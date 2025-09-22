newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
22.09.2025 | 17:22
Φωτιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση – Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:16

Τέμπη: 80 συγγενείς θυμάτων ζητούν να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση – Υπόμνημα στον Άρειο Πάγο

Τονίζουν ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα, όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Πολυσέλιδο υπόμνημα για την τραγωδία των Τεμπών κατέθεσαν 80 συγγενείς θυμάτων στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας να διαταχθεί συμπληρωματική ανάκριση για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τα 57 θύματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με επίσημες τοποθετήσεις τους τόσο από τον Άρειο Πάγο όσο και από την Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου, με οδηγό τη δικονομία, παρέπεμπαν για την κρίση αιτημάτων στα αρμόδια δικαστικά όργανα στη Λάρισα καθώς οι ίδιοι δεν έχουν αρμοδιότητα να εκφράσουν οποιαδήποτε κρίση, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν, εκτός των άλλων, και αντίθετο με την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών.

Στο υπόμνημα τους οι συγγενείς των θυμάτων επισημαίνουν ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα, όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία, και λόγω αυτού ζητούν να συνεχιστεί η ανάκριση για να φωτιστεί με κάθε τρόπο η υπόθεση και να εντοπιστούν οι ευθύνες για το έγκλημα.

«Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει άμεση ανάγκη διενέργειας συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι συγγενείς των θυμάτων στο αίτημα τους, το οποίο αριθμεί 47 σελίδες.

Επιπλέον, χαρακτηρίζουν «μέγιστη παράλειψη» την περάτωση της ανακριτικής διαδικασίας χωρίς να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους που θα μπορούσαν να θέσουν συγκεκριμένα αιτήματα περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης ενώ αναφέρονται και σε μια σειρά εκκρεμών αιτημάτων τους όπως για παράδειγμα αυτό που αφορά την κατάσχεση του καταγραφικού του εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στην αίτηση επισημαίνεται ότι «διαπιστώνονται συγκλίνουσες παραλείψεις εκ μέρους της ανάκρισης, όλες σε σχέση με την πρόκληση της φωτιάς που διαπιστωμένα κατέκαψε ζωντανούς τουλάχιστον πέντε με επτά επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενδεχομένως κι άλλους από τους συνολικά 27 απανθρακωμένους συγγενείς μας, όπως και τραυμάτισε σοβαρότατα κάποιους από μας. Η σοβαρότητα, η αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα μιας δικαστικής έρευνας πρωτίστως εδράζεται στα ευρήματα και την πλήρη αξιολόγηση αυτών. Αυτή η έρευνα εξελίσσεται διαρκώς εμπλουτιζόμενη με νέα στοιχεία, τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται και να αξιολογούνται από πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και ειδικής υπηρεσιακής κατάρτισης» επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι συγγενείς των θυμάτων στην αίτηση τους.

Παράλληλα, τονίζουν ότι από το σύνολο της δικογραφίας έχουν προκύψει μεταξύ άλλων «επαρκή στοιχεία στοιχειοθέτησης τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βαθμό κακουργήματος από τους εκπροσώπους της «Hellenic train» αλλά και ποινικές ευθύνες άλλων προσώπων.

«Να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι»

Μετά την κατάθεση της αίτησης τους, ο Νίκος Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, τόνισε ότι «θέλουν να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον σταθμάρχη εφόσον αποδειχθεί ότι φταίνε. Αυτή η δικογραφία που κατατέθηκε είναι ελλιπής. Ήρθαμε να ζητήσουμε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ανοίξει ξανά η υπόθεση».

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας τόνισε μεταξύ άλλων «γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, οι άνθρωποι που επέζησαν ζητούν δικαιοσύνη. Σήμερα απευθυνθήκαμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αυτονόητα, για να μην προχωρήσει δηλαδή το μπάζωμα της ανακριτικής δικογραφίας».

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Γιάννης Μαρακάκης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι περισσότεροι εκ των νομικών που ασχολούνται με την υπόθεση θεωρούν ότι «σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει συσκοτιστεί η υπόθεση ενώ ζητήματα κεφαλαιώδη για τις παραπομπές και τα ακροατήρια έχουν μπει κάτω από το χαλί» ενώ πρόσθεσε ότι στο τέλος πρέπει να λάμψει η αλήθεια και δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες αλλά μόνο μια.

Ο έτερος συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, Μανώλης Βονικάκης, τόνισε: «Εθιμοτυπικά σήμερα επισκεφθήκαμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο των δικονομικών ενεργειών που έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή με την κατάθεση υπομνήματος στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για να ζητήσουμε να επιστρέψει ως μόνο αρμόδιος την υπόθεση στον ανακριτή Λάρισας προκειμένου να υπάρξει διαλεύκανση σε ορισμένα ζητήματα που είναι κεφαλαιώδους σημασίας και δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις από τις δικαστικές αρχές».

Κατασκευές
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέβηκε με τραπεζικό άλμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανέβηκε με τραπεζικό άλμα

Σύνταξη
Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν

Ο γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ τραυματίστηκε σοβαρά στο ντέρμπι της PSV με τον Άγιαξ και έτσι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, φυσικά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ανικανότητα του νεοφασισμού
Τραμπισμός 22.09.25

Η ανικανότητα του νεοφασισμού

Δεν είναι μόνοι οι επιτυχίες του απανταχού τραμπισμού τερατώδεις· είναι και οι αποτυχίες του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Έχει κλείσει για μένα το κεφάλαιο της προσπάθειας να κάνω παιδί » – Η Μαρία Μπεκατώρου πιο αποκαλυπτική από ποτέ
Buongiorno 22.09.25

«Έχει κλείσει για μένα το κεφάλαιο της προσπάθειας να κάνω παιδί » – Η Μαρία Μπεκατώρου πιο αποκαλυπτική από ποτέ

Η αγαπημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου ήταν καλεσμένη του Buongiorno και μίλησε για το The Chase, την πίστη και το «κεφάλαιο παιδί» στη ζωή της.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»
«Δεν είχα γνώση» 22.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»

«Ο συντάκτης του δεν είναι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτης μας στη προεδρεία κυβέρνησης. Είναι ένα είδος non paper», είπε στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ντενίζ Αϊτεκίν: Ο dj ηλεκτρονικής μουσικής ήταν η μεγάλη… παραφωνία του ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Ντενίζ Αϊτεκίν: Ο dj ηλεκτρονικής μουσικής ήταν η μεγάλη… παραφωνία του ντέρμπι

Ο Γερμανός διαιτητής που αλλοίωσε το αποτέλεσμα του ντέρμπι, όταν δεν σφυρίζει, κάνει τον dj σε φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Μήπως θα ήταν προτιμότερο ν’ αφοσιωθεί στις κονσόλες και ν’ αφήσει την… σφυρίχτρα;

Σύνταξη
Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής
Πολιτική 22.09.25

Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής

Η νομικός και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Αικατερίνη Παπανικολάου, γράφει περί του αιτήματος εκταφής από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σχολιάζει την απορριπτική στάση της Δικαιοσύνης και καταλήγει στην κάθαρση, ως μονόδρομο απέναντι στην ύβρι....

Αικατερίνη Παπανικολάου
Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ανατομία ενός (μικρού ποδοσφαιρικού) εγκλήματος (vids)

Πως ο διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν και η αβλεψία του VAR αλλοίωσαν το πρώτο ελληνικό ντέρμπι της χρονιάς - Τα 1+2 μεγάλα λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού που άλλαξαν την ιστορία στην Λεωφόρο, το σοκ του Ρεμί Καμπελά και η ατάκα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν
Αντιφατικά συναισθήματα 22.09.25

Black Rabbit – Η νέα σειρά του Netflix που οι κριτικοί «εκμηδένισαν» και οι θεατές αποθέωσαν

«Είναι σχεδόν αδύνατο να ενδιαφερθείς για τον Τζουντ Λο και τον Τζέισον Μπέιτμαν σε αυτή την τηλεοπτική μιζέρια του Black Rabbit» γράφει η Lucy Mangan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ – Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν
Ουκρανία 22.09.25

Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ - Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν

Η ανακατάληψη του «βασικού αυτού ουκρανικού οχυρού» αποτελεί κύριο στόχο της Μόσχα στην περιφέρεια του Χάρκοβο - Νέα προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να »αγοράσουν» περισσότερα παιδιά»
Απαιτούνται λύσεις 22.09.25

Ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης ή αλλιώς: Όταν «τα χρήματα δεν μπορούν να ''αγοράσουν'' περισσότερα παιδιά»

Το «πακέτο Μητσοτάκη» που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ προσπαθεί να «κοιτάξει στα μάτια» το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι όμως αρκετό; Μπορεί να ανατρέψει τους αρνητικούς δείκτες; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming
Game on 22.09.25

Grand Theft Auto: Μάθημα αμερικανικής ιστορίας από το πανεπιστήμιο του Τενεσί με τη δύναμη του gaming

Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ κάνει τολμηρό βήμα για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή γνώση και τη σύγχρονη ψηφιακή ψυχαγωγία χρησιμοποιώντας το Grand Theft Auto

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»
«Εγώ και Εσύ» 22.09.25

Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής της στο Ηρώδειο.

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας
Υβριδική επίθεση 22.09.25

Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας

Για υβριδική επίθεση μιλάει η Κομισιόν. Τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση παραμένουν σε ορισμένα αεροδρόμια. Επιβεβαιώθηκε ότι οι χάκερ έπληξαν το σύστημα check-in ζητώντας λύτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
