDF σπέρνουν τον όλεθρο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 
Fizz 29.09.25

Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους ψηφοφόρους του να αναλογιστούν αν τα όποια οικονομικά οφέλη άξιζαν τον κοινωνικό διχασμό και τις επιθέσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Σύνταξη
Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης

Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τον Βόλο καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές και είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων
Κόσμος 29.09.25

Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, μπροστά από το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη
Βίντεο 29.09.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγείται στον εισαγγελέα για το τροχαίο με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης φέρεται να συγκρούστηκε με το όχημά του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη αποχωρώντας από το σημείο - «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός» λέει ιδιοκτήτης οχήματος που υπέστη φθορές

Σύνταξη
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστκή Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
