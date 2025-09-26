«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος». Θέση στη κόντρα που ξέσπασε χθες μεταξύ του Δημήτρη Καλογερόπουλου και του Άδωνι Γεωργιάδη παίρνουν μια σειρά γαλάζιων βουλευτών που μιλούν στο in αναφορικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του.

Η δημοσιοποίηση αυτής της ανοιχτής διαμάχης που σιγοβράζει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας εδώ και ημέρες αναφορικά με το θέμα Ρούτσι έγινε χθες το απόγευμα ορατή δια γυμνού οφθαλμού καθώς στον διάλογο μεταξύ του γαλάζιου βουλευτή και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη αποτυπώθηκαν οι δυο γραμμές που υπάρχουν για το θέμα στη κυβέρνηση.

«Γιατί να μην πάει ο πατέρας να κάνει την εκταφή; Γιατί να μην του δώσουν τη δυνατότητα; Να πάει η Δικαιοσύνη να κλείσει το θέμα και να ξεκινήσει και το δικαστήριο. Πώς θα λειτουργήσουμε σαν Δημοκρατία; Τη σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη δεν έχει αυτιά, δεν ακούει τι γίνεται; Θα έπρεπε ήδη να έχουν παρέμβει» τόνισε ο «γαλάζιος» βουλευτής, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «πατέρας είναι έχασε το παιδί του, ας το κάνει. Απλά θέματα ανθρώπινα τα κάνουμε μείζονα θέματα».

Η απάντηση όμως που έλαβε από τον υπουργό Υγείας ήταν άμεση. «Δεν κάνουμε υπόδειξη τι θα πει η Δικαιοσύνη, η Δικαιοσύνη θα πει αυτό που νομίζει. Γιατί η Δικαιοσύνη ξέρει όλη τη δικογραφία και ξέρει τι είναι σωστό και εμείς τους εμπιστευόμαστε. Το να λέει ο ένας “θέλουμε τη μία άποψη” και ο άλλος “θέλουμε την άλλη”, είναι λάθος», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στρατηγικό λάθος βλέπουν βουλευτές της ΝΔ

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος.

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» ανέφερε χαρακτηριστικά κεντρικός κυβερνητικός βουλευτής αφήνοντας στη συνέχεια να εννοηθεί πως αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης με πρωτοβουλία της κυβέρνησης τότε θα υπάρξουν και άλλες δημόσιες διαφοροποιήσεις.

Το αίτημα Καρυστιανού λίγες ώρες αργότερα ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πιο εμφατικό τρόπο πως οι συγγενείς των Τεμπών είναι αποφασισμένοι να πάνε την υπόθεση μέχρι τέλους, φέρνοντας στο προσκήνιο το τραγικό δυστύχημα και βάζοντας με αυτό το τρόπο ξανά την κυβέρνηση σε θέση άμυνας.

Η αίσθηση που επικρατεί σε ορισμένους βουλευτές είναι πως η στάση της κυβέρνησης και η άρνηση ανάληψης πρωτοβουλίας μπορεί να δημιουργήσει ντόμινο αιτημάτων για εκταφές. «Αν έστω και σε μια περίπτωση επιβεβαιωθούν οι υποψίες, τότε όλα τα σενάρια θα είναι ανοιχτά και μάλλον αρνητικά για την κυβέρνηση» ανέφερε άλλος κυβερνητικός βουλευτής.

Κάνουν μάλιστα λόγο για στρατηγικό λάθος αν υποτιμηθεί για δεύτερη φορά από την κυβέρνηση το θέμα των Τεμπών. «Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» είπε χαρακτηριστικά πηγή από τη Νέα Δημοκρατία θυμίζοντας πως η υποτίμηση του ζητήματος προκάλεσε πέρσι μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά το ίδιο λάθος υποτιμώντας ένα ζήτημα που έχει φανεί πως αγγίζει τη κοινωνία» συμπλήρωσε.

Το που θα κάτσει η μπίλια μένει να φανεί καθώς οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Θα κυριαρχήσουν αυτοί που βλέπουν το κίνημα των Τεμπών με φόβο ή ως ευκαιρία για την κυβέρνηση;