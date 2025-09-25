Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»

«Νευρικό κλονισμό» προκαλεί στη Νέα Δημοκρατία η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι. Ο πατέρας του αδικοχαμένου στα Τέμπη Ντένις συνεχίζει για 11η ημέρα την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή με αίτημα την εκταφή του παιδιού του και στο «γαλάζιο» στρατόπεδο αρχίζουν να εμφανίζονται δύο τάσεις.

11η ημέρα απεργίας πείνας έξω από τη Βουλή για τον Πάνο Ρούτσι

Ο βουλευτής Δυτικού Τομέα Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καλογερόπουλος, «έσπασε» τη γραμμή «καμία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη» ζητώντας επί της ουσίας να αφήσουν τον Πάνο Ρούτσι να κάνει την εκταφή με τον αντιπρόεδρο της «γαλάζιας» παράταξης και υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να σπεύδει να τον βάλει στη θέση του, λέγοντας: «Δημήτρη έκανες λάθος».

«Να δοθεί η δυνατότητα στον πατέρα να κάνει την εκταφή»

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος ζήτησε να δοθεί η δυνατότητα στον πατέρα του Ντένις να κάνει την εκταφή. Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής διερωτήθηκε: «Γιατί να μην κάνει ο πατέρας τώρα την εκταφή; Γιατί να μη δώσουν τη δυνατότητα;» αναγνωρίζοντας παράλληλα πως πως μπορεί να «ξεκινήσει το δικαστήριο».

Ο ίδιος συνέχισε να θέτει ερωτήματα: «Η Δικαιοσύνη δεν έχει αυτιά, δεν είναι άνθρωποι; Δεν ακούν τι γίνεται;» και να συμπληρώνει πως «θα έπρεπε ήδη να έχουν παρέμβει» έτσι «μετά από 3 μήνες να μπορεί ο άνθρωπος ελεύθερα να κάνει την εκταφή».

Ο βουλευτής της ΝΔ συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος λέγοντας «πατέρας είναι έχασε το παιδί του ας το κάνει. Δεν καταλαβαίνω απλά πράγματα τα οποία τα κάνουμε μείζον θέματα».

«Δημήτρη έκανες λάθος…»

Η τοποθέτηση Καλογερόπουλου δεν ήχησε καλά στα αυτιά του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Δημήτρη έκανες λάθος, δεν κάνουμε υπόδειξη τι θα πει η Δικαιοσύνη, θα πει αυτό που νομίζει.. γιατι η Δικαιοσύνη ξέρει ολη την δικογραφία και ξέρει τι είναι σωστό και εμείς τους εμπιστευόμαστε…» έσπευσε να «διορθώσει» ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και κυβερνητικός αξιωματούχος στο Κοινοβούλιο.

Νέες δηλώσεις από Φλωρίδη

Με τον «εκνευρισμό» να έχει εγκατασταθεί στο «γαλάζιο» στρατόπεδο και υπό την πίεση των αντιδράσεων η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοιάζει να προσπαθεί να λειάνει τις γωνίες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης που μέχρι τώρα υποστήριζε (ψευδώς – όπως καταγγέλθηκε από συγγενείς) ότι δεν υπάρχει σαφές αίτημα από πλευράς συγγενών για ταυτοποίηση σορών θυμάτων, ανέκρουσε πρύμνα.

Αφού… μελέτησε την ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα στις 22 Σεπτεμβρίου ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εκτίμησε ότι από τις ανακοινώσεις της Δικαιοσύνης και το εξώδικο Ρούτσι μπορεί να υπάρχει έμμεσο αίτημα για εκταφή του Ντένις και από τις διακηρύξεις του ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, τώρα προέβλεψε ότι η ζητούμενη εκταφή θα γίνει σύντομα.

Η ερώτηση στον Μαρινάκη

Κληθείς να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τη νέα δήλωση Φλωρίδη, εμμέσως πλην σαφώς, είπε ότι δεν είναι κακό να… μεταφέρει μια αίσθηση ο υπουργός Δικαιοσύνης επισημαίνοντας ωστόσο πως τις τελικές αποφάσεις θα τις λάβει η Δικαιοσύνη.

«Δεν προδικάζει τίποτα ο υπουργός. Είπε και σήμερα ότι το τι θα γίνει θα το κρίνει η Δικαιοσύνη (…)» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ο «ως υπουργός Δικαιοσύνης μετέφερε μια αίσθηση».

Επανέλαβε πως σε ανθρώπινο επίπεδο «είμαστε δίπλα σε αυτόν τον πατέρα και στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του» και πρόσθεσε πως «η Δικαιοσύνη θα τα συνεκτιμήσει όλα και θα πάρει τις αποφάσεις της».