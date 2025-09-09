Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς

Δικαστικές εξελίξεις σηματοδοτεί η διαβίβαση στο συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου όπου έχει παραπεμφθεί με απόφαση της Βουλής ο πρώην υπουργός Κώστας Αχ Καραμανλής του φακέλου για επτά πρώην γενικούς γραμματείς που υπηρέτησαν στις θέσεις αυτές από το 2016 μέχρι και το 2023 όποτε και συνέβη η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με 57 νεκρούς.

Η κυρία έρευνα για την εμβληματική αυτή υπόθεση ολοκληρώθηκε από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη ο οποίος απέστειλε το φάκελο για τους πρώην γενικούς γραμματείς στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαβιβαστικό του ανακριτή δεν περιλαμβάνει καν ονόματα των γενικών γραμματέων που πιθανώς θα ακολουθήσουν τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή ανάλογα με την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου ,ούτε αναφέρεται σε αδικήματα, καθώς δικαστικές πηγές τόνιζαν, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, δικαστικές πηγές, επισήμαιναν, ότι ο νόμος επιτρέπει στο Δικαστικό Συμβούλιο να αναβαθμίσει, αν το κρίνει, την κατηγορία από πλημμέλημα (παράβαση καθήκοντος) σε κακούργημα, τόσο για τον πρώην υπουργό όσο και για τους παραπεμφθέντες γενικούς γραμματείς.

Και ενώ η έρευνα για τον πρώην υπουργό αναμένεται να ξεκινήσει, ενώ η ανάκριση για την αλλοίωση στο χώρο του δυστυχήματος ,το αποκαλούμενο μπάζωμα, με κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο βρίσκεται σε εξέλιξη ,ολοκληρώθηκε μετά από 2,5 χρόνια η μεγάλη δικαστική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών .

Η δικογραφία που αριθμεί περίπου 70.000 σελίδες περιλαμβάνει 36 μη πολιτικά πρόσωπα .

Ανάμεσα σε αυτούς, οι υπεύθυνοι της τραγωδίας σταθμάρχης και συνάδελφοί του που είχαν εγκαταλείψει το πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής για τον σιδηρόδρομο, διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και άλλοι.

Η πολύκροτη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2026. Μέχρι τότε αναμένεται σύμφωνα με τη δικονομία η εισαγγελική πρόταση και η σύμφωνη γνώμη του προέδρου εφετών που θα ανοίξουν και τυπικά το δρόμο για το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που θα δικάσει την εμβληματική αυτή υπόθεση για τα ποινικά χρονικά της Ελλάδας σε ειδικά διαμορφωμένη δικαστική αίθουσα στην Λάρισα Παρόντες στα έδρανα της υποστήριξης της κατηγορίας οι συγγενείς των θυμάτων ζητώντας απόδοση δικαιοσύνης προς κάθε κατεύθυνση και τιμωρία όλων των ενόχων για το τόσο άδικο θάνατο των παιδιών τους .