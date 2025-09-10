Ερωτήματα της ΕΔΑΠΟ για την πυρασφάλεια στα τρένα – Τι ζητά από τη ΡΑΣ

Μπορεί η προανάκριση για την υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, να έκλεισε -βιαστικά σύμφωνα με την υπεράσπιση των θυμάτων- ωστόσο νέα στοιχεία προκύπτουν συνεχώς από την εξέταση των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι Αρχές.

Όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ) των Τεμπών οι αναλύσεις των δειγμάτων από τα καθίσματα βαγονιών της αμαξοστοιχίας IC 62 από το πιστοποιημένο γερμανικό εργαστήριο RST Labs ανέδειξαν πολύ σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδα πυρασφάλειας.

Για το λόγο αυτό, η ΕΔΑΠΟ διατυπώνει ένα ερώτημα προς την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, σχετικά με τον έλεγχο πυρασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

«Εύλογα αναρωτιέται κανείς αν η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων σκοπεύει κάποια στιγμή να κινηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της (Δ4δ/οικ.89995/21.12.2018 ΦΕΚ Β΄5781) ώστε να διερευνήσει εάν αυτές οι ελλείψεις αφορούσαν μόνο τα συγκεκριμένα βαγόνια ή αν παρόμοιες σοβαρότατες ελλείψεις υπάρχουν και σε βαγόνια που σήμερα εξακολουθούν να κινούνται στον ελληνικό σιδηρόδρομο» τονίζουν οι πραγματογνώμονες των οικογενειών θυμάτων των Τεμπών.

Ο ρόλος της Εισαγγελίας

Από το… στόχαστρο της ΕΔΑΠΟ δεν ξεφεύγουν και οι εισαγγελικές αρχές, καθώς οι πραγματογνώμονες διερωτούνται αν θα επέμβουν αυτεπάγγελτα, όπως έχει συμβεί με άλλες αποκαλύψεις σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

«Την ίδια απορία θα μπορούσε κανείς να έχει και για τις εισαγγελικές αρχές που επίσης δύνανται να επέμβουν αυτεπάγγελτα (όπως το έχουν κάνει στο παρελθόν με άλλη αφορμή για την υπόθεση των Τεμπών) προκειμένου να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον» καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΔΑΠΟ.

Η έρευνα πήγε να χαθεί για… 3.000 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα από το εξειδικευμένο γερμανικό εργαστήριο πήγε να ματαιωθεί, καθώς το κράτος δεν πλήρωνε τα έξοδα των 3.030 ευρώ που ζητούσε το εργαστήριο.

Η κυβέρνηση φαίνεται πως επικαλέστηκε διάφορα γραφειοκρατικά ζητήματα για τη συγκεκριμένη πληρωμή, με αποτέλεσμα η έρευνα να ολοκληρωθεί μετά το κλείσιμο του σχετικού φακέλου της δικογραφίας.