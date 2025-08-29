Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος

Αναζητώντας τα αίτια της πυρόσφαιρας, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 5-7 ανθρώπων που επέζησαν της μοιραίας σύγκρουσης της 28ης Φεβρουαρίου 2023, στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ακούστηκαν αντικρουόμενες απόψεις.

Αρχικά, από την πλευρά της Πυροσβεστικής δόθηκε η εξήγηση των ελαίων σιλικόνης, θεωρία που διαψεύδει ο καθηγητής Χημικής Μηχανικής στο ΑΠΘ Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος στον οποίο απευθύνθηκε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μιλώντας για παράνομο φορτίο που ενδεχομένως να μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία.

Για το λόγο αυτό, ο ειδικός εφέτης ανακριτής κ. Μπακαΐμης ζήτησε τη βοήθεια του καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη, προκειμένου να συνταχθεί ένα ακόμα πόρισμα για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη, που θα έδινε χρήσιμες απαντήσεις.

Ωστόσο, στο πολυαναμενόμενο πόρισμά του ο κ. Καρώνης δεν αποφάνθηκε με απόλυτη βεβαιότητα και κατηγορηματικότητα για τα αίτια της φονικής πυρόσφαιρας στην τραγωδία των Τεμπών. Παρ’ όλα αυτά, ο καθηγητής του ΕΜΠ δεν αποδίδει την έκρηξη στα βραδυφλεγή έλαια σιλικόνης των μετασχηματιστών των τρένων, την ώρα που απορρίπτει και τη θεωρία του παράνομου φορτίου.

Ένα… αυτόκλητο πόρισμα

Τη… λύση στο μυστήριο για την πυρόσφαιρα έσπευσε να «λύσει» ένας συνταξιούχος μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος και αυτόκλητος επιστημονικός σύμβουλος του Ειδικού Εφέτη Ανακριτή, ο Κωνσταντίνος Πασπαλάς που υποστηρίζει με βεβαιότητα ότι «η έκρηξη έγινε από σταγονίδια ελαίου σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών».

Μιλώντας στην δημοσιογράφο των Reporters United Ευρυδίκη Μπερσή ο κ. Πασπαλάς, υπογραμμίζει ότι «ο κ. Καρώνης δεν τα λέει καλά, δεν θέλω να τον προσβάλω, αλλά δεν ξέρει από εκρήξεις».

«Ξέρω όλα τα αντικείμενα καλά που αυτοί δεν τα ξέρουν, κυρία. Ίσως κάνω τον υπερόπτη αλλά έτσι είναι. Γιατί έχω κάνει εκρήξεις, έχω κάνει καύση, έχω κάνει εναλλάκτες» σημειώνει ο κ. Πασπαλάς, συμπληρώνοντας ότι ο εφέτης ανακριτής έχει δεχθεί πλήρως την έρευνά του για την πρόκληση της πυρόσφαιρας που έφτασε μέχρι τα 80 μέτρα ύψος από τα έλαια σιλικόνης που υπήρχαν στους μετασχηματιστές του κυκλώματος ψύξης των μηχανών.

«Συγγνώμη που γίνομαι αλαζονικός, αλλά έτσι (είναι)» υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι «κάνουν λάθος, ή μάλλον δεν λαμβάνουν υπόψη το νόμο του Αrrhenius».

Τι τον… ώθησε στον ανακριτή

Ο κ. Πασπαλάς παραδέχεται ότι έκανε τη μελέτη χωρίς να έχει οριστεί ως πραγματογνώμονας από κάποιον εμπλεκόμενο στην υπόθεση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχει πρόσβαση στη δικογραφία ή στον τόπο του δυστυχήματος, αλλά ούτε και στον τόπο που βρίσκονται τα συντρίμμια στο Κουλούρι. Όπως αναφέρει, χρησιμοποιεί δεδομένα άλλων ερευνών, καθώς και στοιχεία (όπως φωτογραφίες ή βίντεο) από τα ΜΜΕ.

Ωστόσο, στη συνομιλία του με τη δημοσιογράφο των Reporters United, ίσως αποκαλύπτει άθελά του και το κίνητρο που τον οδήγησε στη σύνταξη του πορίσματός του. «Έπρεπε να βοηθήσουμε την Ελλάδα, να βοηθήσουμε τη χώρα μας» λέει, συμπληρώνοντας ότι υπήρχε κόσμος που ζητούσε «αίμα, πολιτικό αίμα».

Υποστηρίζει δηλαδή ότι έσπευσε να διατυπώσει μια θεωρία για τη δημιουργία της πυρόσφαιρας, που μοιάζει «βολική» στην κυβέρνηση, η οποία κατηγορείται ευθέως για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση.

Μια κυβέρνηση που όπως υπογραμμίζουν οι συγγενείς των θυμάτων έτρεξε να μπαζώσει το σημείο του δυστυχήματος άρον άρον, με την πρόφαση της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου, αλλοιώνοντας στοιχεία που θα ήταν χρήσιμα στις Αρχές στην έρευνα για το χαμό 57 ανθρώπων.

Πώς βασίζεται πάνω του ο ανακριτής;

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ειδικός Εφέτης Ανακριτής δεν έλαβε την έκθεση του κ. Πασπαλά και την έβαλε απλά στη δικογραφία, αλλά τη χρησιμοποιεί για να απορρίψει αιτήσεις συγγενών θυμάτων που ζητούσαν την εκταφή των σορών, προκειμένου να ερευνηθεί η περίπτωση της παράνομης μεταφοράς διαλυτών – υδρογονανθράκων από την εμπορική αμαξοστοιχία.

Στο έγγραφο που παρουσιάζει το in, ο κ. Μπακαΐμης αναφέρει την έκθεση του συνταξιούχου μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου για να απαντήσει αρνητικά στο αίτημα εκταφής, υποστηρίζοντας ότι η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από τα έλαια σιλικόνης και όχι από μεταφερόμενη ποσότητα υδρογονανθράκων.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Ειδικός Εφέτης Ανακριτής λαμβάνει υπόψιν του την ένορκη κατάθεση ενός αυτόκλητου ερευνητή και ολοκληρώνει την προανακριτική διαδικασία προτού καταθέσουν άλλοι επιστημονικοί σύμβουλοι όπως ο καθηγητής Χημικής Μηχανικής στο ΑΠΘ Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, που έχει συντάξει και εκείνος πόρισμα, γεννά ερωτήματα για τη διαδικασία.

Η αυτοψία της ΔΑΕΕ άργησε δύο χρόνια

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο πριν ανακοινώσει ο Ειδικός Εφέτης Ανακριτής την ολοκλήρωση της προανάκρισης, διέρρευσε το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής.

Βέβαια, η αρχική διαρροή για πόρισμα της ΔΑΕΕ που διαψεύδει τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ αποδείχθηκε αναληθής, καθώς στην έκθεση αυτοψίας τα στελέχη της Πυροσβεστικής δεν καταλήγουν σε κανένα συμπέρασμα, παρά μόνο σε μια καταγραφή συμβάντος.

Επίσης, δεν αναφέρει ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν θα μπορούσε να μεταφέρει καύσιμα ενώ δεν αποδομεί και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πρόκληση της πυρόσφαιρας.

Στο συγκεκριμένο γεγονός αναφέρεται και η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος – Τέμπη 2023, Μαρία Καρυστιανού που με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα υπογραμμίζει ότι έγινε προσπάθεια το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ να μετατραπεί από «ευαγγέλιο» σε «φυλλάδα» μέσω σκευωρίας.

«Το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΑΣΑΜ) είχε αρχικά υποδειχτεί ως το ‘Ευαγγέλιο’ για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Μόλις όμως αναδείξαμε τις καυτές κατά λέξη καταγραφές του Πορίσματος ότι η πυρόσφαιρα που έκαψε τα παιδιά μας προκλήθηκε από άγνωστο καύσιμο, το οποίο μάλιστα όπως λέει το Πόρισμα θα είχε εντοπιστεί αν δεν είχε μπαζωθεί άμεσα ο τόπος, ξαφνικά το «Ευαγγέλιο» μετατράπηκε σε ‘φυλλάδα’, καθώς τα ευρήματά του δεν βόλευαν το κυβερνητικό αφήγημα» ανέφερε η κυρία Καρυστιανού.

«Μάλιστα βγήκε στο φως αλληλογραφία όπου ο θαυμαστής της κ. Ντόρας Μπακογιάννη, Πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΣΑΜ, κ. Χρήστος Παπαδημητρίου, φέρεται να προσπαθούσε να πείσει τον Eπικεφαλής Aσφαλείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA), Bart Accou, να μην περιληφθούν οριστικά οι επίμαχες διατυπώσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας. Ωστόσο, η απάντηση του κ. Accou ήταν κατηγορηματική ως προς τα αίτια της πυρόσφαιρας και τελικά οι επίμαχες παράγραφοι δεν ‘έφυγαν’.

Γιατί σκοπός τους δεν ήταν βέβαια η αποκάλυψη της ΑΛΗΘΕΙΑΣ που όλοι περιμέναμε, αλλά να μετατραπεί και αυτό το Πόρισμα σε ένα ακόμα βολικό εργαλείο, στα χέρια των αδίστακτων, από χαμηλά έως πολύ ψηλά, που χειρίζονται την υπόθεση των Τεμπών» συμπλήρωσε.

«Πως κατάντησαν τη χώρα μας; Πόσο αφελείς μας θεωρούν; Με τι ψυχή βεβηλώνουν τόσο αδίστακτα τις ψυχές των παιδιών μας; Δεν υπάρχει ούτε ένα ψήγμα ανθρωπιάς πάνω τους; Τόσο πιστοί υπηρέτες του κακού; Πόσο μεγάλο επιτέλους είναι το μυστικό που κρύβεται και ποιους “οικείους” ακουμπά για να έχει κινητοποιηθεί τέτοιος μηχανισμός σήψης και διαφθοράς; Αιδώς αργείοι!» κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

Τέλος, στην υπόθεση της ολοκλήρωσης της ανάκρισης για την υπόθεση των Τεμπών αναφέρθηκε και ο πρώην υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος και πρώτος διοικητής της ΔΑΕΕ Ανδριανός Γκουρμπάτσης, λέγοντας ότι «δεν θα υπάρξει δίκαιη δίκη στο έγκλημα των Τεμπών, καθότι δεν υπήρξε δίκαιη ανάκριση από τον κ. Μπακαΐμη.

🆘 Το έχω ξανά γράψει! Δεν θα υπάρξει δίκαιη δίκη (άρθρο 6 της ΕΣΔΑ) στο #έγκλημα_Τεμπών καθότι δεν υπήρξε δίκαιη ανάκριση από τον εφέτη ειδικό ανακριτή κ. #Μπακαίμη ‼

👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/QvxsGAOsz6 — Γκουρμπάτσης Ανδριαν (@Gkourmpatsis) August 29, 2025

Στο παρελθόν ο κ. Γκουρμπάτσης είχε υπογραμμίσει ότι «θα πρέπει η ανάκριση του Ειδικού Εφέτη Ανακριτή να κατορθώσει να αποκαλύψει τι πραγματικά δημιούργησε την πυρόσφαιρα και συνακόλουθα την προκληθείσα πυρκαγιά εξαιτίας της οποίας έχασε τη ζωή του σημαντικός αριθμός εκ των 57 συνολικά θυμάτων».