«Πράσινο φως» για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι μόνο για το DNA – Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας του

Με παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσεται η εκταφή του γιου του του Πάνου Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ τις επόμενες μέρες θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είχε υπογραμμίσει σε ανακοίνωσή του ότι «όλα τα αιτήματα εκταφής και ταυτοποίησης των σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που έχουν υποβληθεί μελετώνται από τους αρμόδιους εισαγγελικός και δικαστικούς λειτουργούς και σύντομα θα απαντηθούν».

Ο Πάνος Ρούτσι την Πέμπτη είχε καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα στο Εφετείο Λάρισας. Στο αίτημά του ο Πάνος Ρούτσι ζητούσε την εκταφή της σορού του παιδιού του, όπως έχουν κάνει και οι Παύλος Ασλανίδης και Χρήστος Τηλκερίδης, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA για την ταυτοποίηση της σορού και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου.

Συνεχίζει την απεργία πείνας

Όπως ανέφερε μιλώντας στο in, ο δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Αντώνης Ψαρόπουλος (ο οποίος έχασε την κόρη του Μάρθη στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών), ο πατέρας του Ντένις θα παραμείνει έξω από τη Βουλή, συνεχίζοντας την απεργία πείνας.

«Φυσικά και δεν σταματά την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, μας δουλεύουν ψιλό γαζί» σημείωσε ο κ. Ψαρόπουλος, ο οποίος σχολίασε την απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Την Κυριακή στο πλευρό του κ. Ρούτσι θα ξεκινήσει απεργία πείνας και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος Τεμπών, ο οποίος κατέθεσε το ίδιο αίτημα με τον Πάνο Ρούτσι, την Μαρία Καρυστιανού και τον Πάνο Ασλανίδη.

Ψαρόπουλος: Προβληματική η απόφαση εκταφής

«Το πρόβλημα είναι ότι η απόφαση δεν ήρθε από την καθ’ ύλην αρμόδια εισαγγελία που διαχειρίζεται τη δικογραφία, αλλά από μια πρωτοβάθμια που σημαίνει ότι ακόμα και να παράξει η εξέταση κάποιο έννομο αποτέλεσμα δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να συμπεριληφθεί στη δικογραφία» ανέφερε ο κ. Ψαρόπουλος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η μη εντολή για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων δεν επιτρέπει να δοθεί μια ολοκληρωμένη απάντηση για τα αίτια των θανάτων των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους στα Τέμπη».

«Θέλουν να αποφύγουν τις τοξικολογικές εξετάσεις»

Για προσπάθεια των Αρχών να αποφύγουν τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος έκανε λόγο ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων στα Τέμπη, Γιώργος Ηλιόπουλος.

«Ο Πάνος Ρούτσι δεν ζήτησε μόνο τη διενέργεια εξετάσεων DNA αλλά και τοξικολογικών εξετάσεων. Τις τοξικολογικές εξετάσεις θέλουν να τις αποφύγουν με νύχια και με δόντια» σημείωσε ο κ. Ηλιόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «επί της ουσίας είναι ένας αντιπερισπασμός για να κερδίσουν χρόνο».

«Μια απεγνωσμένη προσπάθεια να απομακρυνθούν από μοιραίες αποκαλύψεις. Η σημερινή απόφαση αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα τους είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις και όχι οι διασταυρώσεις DNA» πρόσθεσε ο δικηγόρος του κ. Ρούτσι.