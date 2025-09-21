Τέμπη – Πάνος Ρούτσι: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον πατέρα θύματος που κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα. Ο Πάνος Ρούτσι, συνεχίζει για 7η μέρα την απεργία πείνας, απαιτώντας να γίνει η εκταφή του παιδιού του προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του.

Η συγκέντρωση συμπαράστασης στον πατέρα – απεργό πείνας, θα γίνει στις 18:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, με κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Συνολικά, 55 σωματεία, μεταξύ των οποίων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και μουσικά σωματεία από όλη τη χώρα, στηρίζουν δημόσια τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και καταγγέλλουν το βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης για το πολύνεκρο δυστύχημα, τονίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία δεν ενσωματώθηκαν στη δικογραφία, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση στους σιδηροδρόμους μένουν στο απυρόβλητο.

«Στηρίζουμε τις οικογένειες των 57 θυμάτων της κρατικής αναλγησίας και των ιδιωτικοποιήσεων στα Τέμπη. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες όσων οδήγησαν δεκάδες ανθρώπους στον θάνατο και εκατοντάδες άλλους με βαριές βλάβες και αναπηρίες» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Πάνος Ρούτσι: Κοινή δήλωση στήριξης από συγγενείς θυμάτων

Στη σημερινή συγκέντρωση καλούν 45 συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, που υπογράφουν κοινή δήλωση στήριξης και συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι: «Τι άλλο περιμένουν η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη για να προχωρήσει η εκταφή του Ντένις; Να μετρήσουμε άλλο ένα θύμα, αυτή τη φορά έναν γονιό που ζητάει την εκταφή του παιδιού του; Δεν πρέπει να περάσει άλλος χρόνος! Τι άλλο περιμένουν για να συνεχιστεί η ανάκριση μετά τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά του κατηγορητηρίου του Εισαγγελέα κ. Τσόγκα, που αναδείξαμε με το πρόσφατο υπόμνημά μας;», διερωτούνται.

Υπογραμμίζουν πως: «Ό,τι και να κάνουν εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την πραγματική δικαίωση, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι για την εγκληματικά επικίνδυνη λειτουργία του σιδηρόδρομου. Όπως γράφει και ο Πάνος θα συνεχίσουμε «για να μην χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους». Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Πάνος Ρούτσι: Ολόκληρη η δήλωση στήριξης των συγγενών θυμάτων

«Συμπληρώνονται επτά ημέρες απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και ακόμα δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στο δίκαιο αίτημά του.

Τι άλλο περιμένουν η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη για να προχωρήσει η εκταφή του Ντένις;

Να μετρήσουμε άλλο ένα θύμα, αυτή τη φορά έναν γονιό που ζητάει την εκταφή του παιδιού του;

Δεν πρέπει να περάσει άλλος χρόνος!

Τι άλλο περιμένουν για να συνεχιστεί η ανάκριση μετά τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά του κατηγορητηρίου του Εισαγγελέα κ. Τσόγκα, που αναδείξαμε με το πρόσφατο υπόμνημά μας;

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

το προκλητικά χαμηλό επίπεδο, πλημμεληματικού χαρακτήρα, κατηγοριών στη Hellenic Train. Είναι η εταιρεία που κέρδιζε χρήματα αναλαμβάνοντας την μετακίνηση των ανυποψίαστων επιβατών γνωρίζοντας την άθλια κατάσταση στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου

την μη απόδοση κατηγοριών στους Γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που επίσης ήταν απολύτως ενήμεροι για την ανύπαρκτη ασφάλεια στο σιδηρόδρομο

την μη απόδοση κατηγοριών σε στελέχη των σιδηροδρομικών εταιρειών, με σημαντικές ευθύνες για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου, της ΡΑΣ και τους εκπροσώπους της αναδόχου της σύμβασης 717 εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ALSTROM S.A.

την απουσία κατηγορητηρίου για τον θάνατο και την απανθράκωση των 25 από τα 57 θύματα, παρά την διεξοδική και επί 2,5 χρόνια διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς που ακολούθησε της σύγκρουσης, από κρατικούς φορείς και τεχνικούς συμβούλους

τον αδιανόητο χαρακτηρισμό της δολοφονίας των 57 θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών ως ανθρωποκτονία από ΑΜΕΛΕΙΑ και όχι ανθρωποκτονία με πρόθεση δόλου, παρά τα ενοχοποιητικά στοιχεία που προέκυψαν.

Ό,τι και να κάνουν εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την πραγματική δικαίωση, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι για την εγκληματικά επικίνδυνη λειτουργία του σιδηρόδρομου.

Όπως γράφει και ο Πάνος θα συνεχίσουμε “για να μη χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους”.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Συμμετέχουμε σήμερα Κυριακή 21/9, στις 6:30, στο Σύνταγμα, στο κάλεσμα σωματείων προς υποστήριξη του Πάνου Ρούτσι και του δίκαιου αιτήματός του καθώς και για τη συνέχιση της ανάκρισης.

Οι συγγενείς:

1. Γκαμπριέλα Φόριαν

2. Μαρίνα Χατζηβασιλείου

3. Νικόλαος Χατζηβασιλείου

4. Λάζαρος Πορφυρίδης

5. Άννα Καρατζόγλου

6. Αντώνιος Ψαρόπουλος

7. Αθανάσιος Καραθεοδώρου

8. Κατερίνα Μαλιόγλου

9. Ασημίνα Γκοντούλη

10.Χρήστος Χούπας

11.Ντιάνα Μπόζο

12.Σωκράτης Μπόζο

13.Άγγελος Μπόζο

14.Κανέλλα Ανδρεάδου

15.Ευάγγελος Τσιώμας

16.Νικολέτα Τσιώμα

17.Λυσίμαχος Παπάζογλου

18.Δέσποινα Γκανίδου

19.Φωτεινή Κοκάλα

20.Έλλη Παυλίδου

21.Σωκράτης Παυλίδου

22.Βασίλειος Παυλίδης

23.Ηλίας Παπαγγελής

24.Μαρία Ντόλκα

25.Άλμα Λάτα

26.Τζένη Λάτα

27.Έντουαρντ Λάτα

28.Ελένη Βασάρα

29.Γεώργιος Τσακλίδης

30.Σμαρώ Οικού

31.Ευθύμιος Οικού

32.Νικόλαος Οικού

33.Αθανασία Μπουρνάζη

34.Δημήτριος Μπουρνάζης

35.Παύλος Ασλανίδης

36.Νικολέτα Λαζαρίδου

37.Ιωάννης Ασλανίδης

38.Άγγελος Ασλανίδης

39.Αντώνιος Καρασάββας

40.Ζαφειρώ Καρασάββα

41.Θεόδωρος Ελευθεριάδης

42.Ελισάβετ Εγούτ

43.Δημήτριος Ναλμπάντης

44.Ηρώ Λασκαριδάκη

45.Κατερίνα Βουτσινά».