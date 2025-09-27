newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:40

Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος συνεχίζει τον αγώνα του ώστε να δοθεί άδεια για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Στο νοσοκομείο ο δεύτερος απεργός πείνας 

Σύνταξη
Στο χώρο που βρίσκεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραμένει ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας για 13η ημέρα.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, που βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τονίζει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του «μέχρι τέλους», ώστε να δικαιωθεί πλήρως το αίτημά του για την εκταφή της σορού του παιδιού του.

Μισή… απόφαση

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Η αντίδραση του Πάνου Ρούτσι ήρθε μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών που ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του Ντένις Ρούτσι, μόνο όμως για την ταυτοποίηση DNA και όχι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν χημικά συστατικά που ίσως να ευθύνονται για τη φονική πυρόσφαιρα.

Παράλληλα, τις επόμενες μέρες θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Στο νοσοκομείο ο δεύτερος απεργός πείνας

Το βράδυ της Παρασκευής ο δεύτερος απεργός πείνας, που στέκεται από τις πρώτες ημέρες στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, Δημήτρης Οικονομόπουλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Άγνωστο Στρατιώτη, παρέλαβε τον κ. Οικονομόπουλο, σε ελεγχόμενη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες, και τον οδήγησε στο Λαϊκό Νοσοκομείο για τη διενέργεια εξετάσεων.

«Θέλουν να αποφύγουν τις τοξικολογικές εξετάσεις»

Για προσπάθεια των Αρχών να αποφύγουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος έκανε λόγο ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη, Γιώργος Ηλιόπουλος.

«Ο Πάνος Ρούτσι δεν ζήτησε μόνο τη διενέργεια εξετάσεων DNA αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων. Τις τοξικολογικές εξετάσεις θέλουν να τις αποφύγουν με νύχια και με δόντια» σημείωσε ο κ. Ηλιόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «επί της ουσίας είναι ένας αντιπερισπασμός για να κερδίσουν χρόνο».

«Μια απεγνωσμένη προσπάθεια να απομακρυνθούν από μοιραίες αποκαλύψεις. Η σημερινή απόφαση αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα τους είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις και όχι οι διασταυρώσεις DNA» πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Business
ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Stream
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα
Καιρός 27.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο - Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Προ των πυλών η κακοκαιρία - Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Ελλάδα 26.09.25

Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν ζητώντας εξηγήσεις στον χώρο όπου βρισκόταν ο 50χρονος με τον 21χρονο οι οποίοι τους επιτέθηκαν με μαχαίρια

Σύνταξη
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα
Καιρός 27.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο - Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Προ των πυλών η κακοκαιρία - Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
