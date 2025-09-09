Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια

Συμπληρωματική δικογραφία για την υπόθεση του μπαζώματος του δυστυχήματος των Τεμπών στην υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου έφτασε στη Βουλή.

Η δικογραφία ήρθε μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα στη Δικαιοσύνη να διερευνηθεί η πληρωμή του μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος εγκαλώντας τον τότε αναπληρωτή υπουργό και υφυπουργό Ανάπτυξης, Νίκο Παπαθανάση και Γιάννη Τσακίρη για το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας εξαιτίας της δαπάνης για το μπάζωμα περίπου 650.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Βουλή αναμένεται εντός της ημέρας να αποστείλει τη δικογραφία στον Άρειο Πάγο προκειμένου στη συνέχεια να δοθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο και να γίνει αντικείμενο έρευνας.

Εφόσον φανούν επιβαρυντικά στοιχεία κατά των δύο υπουργών, το Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να διευρύνει την έρευνα.

Ετοιμάζεται ο “κόφτης” στα μικρόφωνα της Βουλή

Παράλληλα η Βουλή ετοιμάζει τον περιβόητο κόφτη που στόχο έχει να μειώσει τον χρόνο τοποθέτησης βουλευτών και πολιτικών αρχηγών και να περιορίσει τις ατέρμονες συζητήσεις που καθυστερούν ακόμα και την παραγωγή νομοθετικού έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη εισαχθεί το ηλεκτρονικό σύστημα- το οποίο πάντως δεν είναι ακόμα έτοιμο- με το χρονοδιάγραμμα να θέλει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στον Οκτώβρη.

Ωστόσο για να συμβεί αυτό απαιτείται και αλλαγή στον Κανονισμό προκειμένου να αυξηθεί ο τυπικός χρόνος τοποθετήσεων υπουργών και βουλευτών και να εναρμονιστεί με τις πρακτικές της Βουλής.

Το μεγάλο στοίχημα βέβαια και προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του κόφτη είναι ο πρόεδρος της Βουλής να “κόψει” τον ίδιο τον πρωθυπουργό όταν αυτός ξεπεράσει τον χρόνο της ομιλίας του, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κανείς δεν θα δεχθεί να κλείσει το μικρόφωνό του.

Τέλος, η Βουλή αναμένεται να δώσει μετά τις 15 του μήνα στη δημοσιότητα και τα πόθεν έσχες των υπόχρεων πολιτικών προσώπων για το 2023 (χρήση 2022) που έχουν καθυστερήσει αρκετά.