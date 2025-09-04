Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι

Οι συσκευές και τα συστήματα που υποτίθεται ότι είχαν εκραγεί στα Τέμπη προκαλώντας την φονική πυρόσφαιρα βρίσκονται -σύμφωνα με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποκαλύπτει το in- στο Κουλούρι…άθικτα!

Ο μετασχηματιστής κι οι δύο εναλλάκτες όπως κι ο επονομαζόμενος «πύργος» του συστήματος ψύξης του τρένου που φέρονται (σ.σ. σύμφωνα με πορίσματα δύο πραγματογνωμόνων που θεωρούσαν διαδοχικά «βάση» της έρευνας τους οι δικαστικοί λειτουργοί της Λάρισας) να εξερράγησαν και να προκάλεσαν την ανάφλεξη των ελαίων σιλικόνης, τελικώς δεν έχουν οποιοδήποτε ίχνος έκρηξης και σχετικής καταστροφής.

Με τους δικαστικούς μάλιστα λειτουργούς να απορρίπτουν αιτήματα, από τους συγγενείς των θυμάτων, εξέτασης τους κάτι που θα αναδείκνυε την προφανή αντίφαση και το ανακόλουθο με τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που είχε υιοθετήσει η δικαστική έρευνα.

Το in αποκαλύπτει νέα στοιχεία κι οπτικό υλικό που φαίνεται να επιφέρουν πλήγματα στην εκδοχή που παρουσιαζόταν από ορισμένους δικαστικούς αλλά και κυβερνητικούς κύκλους: δηλαδή ότι το «πύρινο μανιτάρι» που κόστισε την ζωή σε τουλάχιστον 5-7 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν οφειλόταν σε κάποιο ύποπτο φορτίο όπως είχε γνωματεύσει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αλλά στην «πυροδότηση» των (μη εύφλεκτων) ελαίων σιλικόνης. Κι αυτό μόλις λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη του in για καθυστερημένο πόρισμα της τελευταίας στιγμής του Γενικού Χημείου του Κράτους που δημιουργούσε νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΓΧΚ από 27 δείγματα που είχαν ληφθεί κυρίως από την δεύτερη ηλεκτράμαξα του εμπορικού τρένου που δεν φέρεται να είχε -σύμφωνα με πόρισμα τεχνικού συμβούλου- κανένα ίχνος καύσης κι έκρηξης βρέθηκε σε 12 από αυτά ξυλόλιο, βενζόλιο κι άλλοι κυκλικοί υδρογονάνθρακες. Δημιουργώντας νέο κύκλο υπονοιών αλλά κι αναπάντητων ερωτημάτων.

Σύμφωνα με διαρροές δικαστικών κύκλων «η ανεύρεση δειγμάτων ξυλολίου κλπ εξηγείται λόγω της καύσης χρωμάτων κι άλλων ουσιών». Όμως αυτό καταρρίπτεται διότι, σύμφωνα και με πρόσφατο πόρισμα της Πυροσβεστικής, οι χώροι απ’ όπου έχουν ληφθεί τα εξετασθέντα δείγματα (κι ανάμεσα σε αυτά το πίσω πιλοτήριο της δεύτερης ηλεκτράμαξας) δεν είχαν ίχνη καύσης κι έκρηξης. Άρα το ξυλόλιο κλπ δεν θα μπορούσε να παραχθεί από καιόμενα χρώματα κλπ αφού τίποτα σε εκείνο το σημείο δεν είχε καεί σύμφωνα με σειρά αυτοψιών!

Επιπλέον ορισμένοι χώροι που βρέθηκε ξυλόλιο κι άλλοι υδρογονάνθρακες ήταν κλειστοί (χωρίς πάλι δείγματα καύσης) ώστε να διατυπωθεί το σενάριο «μεταφοράς υλών» από άλλους χώρους. Με την ανάκριση να κλείνει κι αυτά τα ζητήματα να μην έχουν διευκρινισθεί μίας και περιέργως το πόρισμα του ΓΧΚ στάλθηκε τις τελευταίες ώρες την δικαστικής έρευνας. Κι ενώ η Πυροσβεστική, που ζητούσε την ανάλυση των δειγμάτων, είχε ήδη στείλει το πόρισμα της την προηγούμενη μέρα.

Ο καθηγητής του ΕΜΠ Δημήτρης Καρώνης στο πόρισμα που είχε συντάξει προ μερικών μηνών είχε αναφερθεί σε ηλεκτρικό τόξο και παραγωγή εύφλεκτων αερίων εντός του μετασχηματιστή του τρένου, με βάση παλαιότερο πείραμα με ακροδέκτες εμβαπτισμένους σε λάδι, άρα απαραιτήτως εντός δοχείου (σ.σ. δηλαδή του μετασχηματιστή).

Με βάση αυτή την αναφορά συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν να γίνει πραγματογνωμοσύνη στους μετασχηματιστές για να διαπιστωθεί αν έχουν ίχνη εσωτερικού βραχυκυκλώματος και έκρηξης (όπου θα έπρεπε να έχουν λιώσει τα πάντα εντός αυτών).

Όμως οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί εξέδωσαν απορριπτική διάταξη για αυτή την πραγματογνωμοσύνη με επίκληση νεώτερη πραγματογνωμοσύνη, εξωτερικού συνεργάτη του ΑΠΘ ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνηθούν οι μετασχηματιστές γιατί το ηλεκτρικό τόξο και η ανάφλεξη έγινε εξωτερικά των μετασχηματιστών. Με τον ίδιο να αναφέρει ενδεικτικά ότι «όλοι οι άλλοι δεν γνώριζαν το σύστημα ψύξης, μόνο εγώ γνώριζα αυτά» και λέει ότι οι σωληνώσεις και οι εναλλάκτες (συστήματα ψύξης, μικρής χωρητικότητας, των ελαίων σιλικόνης) που βρίσκονταν έξω από τον μετασχηματιστή είναι αυτοί που ευθύνονται για την πυρόσφαιρα γιατί το λάδι σιλικόνης πετάχτηκε από τη βίαιη συμπίεση και διάρρηξη των εναλλακτών και των σωληνώσεων.

Ακολούθησε νέα πραγματογνωμοσύνη των συγγενών των θυμάτων, εφόσον υιοθετείται αυτή η νέα θεωρία «έκρηξης στους εναλλάκτες» να εντοπιστούν οι εναλλάκτες και οι σωληνώσεις, να ογκομετρηθούν κα να διαπιστωθεί αν φέρουν ρωγμές σύμφωνα με την νεώτερη εκδοχή. Όμως κι αυτό το αίτημα απορρίφθηκε κι η ανάκριση έκλεισε.

Όμως σύμφωνα με τις φωτογραφίες που παρουσιάζει το in οι εναλλάκτες υπάρχουν στο Κουλούρι και είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν έχουν συνθλιβεί ώστε να …εκτοξεύσουν το περιεχόμενό τους «80 μέτρα ψηλά» όπως λέει ο επιστημονικός συνεργάτης του ΑΠΘ.

Κι ούτε φαίνεται να χωρούν ικανή ποσότητα λαδιών (την ογκομέτρηση αρνήθηκε ο ανακριτής) αλλά είναι ένα «ψυγείο» όπως αυτό του αυτοκινήτου με πολλά μικρά σωληνάκια που χωρούν ελάχιστο λάδι σε σχέση με τον όγκο τους. Επίσης η θέση των εναλλακτών είναι κάτω χαμηλά στο πάτωμα της μηχανής στο εσωτερικό και είναι καλυμμένες από έναν μεταλλικό πύργο με τον ανεμιστήρα για την ψύξη τους. Επίσης κι οι σωληνώσεις που δεν διακρίνονται ούτε περιέχουν μεγάλη ποσότητα λαδιών, ούτε και έχουν συμπιεστεί ώστε να εκτοξεύσουν τα έλαια ψύξης.