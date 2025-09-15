Τέμπη: Σε απεργία πείνας και δίψας πατέρας θύματος μπροστά από τη Βουλή – «Για να μη χαθούν άλλες ζωές»

Απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ο ίδιος παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.

«Απεργία πείνας και δίψας για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για δικαιοσύνη και αλήθεια, για να μη χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους», γράφει το πανό που έχει απλώσει. Ο κ. Ρούτσι προχώρησε σε αυτή την κίνηση γιατί του αρνήθηκαν την εκταφή του παιδιού του.

«Αντί να βλέπουμε μια δικαιοσύνη που θα έκανε σωστά τη δουλειά της, βλέπουμε τα πάντα να μπαζώνονται από την πρώτη μέρα», τονίζει. «Εδώ και 2,5 χρόνια δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου ότι αυτοί που το έκαναν αυτό το πράγμα και εξαιτίας τους έφυγαν όλα αυτά τα παιδιά τόσο άδικα δεν θα τους αφήσω έτσι».

Καρυστιανού: Η Ελλάδα ακούει;

Στο θέμα αναφέρθηκε και η Μαρία Καρυστιανού: «Η Ελλάδα ακούει;;;;», διερωτάται σε ανάρτησή της.

«Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την ΕΚΤΑΦΗ του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό!

Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου!

Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!!

Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!

Και αυτή η χώρα αυτοαποκαλείται Κράτος Μέλος της Ευρώπης και εφαρμοστής των αρχών Κράτους Δικαίου που αυτή υπηρετεί!

Ντροπή!

«Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας;»

Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι ΟΛΟΙ συνεννοημένοι, ΟΛΟΙ αρνούνται την εκταφή γιατί θα ΔΕΙΞΕΙ τις χημικές ουσίες που έκαψαν τα παιδιά μας!!!

Και τότε πως θα μπαζωθούν οι ευθύνες και πως θα προστατευτεί το ΚΑΚΟΨΥΧΟ αφεντικό;;;

Η Ευρώπη ακούει;;;

Γιατί οι κεραίες της Ευρώπης είναι αδρανείς στις αναφορές που έχουμε καταθέσει;

Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας;

Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;;

Ντροπή επίορκοι!

Μέχρι τέλους!».