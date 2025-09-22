newspaper
Σημαντική είδηση:
22.09.2025 | 17:22
Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής
Πολιτική 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:47

Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής

Η νομικός και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Αικατερίνη Παπανικολάου, γράφει περί του αιτήματος εκταφής από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σχολιάζει την απορριπτική στάση της Δικαιοσύνης και καταλήγει στην κάθαρση, ως μονόδρομο απέναντι στην ύβρι....

ΚείμενοΑικατερίνη Παπανικολάου
Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

Spotlight

Η θεμελίωση του αιτήματος εκταφής ανάγεται στην προστασία του ιδιωτικού βίου και της προσωπικότητας του θανόντος και των οικείων του, όπως τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται τόσο στο εθνικό κανονιστικό πλαίσιο – Σύνταγμα και αστικές διατάξεις -, όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο διαδικαστικός χειρισμός τέτοιων αιτημάτων συμπλέκεται με τις πλέον ευαίσθητες εκφάνσεις του πυρήνα της ανθρώπινης προσωπικότητας – πολλώ δε μάλλον, καθώς ο θάνατος έχει αναιρέσει τη βούληση του ίδιου του υποκειμένου επί της υλικότητας του φυσικού σώματος.

Το γεγονός ότι από τις επιλογές των κατά νόμο πλησίστιων τεκμαίρεται το βέλτιστο συμφέρον του θανόντος αρκεί για να γίνει αντιληπτή η ιερότητα και το ηθικό βάρος της υποκατάστασης. Εξυπακούεται συνεπώς ότι η πολιτειακή συναίνεση σε αιτήματα εκταφής εκ μέρους των οικείων ή οι αποφάσεις δικαστικών αρχών για επιβολή της εκταφής ως αναπόφευκτο μέτρο, στο πλαίσιο ποινικής διερεύνησης, προϋποθέτουν οριακές σταθμίσεις και συνιστούν per se εξαιρετικά δυσχερή διαδικασία.

Εισαγωγικές διευκρινήσεις

Δύο εισαγωγικές διευκρινίσεις επί του θέματος: κατά πρώτον, προφανώς, δεν παρασιωπάται το γεγονός ότι θλιβερή αφορμή για τη σύνταξη του παρόντος σημειώματος αποτέλεσε η εν εξελίξει απεργία πείνας πατέρα θύματος στην τραγωδία των Τεμπών, καθώς και τα προηγουμένως απορριφθέντα αιτήματα εκταφής που είχαν υποβληθεί από άλλους γονείς επίσης θυμάτων. Κατά δεύτερον, χωρίς να παροράται η πρωτίστως ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος, πρόθεση της γράφουσας είναι στις λίγες γραμμές που ακολουθούν, να περιοριστεί αποκλειστικά στην επιγραμματική ανάδειξη νομικών παραμέτρων σχετικών με την άσκηση και τους θεμιτούς περιορισμούς του δικαιώματος.

Ερμηνευτικές κατευθύνσεις για την οριοθέτηση του αιτήματος εκταφής αντλούνται  οπωσδήποτε από την αναδίφηση στη νομολογία του ΕΔΔΑ. Πάγια θέση του Δικαστηρίου είναι η υποχρέωση των κρατών – μελών να διαθέτουν επαρκές κανονιστικό πλαίσιο χειρισμού των επίμαχων αιτημάτων.

Εν προκειμένω, οι απαιτήσεις για due process αφορούν μεταξύ άλλων, τη νομοθετική σαφήνεια των εθνικών ρυθμίσεων σε σχέση με τη διαδικασία, τον προσδιορισμό των αρμόδιων οργάνων, καθώς επίσης και την επαρκή αιτιολογία των αποφάσεων, εάν τελικώς το αίτημα απορριφθεί.

Από την περιπτωσιολογία του Δικαστηρίου, σημειώνουμε ενδεικτικά την αναγνώριση δικαιώματος εκταφής στη σύζυγο για τη μεταφορά της σορού του συζύγου της σε άλλο κοιμητηριακό χώρο προς εκπλήρωση της τελευταίας βούλησης του θανόντος.

Αναγκαία εκταφή

Σε άλλες αποφάσεις, η εκταφή κρίθηκε αναγκαία για περαιτέρω διερεύνηση των αιτίων αεροπορικού δυστυχήματος, παρά την ενάντια βούληση που διατυπώθηκε από τους οικείους των θυμάτων. Ζήτημα επίσης, τέθηκε και σε σχέση με την επιστροφή της σορού τρομοκράτη στην οικογένειά του, καθώς μετά το θάνατό του που επήλθε ως συνέπεια συμπλοκής με τις διωκτικές αρχές, έλαβε χώρα ομαδική ταφή ενενήντα πέντε ατόμων φερόμενων ως μετεχόντων σε τρομοκρατική επιχείρηση.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι επίσης, η νομολογία του Δικαστηρίου ως προς τα κριτήρια για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα των ερευνών που διεξάγουν τα κράτη – μέλη ειδικά σε περιπτώσεις έλευσης θανατηφόρου βλάβης, με ευθύνη ή παραλείψεις δημόσιων οργάνων.

Εν προκειμένω, το ΕΔΔΑ αξιώνει εχέγγυα ανεξαρτησίας των διενεργούντων και εποπτευόντων την έρευνα οργάνων, αξιοποίηση κάθε θεμιτού αποδεικτικού μέσου ώστε να προκύψουν αδιάσειστα στοιχεία τόσο ως προς τα πραγματικά περιστατικά και τη ζημιογόνο αιτία, όσο και ως προς την κατανομή ευθυνών. Ομοίως, απαιτείται επαρκής προσβασιμότητα της διαδικασίας εν τη εξελίξει της στα μέλη των οικογενειών προκειμένου τα τελευταία να είναι σε θέση να ασκήσουν τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματά τους.

Το Δικαστήριο επισημαίνει μάλιστα ότι ενώ είναι σημαντική η ταχύτητα ολοκλήρωσης της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, προέχει ωστόσο, η έμφαση των αρμόδιων εποπτικών οργάνων στην ενδελεχή  συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων προκειμένου να μην καταλείπονται αμφιβολίες ως προς τη διαδικαστική αρτιότητα· κυρίως, σε ό,τι αφορά τον αξιόπιστο, αμερόληπτο και διαφανή χαρακτήρα της διαδικασίας ως sine qua non της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοκρατική λειτουργία των θεσμών.

Στα καθ’ ημάς, εξ όσων γνωρίζουμε από δημοσιεύματα του τύπου, η επανειλημμένη άρνηση των δικαστικών αρχών να ανταποκριθούν στο αίτημα εκταφής για τη διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων στηρίχθηκε στην εδραία πεποίθηση των τελευταίων ότι «η πυρόσφαιρα και η εξ αυτής πυρκαγιά προκλήθηκε από τη δημιουργία και ανάφλεξη … εκνεφώματος αερολύματος ελαίου σιλικόνης … και όχι από άλλη αιτία και δη τυχόν μεταφερόμενη ποσότητα υδρογονάνθρακα».

Υιοθέτηση

Η θέση του ανακριτή υιοθετεί κατά βάση, την πορισματική έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους και μερίδας ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων. Πλην, δεν πρόκειται για αναντίλεκτη διαπίστωση δεδομένου ότι τόσο στο πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), όσο και σε λοιπές εκθέσεις έγκυρων κατά τεκμήριο, επιστημόνων υποστηρίχθηκαν διαφορετικές εκδοχές ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία ακολούθησε τη σύγκρουση. Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη επιστημονικού consensi, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το αίτημα εκταφής δεν αφορά αποκλειστικά τη διερεύνηση των αιτίων της επιγενόμενης πυρκαγιάς, αλλά και την ταυτοποίηση των παραδοθέντων λειψάνων, επιτείνει τον προβληματισμό ως προς την επάρκεια της απορριπτικής αιτιολογίας.

Νομική παραδοξότητα

Και πάντως, εν προκειμένω δεν μπορεί να παραβλεφθεί μια ακόμα νομική παραδοξότητα της υπόθεσης. Ανάλογα αιτήματα προσκρούουν κατά κανόνα, σε άρνηση των οικείων, όταν επισπεύδουσες είναι οι κρατικές αρχές, στο πλαίσιο ποινικής διερεύνησης έκνομων πράξεων προκειμένου να αντλήσουν κρίσιμα πραγματολογικά στοιχεία, αναγκαία για την ακριβή ανασύσταση των συνθηκών τέλεσης του εγκλήματος.

Εδώ, επισπεύδοντες είναι οι ίδιοι οι οικείοι των θανόντων στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, η δε εκταφή των σορών ζητείται επιμόνως από τις οικογένειές τους, καθώς οι τελευταίες ευθέως αμφισβητούν την πληρότητα, ακρίβεια και αμεροληψία της μέχρι τώρα διαδικασίας. Συντρέχει συνεπώς, το σύνολο των κατά ΕΔΔΑ προϋποθέσεων για την ικανοποίηση του αιτήματος προκειμένου να αποκατασταθεί η ήδη κλονισμένη εμπιστοσύνη των πενθούντων «στην προσήλωση των δημόσιων λειτουργών στο κράτος δικαίου» και ώστε επιπλέον, να διασκεδαστεί κάθε υπόνοια «για ανοχή [ή παρασιώπηση] έκνομων πράξεων» εκ μέρους των αρχών. Η ρητώς εκπεφρασμένη δυσπιστία των αιτούντων και η συστηματικά επαναφερόμενη διεκδίκηση επανεξέτασης των σορών μαρτυρά την κατάλυση του τεκμηρίου φερεγγυότητας των ασκούντων αρμοδιότητα.

Συνοχή και δικαιοσύνη

Δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή χωρίς ουσιαστική δικαιοσύνη – δικαιοσύνη δηλαδή, χειραφετημένη από δικονομικές υπεκφυγές και γραφειοκρατική αποστασιοποίηση -. Στην υπόθεση των Τεμπών ειδικά, επειδή η απώλεια αφορά τη βίαιη διάρρηξη της γονεϊκής σχέσης, η δικαιοσύνη προσομοιάζει περισσότερο κατά περιεχόμενο – ίσως μάλιστα και να συμπίπτει -, με την αρχαιοελληνική πρόσληψη της κάθαρσης ως μονοδρόμου για την αποτροπή της ύβρεως.

Για την πληρότητα δε, της αλληλουχίας, θυμίζουμε ότι η «νέμεσις» και η «τίσις» έπονται νομοτελειακά. Έχουν ήδη προδιαγραφεί· την αναπόφευκτη έλευσή τους επισύρει η «ύβρις». Αδιάψευστη εμπειρική γνώση, με προαιώνιο ιστορικό βάθος και αδιάλειπτη επαληθευσιμότητα.

*Η Dr Αικατερίνη Παπανικολάου είναι δικηγόρος, τ. Μέλος στην ​Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών

Markets
Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Vita.gr
Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέβηκε με τραπεζικό άλμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέβηκε με τραπεζικό άλμα

inWellness
inTown
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»
«Δεν είχα γνώση» 22.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»

«Ο συντάκτης του δεν είναι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτης μας στη προεδρεία κυβέρνησης. Είναι ένα είδος non paper», είπε στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ρευστό σκηνικό 22.09.25

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο
Πολιτική Γραμματεία 22.09.25

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο

«Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας» τονίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που στις κλήσεις μαρτύρων - όπως είπε - συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
Αντιπαράθεση 22.09.25

Στοιχειώνουν την κυβέρνηση τα Τέμπη - Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.

Σύνταξη
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας
ΕΚΚΕ 22.09.25

Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας

Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου; Πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο; Ο διευθυντής ερευνών του ΕΚΚΕ μιλάει για τις 4+1 πληγές της ελληνικής οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
Πρόβλημα δημόσιας υγείας 22.09.25

Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία
«Μπλόκο σε όλα» 22.09.25

Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία

Από το Μιλάνο έως το Παλέρμο και από τη Ρώμη έως τη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύνταξη
Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της
Ελλάδα 22.09.25

Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της

Πολλά είναι τα ερωτήματα τόσο για το πώς πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και για τον ρόλο άλλων προσώπων γύρω από την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψα δίπλα στο σπίτι της

Σύνταξη
Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε
Υπουργείο Εξωτερικών 22.09.25

Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα

Σύνταξη
Αποκλειστικό Reuters: Πλησιάζουν οι κυρώσεις Τραμπ ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Αποκλειστικό Reuters 22.09.25

Πλησιάζουν οι κυρώσεις Τραμπ ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις, ήδη από αυτή την εβδομάδα, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ως αντίποινα για τις έρευνες σχετικά με τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»
Δηλητήριο 22.09.25

Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ και πρώην συζύγος του πρίγκιπα Άντριου έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις των email της στον Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα
Κόσμος 22.09.25

Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα

Παρά τα υπέρογκα ποσά που δαπανώνται για την επιτήρηση και την καταστολή, οι ευρωπαϊκές πολιτικές αποτυγχάνουν, με αποτέλεσμα οι θάνατοι των μεταναστών στη Μεσόγειο να αυξάνονται συνεχώς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έκαναν graffiti τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Λισαβόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Έκαναν graffiti τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Λισαβόνα (pic)

Οπαδοί της Μπενφίκα θέλοντας να δείξουν την εκτίμησή τους προς τον Ζοσέ Μουρίνιο έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό «graffiti», λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στον πάγκο της Μπενφίκα μετά από 25 χρόνια.

Σύνταξη
ΟΗΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον όλων, ενώ η Παλαιστίνη γίνεται το κέντρο του κόσμου
Διπλωματική σύγκρουση 22.09.25

ΟΗΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον όλων, ενώ η Παλαιστίνη γίνεται το κέντρο του κόσμου

Ξεπερνούν τις 150 οι χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, ενώ στον ΟΗΕ το Μεσανατολικό θα κυριαρχήσει. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη μεγάλη δύναμη που στηρίζει την πολιτική Νετανιάχου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εσθονία: «Μην μας ξαναπείτε ψέματα» είπε στην Ρωσία – «Μην κλαίγεστε αν σας καταρρίψουμε» λέει η Πολωνία
Βγήκαν τα γάντια 22.09.25

H Εσθονία λέει στην Ρωσία, «μην μας ξαναπείτε ψέματα» - «Μην κλαίγεστε αν σας καταρρίψουμε» λέει η Πολωνία

Νέα τροπή στην ένταση στη Βαλτική, καθώς ανέβηκαν οι τόνοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την Εσθονία μέσω του ΥΠΕΞ να δείχνει στιγμιότυπο από ραντάρ με τις φερόμενες παραβιάσεις της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν

Ο γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ τραυματίστηκε σοβαρά στο ντέρμπι της PSV με τον Άγιαξ και έτσι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, φυσικά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ανικανότητα του νεοφασισμού
Τραμπισμός 22.09.25

Η ανικανότητα του νεοφασισμού

Δεν είναι μόνοι οι επιτυχίες του απανταχού τραμπισμού τερατώδεις· είναι και οι αποτυχίες του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Έχει κλείσει για μένα το κεφάλαιο της προσπάθειας να κάνω παιδί » – Η Μαρία Μπεκατώρου πιο αποκαλυπτική από ποτέ
Buongiorno 22.09.25

«Έχει κλείσει για μένα το κεφάλαιο της προσπάθειας να κάνω παιδί » – Η Μαρία Μπεκατώρου πιο αποκαλυπτική από ποτέ

Η αγαπημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου ήταν καλεσμένη του Buongiorno και μίλησε για το The Chase, την πίστη και το «κεφάλαιο παιδί» στη ζωή της.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»
«Δεν είχα γνώση» 22.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»

«Ο συντάκτης του δεν είναι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτης μας στη προεδρεία κυβέρνησης. Είναι ένα είδος non paper», είπε στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ντενίζ Αϊτεκίν: Ο dj ηλεκτρονικής μουσικής ήταν η μεγάλη… παραφωνία του ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Ντενίζ Αϊτεκίν: Ο dj ηλεκτρονικής μουσικής ήταν η μεγάλη… παραφωνία του ντέρμπι

Ο Γερμανός διαιτητής που αλλοίωσε το αποτέλεσμα του ντέρμπι, όταν δεν σφυρίζει, κάνει τον dj σε φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Μήπως θα ήταν προτιμότερο ν’ αφοσιωθεί στις κονσόλες και ν’ αφήσει την… σφυρίχτρα;

Σύνταξη
Αιματηρή συμπλοκή στο Άργος Ορεστικό – Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του
Ελλάδα 22.09.25

Αιματηρή συμπλοκή στο Άργος Ορεστικό – Αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του

Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στη λαϊκή αγορά προκαλώντας πανικό - Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αλλά εντοπίστηκε λίγο αργότερα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν
Διπλή ζωή 22.09.25

«Νόμιζαν ότι ήμουν dealer»: Καρτέλ του Μεξικού έβαλε τέλος στην προμήθεια ναρκωτικών στον Τσάρλι Σιν

Ο Τσάρλι Σιν επανέρχεται στο προσκήνιο με μία σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσω της νέας του αυτοβιογραφίας και ενός ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον ίδιο να εξομολογείται ότι οι εθισμοί του ήταν τέτοιοι που οδήγησαν ένα καρτέλ να διακόψει την προμήθεια ναρκωτικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣτΕ: Οχι στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς σύμφωνη γνώμη των ενοίκων
Ελλάδα 22.09.25

Οχι του ΣτΕ στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε πολυκατοικίες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ενοίκων

Η υπόθεση που έφτασε στο ΣτΕ αφορούσε σε αυθαίρετες κατασκευές που είχαν γίνει στους ελεύθερους ανοικτούς κοινόχρηστους  χώρους  ισόγειου πολυκατοικίας (πιλοτή και τμήμα του οικοπέδου) στην περιοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)

Πως ο διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν και η αβλεψία του VAR αλλοίωσαν το πρώτο ελληνικό ντέρμπι της χρονιάς - Τα 1+2 μεγάλα λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού που άλλαξαν την ιστορία στην Λεωφόρο, το σοκ του Ρεμί Καμπελά και η ατάκα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
