Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας

Στο χώρο που βρίσκεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες, έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη παραμένει ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας για 13η ημέρα.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, που βρήκε τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τονίζει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του «μέχρι τέλους», ώστε να δικαιωθεί πλήρως το αίτημά του για την εκταφή της σορού του παιδιού του.

Μισή… απόφαση

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Η αντίδραση του Πάνου Ρούτσι ήρθε μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών που ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του Ντένις Ρούτσι, μόνο όμως για την ταυτοποίηση DNA και όχι για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν χημικά συστατικά που ίσως να ευθύνονται για τη φονική πυρόσφαιρα.

Παράλληλα, τις επόμενες μέρες θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Στο νοσοκομείο ο δεύτερος απεργός πείνας

Το βράδυ της Παρασκευής ο δεύτερος απεργός πείνας, που στέκεται από τις πρώτες ημέρες στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, Δημήτρης Οικονομόπουλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Άγνωστο Στρατιώτη, παρέλαβε τον κ. Οικονομόπουλο, σε ελεγχόμενη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες, και τον οδήγησε στο Λαϊκό Νοσοκομείο για τη διενέργεια εξετάσεων.

«Θέλουν να αποφύγουν τις τοξικολογικές εξετάσεις»

Για προσπάθεια των Αρχών να αποφύγουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος έκανε λόγο ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη, Γιώργος Ηλιόπουλος.

«Ο Πάνος Ρούτσι δεν ζήτησε μόνο τη διενέργεια εξετάσεων DNA αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων. Τις τοξικολογικές εξετάσεις θέλουν να τις αποφύγουν με νύχια και με δόντια» σημείωσε ο κ. Ηλιόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «επί της ουσίας είναι ένας αντιπερισπασμός για να κερδίσουν χρόνο».

«Μια απεγνωσμένη προσπάθεια να απομακρυνθούν από μοιραίες αποκαλύψεις. Η σημερινή απόφαση αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα τους είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις και όχι οι διασταυρώσεις DNA» πρόσθεσε ο δικηγόρος.