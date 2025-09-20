Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω Δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, Πάνος παραμένει για έκτη μέρα μπροστά από τη Βουλή, αρνούμενος να δεχτεί τροφή και νερό.

Ο Πάνος Ρούτσι διαμαρτύρεται για την άρνηση των εισαγγελέων να κάνουν δεκτό το αίτημά του για εκταφή της σορού του παιδιού του.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, για τη δικαίωση του παιδιού του και για όλα τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών, έχοντας στο πλευρό του εκατοντάδες αλληλέγγυους που τον επισκέπτονται σε καθημερινή βάση και του δείχνουν τη συμπαράστασή τους.

«Δεν τους πιστεύω πια»

Ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο MEGA αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του, σημειώνοντας ότι η γιατρός που τον εξέτασε τον βρήκε αρκετά αφυδατωμένο. «Δεν έχω δυνάμεις, πρέπει να πίνω πολύ νερό, να μην μιλάω πολύ» τόνισε.

Για το κύμα συμπαράστασης που δέχεται από τον κόσμο δήλωσε πως είναι «κάτι μοναδικό». «Ο κόσμος έρχεται από παντού όλη μέρα, να με αγκαλιάσει, να μου δώσει κουράγιο, δύναμη» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να περιγράψει όλα όσα ζει καθημερινά λίγα μέτρα μακριά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Στην ερώτηση γιατί πήρε την απόφαση να ζητήσει κάτι τόσο σκληρό για ένα γονέα απάντησε: «Γιατί δεν τους πιστεύω πια. Δυόμιση χρόνια ψάχνουμε αλήθεια. Ψάχνω Δικαιοσύνη και το μόνο που αντικρίζω είναι κλειστές πόρτες και ψέματα. Δεν μπορώ άλλο να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια. Έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου, ότι θα βρω τους δολοφόνους και θα τους βάλω μέσα στη φυλακή».

«Μου είπε ότι το παιδί μου είναι καμένο»

«Έχουν έρθει όλοι από την αντιπολίτευση. Ο μόνος που ήρθε βουλευτής της κυβέρνησης ήταν ο Γιώργος Σταμάτης. Μου είπε κάποια πράγματα που εγώ δυόμιση χρόνια τώρα δεν ήξερα. Με ρώτησε για ποιο λόγο κάνω την απεργία και γιατί θέλω να ανοίξω το φέρετρο» ανέφερε ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, για τον βουλευτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Και συμπλήρωσε πως του απάντησε πως θέλει να δει «αν το παιδί μου είναι μέσα, θέλω να δω αν υπάρχει κάτι άλλο μέσα μαζί με το παιδί μου, αν έχει ξυλόλιο. Θέλω να κάνω τοξικολογικές εξετάσεις».

«Αυτό που μου απάντησε ήταν ότι το παιδί μου είναι ολόκληρο, είναι καμένος, λείπουν από εδώ από εκεί κάποια κομμάτια. Πώς λες σε έναν πατέρα που κάνει απεργία πείνας πέντε μέρες και χωρίς να τον ρωτήσεις αν θέλει να μάθει… εγώ δυόμιση χρόνια δεν τα ήξερα αυτά, δεν ήξερα πώς σκοτώθηκε το παιδί μου, αν κάηκε. Εγώ τώρα τα έμαθα», συμπλήρωσε ο Πάνος Ρούτσι.

«Αν νομίζουν ότι το αίτημά μου δεν είναι δίκαιο, ας βγουν έξω να δουν τον κόσμο», κατέληξε ο πατέρας του 22χρονου νεαρού που ήταν ένα από τα 57 θύματα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών.

«Η τελευταία των μαχών»

Για τον αγώνα που δίνει ο Πάνος Ρούτσι και την απεργία πείνας που πραγματοποιεί έξω από τη Βουλή, μίλησε ο πατέρας της Αναστασίας – η οποία έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών- Ηλίας Παπαγγελής.

«Αυτό που κάνει ο Πάνος, ο αδερφός μας, ο φίλος μας είναι μια κίνηση να πω απελπιστική… είναι η τελευταία των μαχών, είναι η τελευταία κίνηση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, που δεν βρίσκει το δίκιο του πουθενά. Θέλει να μάθει την αλήθεια για το παιδί του και η Δικαιοσύνη δεν βοηθάει προς αυτό το σκοπό» πρόσθεσε.

«Πιθανολογούμε και σκεφτόμαστε ότι αυτά που θα αποκαλυφθούν, αν επιτραπεί, δεν θα είναι διαχειρίσιμα ούτε για την Δικαιοσύνη ούτε για την κυβέρνηση», κατέληξε ο Ηλίας Παπαγγελής.