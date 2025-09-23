Σε μια άτυπη κόντρα φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί η πλευρά της Δικαιοσύνης με τους συγγενείς των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με αντικείμενο τα αιτήματα εκταφής των σορών.

Από τη μία η Δικαιοσύνη αρνείται την έγκριση της εκταφής, την ώρα που οι συγγενείς επιμένουν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια κρίνεται επιβεβλημένη για την πορεία της διαδικασίας.

Η κρίσιμη λεπτομέρεια

Όπως φαίνεται, η Δικαιοσύνη και η κυβέρνηση, δηλαδή ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης «κάνουν ντρίμπλα» τονίζοντας ότι δεν υπάρχει σαφές αίτημα από πλευράς συγγενών για ταυτοποίηση σορών θυμάτων.

«Δεν υπάρχει αίτημα για εκταφή της σορού για να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί αυτό. Εγώ λέω ότι υποβάλλεται αίτημα, όπως λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, το αίτημα αυτό θα απαντηθεί άμεσα. Τι σημαίνει το άμεσα; Ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει να γίνει εκταφή προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως είναι το παιδί αυτό. Η διαδικασία αυτή δεν εμποδίζει την πρόοδο της δίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Από την πλευρά του ο κ. Τζαβέλλας υποστηρίζει, ότι σε περίπτωση υποβολής αντίστοιχου αιτήματος, αυτό «θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα».

Ωστόσο, όπως έχει γίνει γνωστό, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν έχουν υποβάλλει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση των σορών, αλλά για «τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ιατρικών και ανθρωπολογικών εξετάσεων, ώστε να αποκαλυφθεί η χημική ουσία που κατέκαψε τους αγαπημένους μας και προκάλεσε τον θάνατό τους».

Αυτό αναφέρεται στα προηγούμενα αιτήματα, αλλά και στο εξώδικο που έστειλαν ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι και η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023, Μαρία Καρυστιανού, το οποίο αποκάλυψε το MEGA.

Το εξώδικο Ρούτσι – Καρυστιανού

«Εξώδικη δήλωση, καταγγελία & πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος εκταφής θυμάτων Τεμπών παρουσία πραγματογνωμόνων – εκπροσώπων ημεδαπών & αλλοδαπών εργαστηρίων και με δικαίωμα συμμετοχής τεχνικού συμβούλου των παθόντων – αιτούντων γονέων.

Του απεργούντος – Πάνο Ρούτσι

Της Μαρίας Καρυστιανού

ΠΡΟΣ: 1. Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, 2. Τον Πρόεδρο της Βουλής, 3. Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 4. Την κα. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την άρνηση παροχής έννομης προστασίας και τη δια πράξεων και παραλείψεων όλων άμεσα ή έμμεσα υπευθύνων άρνηση ικανοποίησης του ιερού δικαιώματος των γονέων για εκταφή των παιδιών τους και διενέργειας των ενδεδειγμένων ιατρικών και ανθρωπολογικών εξετάσεων, ώστε να αποκαλυφθεί η χημική ουσία που κατέκαψε τους αγαπημένους μας και προκάλεσε τον θάνατό τους.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ τη διενέργεια της άνω επιβεβλημένης ανακριτικής ενέργειας εκταφής προς ανάδειξη της αλήθειας, τον εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του άγνωστου καυσίμου, το οποίο ρητά αναφέρει το από 27.02.2025 Πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

Αρνητική απάντηση στα μέχρι τώρα αιτήματα

Όπως αναφέρουν οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη, τα προηγούμενα αιτήματα εκταφής απορρίφθηκαν από τις ανακριτικές Αρχές της Λάρισας.

«Τρία αιτήματα για την εκταφή δύο θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη κατατέθηκαν στον εφέτη ειδικό ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη, όμως απορρίφθηκαν» υπογράμμισε ο Νίκος Ασλανίδης, τονίζοντας ότι στην απάντησή του ο ανακριτής έκανε λόγο για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και την έκθεση του Κωνσταντίνου Πασπαλά.

«Τι με ενδιαφέρει εμένα άμα είναι τα έλαια σιλικόνης; Τι με ενδιαφέρει εμένα αν έχουν τα βίντεο του Καπερνάου;» συμπλήρωσε ο κ. Ασλανίδης, μιλώντας στο Open.

Υπενθυμίζεται ότι στις απορριπτικές απαντήσεις του Ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη είχε αναφερθεί και η Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι ο Ανακριτής «αποσιωπά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που μιλούν για φορτίο χημικών, προκειμένου να αρνηθεί για πολλαπλή φορά το αίτημα εκταφής».

Ψαρόπουλος: Δεν είναι άμοιρη ευθυνών η δικαστική Αρχή

Μιλώντας για τις εξελίξεις στο θέμα των Τεμπών, ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στο πολύνεκρο δυστύχημα, Αντώνης Ψαρόπουλος, υπογράμμισε ότι η πλευρά των συγγενών των θυμάτων αντιμετωπίζει με δυσπιστία τη Δικαιοσύνη.

«Επειδή έχουμε περιοριστεί στο θέμα αυτό της εκταφής ή μη της σορού και επειδή προφανώς έχει δημιουργηθεί στον κόσμο ή σε κάποιον κόσμο το αίσθημα ότι εμείς οι πάρα πολλοί συγγενείς αντιμετωπίζουμε πλέον με μεγάλη δυσπιστία τις δικαστικές Αρχές, δεν είναι άμοιρη ευθυνών η δικαστική Αρχή για αυτήν την δυσπιστία μας. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αναπάντητα αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί από εμάς τους συγγενείς από ένα έτος και πιο μπροστά» τόνισε ο Αντώνης Ψαρόπουλος.

«Υπάρχουν αυτά τα αιτήματα και οι καθυστερήσεις που έχουν προκύψει από τη δικαστική διερεύνηση, οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί πάνω από ένα έτος και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Είναι γνωστά αυτά τα αιτήματα στην κορυφή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου» συμπλήρωσε.

«Για ποιον λόγο ακριβώς ζητάμε αυτά τα αιτήματα; Όταν γίνεται το μπάζωμα στις 3 – 4 πρώτες ημέρες και χάνονται τόσα αποδεικτικά στοιχεία, αναμέναμε εμείς οι συγγενείς τα άμεσα αντανακλαστικά των δικαστικών Αρχών, να είναι αποτελεσματικά και να ψάξουν να βρουν τα πάντα. Αντ’ αυτού τι έχουμε εισπράξει; Απώλεια βιντεοληπτικού υλικού, απώλεια ηχητικού υλικού, καταστροφή βιολογικού υλικού σε 5 βδομάδες, άρνηση αιτημάτων, άρνηση ελέγχου πυρανθεκτικότητας των καθισμάτων το οποίο μας το αρνήθηκε ο ανακριτής και τελικά ικανοποιήθηκε μέσω του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, και αυτό ακόμα είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για ποιον λόγο δεν ασχολείται κανείς με αυτό το θέμα, και φυσικά άρνηση απορρήτου επιστολικής αλληλογραφίας μεταξύ του υπουργείου και των φορέων» πρόσθεσε ο κ. Ψαρόπουλος.

Θα συνεχιστεί η ανάκριση;

Νομικοί κύκλοι υπογραμμίζουν ότι αν ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός δεχθεί το αίτημα εκταφής σορού θύματος των Τεμπών, θα πρέπει να συνεχιστεί η ανάκριση για την υπόθεση.

Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιστρέψει ο φάκελος στον Ανακριτή κ. Μπακαΐμη. Όμως, η επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ του MEGA, Ιωάννα Μάνδρου υποστηρίζει ότι «δικαστικές πηγές με διαβεβαιώσαν αν γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής η ανάκριση δεν ξαναανοίγει υποχρεωτικά».