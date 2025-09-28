Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένι που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίζει, όπως είπε σήμερα ο ίδιος, την απεργία πείνας.

Και ενώ η υγεία του, μετά από 14 ημέρες απεργία πείνας επιβαρύνεται, το μήνυμά του για δικαιοσύνη για τις 57 ψυχές που έφυγαν γίνεται όλο και πιο ηχηρό

Στο μεταξύ, το κύμα συμπαράστασης γιγαντώνεται. Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα του πατέρα που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι

«Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που με στηρίζει. Εγώ συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» είπε σήμερα Κυριακή το πρωί, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

<br />

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, παρά τη παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας για εκταφή της σορού του γιου του. και αυτό γιατί η Εισαγγελία έδωσε το «πράσινο φως» για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, οργανώνονται πανελλαδικές συγκεντρώσεις συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι.

Τα καλέσματα περιλαμβάνουν μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα (Πλατεία Συντάγματος), η Θεσσαλονίκη (Δένδρο της Μνήμης), ο Βόλος, η Πάτρα, τα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, αλλά και πολλές άλλες περιοχές.

Σήμερα επίσης το πρωί, πλήθος κόσμου που συμμετείχε στον φιλανθρωπικό αγώνα Greece Race for the Cure 2025 για να διαδώσουν το μήνυμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, μόλις έφτασαν έξω από τη Βουλή, έδειξαν την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι.

Ο κόσμος που περνούσε μπροστά από τη Βουλή σταματούσε για να του σφίξει το χέρι και να του εκφράσει την συμπαράστασή του.