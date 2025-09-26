newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:08

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Spotlight

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος». Θέση στη κόντρα που ξέσπασε χθες μεταξύ του Δημήτρη Καλογερόπουλου και του Άδωνι Γεωργιάδη παίρνουν μια σειρά γαλάζιων βουλευτών που μιλούν στο in αναφορικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του.

Η δημοσιοποίηση αυτής της ανοιχτής διαμάχης που σιγοβράζει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας εδώ και ημέρες αναφορικά με το θέμα Ρούτσι έγινε χθες το απόγευμα ορατή δια γυμνού οφθαλμού καθώς στον διάλογο μεταξύ του γαλάζιου βουλευτή και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη αποτυπώθηκαν οι δυο γραμμές που υπάρχουν για το θέμα στη κυβέρνηση.

«Γιατί να μην πάει ο πατέρας να κάνει την εκταφή; Γιατί να μην του δώσουν τη δυνατότητα; Να πάει η Δικαιοσύνη να κλείσει το θέμα και να ξεκινήσει και το δικαστήριο. Πώς θα λειτουργήσουμε σαν Δημοκρατία; Τη σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη δεν έχει αυτιά, δεν ακούει τι γίνεται; Θα έπρεπε ήδη να έχουν παρέμβει» τόνισε ο «γαλάζιος» βουλευτής, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «πατέρας είναι έχασε το παιδί του, ας το κάνει. Απλά θέματα ανθρώπινα τα κάνουμε μείζονα θέματα».

Η απάντηση όμως που έλαβε από τον υπουργό Υγείας ήταν άμεση. «Δεν κάνουμε υπόδειξη τι θα πει η Δικαιοσύνη, η Δικαιοσύνη θα πει αυτό που νομίζει. Γιατί η Δικαιοσύνη ξέρει όλη τη δικογραφία και ξέρει τι είναι σωστό και εμείς τους εμπιστευόμαστε. Το να λέει ο ένας “θέλουμε τη μία άποψη” και ο άλλος “θέλουμε την άλλη”, είναι λάθος», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στρατηγικό λάθος βλέπουν βουλευτές της ΝΔ

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος.

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» ανέφερε χαρακτηριστικά κεντρικός κυβερνητικός βουλευτής αφήνοντας στη συνέχεια να εννοηθεί πως αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης με πρωτοβουλία της κυβέρνησης τότε θα υπάρξουν και άλλες δημόσιες διαφοροποιήσεις.

Το αίτημα Καρυστιανού λίγες ώρες αργότερα ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πιο εμφατικό τρόπο πως οι συγγενείς των Τεμπών είναι αποφασισμένοι να πάνε την υπόθεση μέχρι τέλους, φέρνοντας στο προσκήνιο το τραγικό δυστύχημα και βάζοντας με αυτό το τρόπο ξανά την κυβέρνηση σε θέση άμυνας.

Η αίσθηση που επικρατεί σε ορισμένους βουλευτές είναι πως η στάση της κυβέρνησης και η άρνηση ανάληψης πρωτοβουλίας μπορεί να δημιουργήσει ντόμινο αιτημάτων για εκταφές. «Αν έστω και σε μια περίπτωση επιβεβαιωθούν οι υποψίες, τότε όλα τα σενάρια θα είναι ανοιχτά και μάλλον αρνητικά για την κυβέρνηση» ανέφερε άλλος κυβερνητικός βουλευτής.

Κάνουν μάλιστα λόγο για στρατηγικό λάθος αν υποτιμηθεί για δεύτερη φορά από την κυβέρνηση το θέμα των Τεμπών. «Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» είπε χαρακτηριστικά πηγή από τη Νέα Δημοκρατία θυμίζοντας πως η υποτίμηση του ζητήματος προκάλεσε πέρσι μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά το ίδιο λάθος υποτιμώντας ένα ζήτημα που έχει φανεί πως αγγίζει τη κοινωνία» συμπλήρωσε.

Το που θα κάτσει η μπίλια μένει να φανεί καθώς οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Θα κυριαρχήσουν αυτοί που βλέπουν το κίνημα των Τεμπών με φόβο ή ως ευκαιρία για την κυβέρνηση;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με ρεκόρ προσφορών στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με ρεκόρ προσφορών στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει
Πολιτική 26.09.25

Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει

Όσο και αν τώρα, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, είναι η ίδια που με δημόσιες τοποθετήσεις των πιο κεντρικών στελεχών της, έχει λάβει σαφή θέση σε πολύ ουσιαστικές πτυχές της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα
Δημοσκόπηση 26.09.25

Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου - Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου έχει να κάνει με τη διαφθορά που επί κυβερνήσεων της Νέα Δημοκρατίας, λένε τα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει αυξηθεί. Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Άδειο το πορτοφόλι πριν το τέλος του μήνα.

Σύνταξη
Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Κόντρα στη Βουλή για τα Τέμπη: Τι είπε για τα αιτήματα εκταφής η Ζωή Κωνσταντοπούλου – «Θέλει να καθυστερήσει τη δίκη» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Θα γίνει εκταφή και δεν θα ερευνηθεί το μείζον;» υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό Υγείας να απαντά ότι δρα μόνο για το «πολιτικό της συμφέρον».

Σύνταξη
Τέμπη: «Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» – Επιστολή του ΥΜΕ στον ΟΣΕ
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» - Επιστολή ΥΜΕ στον ΟΣΕ για τα Τέμπη

Όπως αναφέρει η επιστολή, Πολιτεία και ΟΣΕ «έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους».

Σύνταξη
«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν ερώτηση προς του υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης μετά την πλήρη κάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου στις αναφορές Αδ. Γεωργιάδη για το ΔΠΔ.

Σύνταξη
Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»

Ο Πάνος Ρούτσι κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα για την εκταφή του παιδιού του και στη Νέα Δημοκρατία μπλέξαν τις γραμμές τους με τον Άδωνι Γεωργιάδη να «μαλώνει» τον «γαλάζιο» Δημήτρη Καλογερόπουλο που τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του αιτήματος εκταφής

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μισόλογα Μπαμπασίδη στη Βουλή για τις επισυνδέσεις – Επίθεση σε Τυχεροπούλου, αιχμές σε Σημανδράκο

«Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στην Εξεταστική της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Πυρά Ανδρουλάκη: Δικαιοσύνη α λα καρτ, η επιστολή Μητσοτάκη στον Ντογιάκο δεν ήταν παρέμβαση;

Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ερασιτεχνισμό για την ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε δε ότι δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι θα κάνει νέα πρόταση προανακριτικής.

Σύνταξη
Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αρκεί το πρόγραμμα για να «ενώσει» το ΠΑΣΟΚ; – Ενεργά τα εσωκομματικά μέτωπα, «τραβάει αυτιά» ο Ανδρουλάκης

Νέες εσωκομματικές «ίντριγκες» στο ΠΑΣΟΚ. Δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών ενόχλησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πλέον δεν αφήνει αναπάντητες τις αιχμές. Σαφές το μήνυμα του προέδρου με πολλούς αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πάνος Ρούτσι: Θορυβημένη η κυβέρνηση – Ο Φλωρίδης προβλέπει τώρα ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»
Πάνος Ρούτσι 25.09.25

Θορυβημένη η κυβέρνηση: Από το δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, ο Φλωρίδης λέει τώρα ότι σύντομα θα γίνει εκταφή

Ο Γιώργος Φλωρίδης που εδώ και μέρες πετούσε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, θορυβημένος από το κύμα αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι, τώρα προβλέπει ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»

Σύνταξη
Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 25.09.25

Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας ο Γιώργος Μυλωνάκης» τονίζουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της εξεταστικής

Σύνταξη
Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία

Το θέμα ετέθη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής (είναι προγραμματισμένη η κατάθεση των πρώην προέδρων του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη και Ευάγγελου Σημανδράκου) και υποστηρίχθηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό
Πολιτική 25.09.25

Φάμελλος: Η Κοκκινιά έγινε σύμβολο των αγώνων των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στους ναζί και τον φασισμό

«Και σήμερα είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τη δέσμευσή μας στον αγώνα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, αλλά και στον αγώνα για την Ειρήνη, η οποία αμφισβητείται» τόνισε ο κ. Φάμελλος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει
Πολιτική 26.09.25

Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει

Όσο και αν τώρα, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, είναι η ίδια που με δημόσιες τοποθετήσεις των πιο κεντρικών στελεχών της, έχει λάβει σαφή θέση σε πολύ ουσιαστικές πτυχές της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων
Δημόσια Εκπαίδευση 26.09.25

600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων

Γιατί φέτος κηρύχθηκαν άγονα τόσα πολλά σχολικά δρομολόγια στα υπερτοπικά σχολεία; Μιλούν στο in εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα
Δημοσκόπηση 26.09.25

Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου - Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου έχει να κάνει με τη διαφθορά που επί κυβερνήσεων της Νέα Δημοκρατίας, λένε τα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει αυξηθεί. Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Άδειο το πορτοφόλι πριν το τέλος του μήνα.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί – Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»
Η βασική προϋπόθεση 26.09.25

Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί - Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»

Πώς σχεδιάζονται από την ΕΛ.ΑΣ. οι ειδικές προσλήψεις για τον έλεγχο της παραβατικότητας σε καταυλισμούς των δυτικών προαστίων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας - Ποιο προσόν είναι απαραίτητο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου
Διχασμός 26.09.25

Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου

Εν μέσω διχασμού στο Ισραήλ, έρευνα καταγράφει ανησυχία της κοινής γνώμης για τη διεθνή θέση της χώρας και υπό όρους αποδοχή ενός παλαιστινιακού κράτους, στο πλαίσιο περιφερειακής συμφωνίας-«πακέτο»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ χαιρετίζει: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε
Χαιρετίζει 26.09.25

Τραμπ: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε

Για «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» κάνει λόγο ο Τραμπ, χαιρετίζοντας την απαγγελία κατηγοριών κατά του Κόμι, τις οποίες ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος είχε απαιτήσει δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης...

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε σφοδρή σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα
Περού 26.09.25

Φρικτό τροχαίο με τουλάχιστον 14 νεκρούς

«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα στην περιφέρεια Μοκέγουα του νότιου Περού.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο