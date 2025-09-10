Την τιμωρία των πολιτικών προσώπων που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία των Τεμπών ζήτησαν σήμερα Τετάρτη – καταθέτοντας στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη – ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα έχασε τις δίδυμες κόρες του, και ο αδερφός του Δημήτρης, ο οποίος έχασε τη δική του κόρη.

«Ζητάμε κακούργημα για όλους – Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία των παιδιών μας» δήλωσε ο Δημήτρης Πλακιάς

Με λόγια από καρδιάς και οι δύο γονείς σε δηλώσεις τους στις κάμερες μίλησαν για τον όρκο που έχουν δώσει για τη δικαίωση της μνήμης των παιδιών τους, επισημαίνοντας πως όλο αυτό που συνέβη δεν μπορεί, κάτι τη δική τους θέση, να περιοριστεί σε ένα πλημμέλημα.

Όπως είπαν, θα είναι παρόντες και στην επόμενη ανακριτική διαδικασία με κατηγορούμενο τον πρώην υπουργό, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος επίσης έπειτα από άδεια της Βουλής διώκεται για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος, αδίκημα που αντιμετωπίζει και ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση των Τεμπών.

Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους»

«Είχαμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ζητάμε κακούργημα για όλους. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία των παιδιών μας. Ξεκινάμε με τον κ. Τριαντόπουλο και… Σία που λέμε εμείς και θα κάνουμε το ίδιο για τον Καραμανλή», είπε εξερχόμενος του Εφετείου ο Δημήτρης Πλακιάς.

«Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μπάζωσε τα παιδιά μας και τα πέταξε χιλιόμετρα μακριά να είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος. Ήρθαμε εδώ για να δει η ανακρίτρια με τα δικά μας μάτια και των συζύγων μας, για να καταλάβει την καταστροφή. Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται. Η μόνη λέξη είναι κακούργημα» δήλωσε αμέσως μετά ο Νίκος Πλακιάς.

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Εδώ θα γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Θα είμαι εδώ μέχρι να με βαρεθείτε… Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Θα προσπαθήσουμε και ό,τι καταφέρουμε. Μια δίκη που θα είναι ο σταθμάρχης… εμένα δεν με ενδιαφέρει».

«Οι εντολείς μου κατέθεσαν ως υποστηρίζοντες την κατηγορία σε βάρος του κ. Τριαντοπούλου και όσων περιλαμβάνει η δικογραφία. Αναμένουμε τον σχηματισμό του δικαστικού συμβουλίου για τον κ. Καραμανλή για να δηλώσουμε και εκεί παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας» ανάφερε ο συνήγορος των αδελφών Πλακιά, Λεωνίδας Κουμπούρας, εκτιμώντας στη συνέχεια πως η δίκη για τη βασική υπόθεση των Τεμπών θα προσδιοριστεί στις αρχές του νέου έτους.