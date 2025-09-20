Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Για έκτη ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, για τη δικαίωση του παιδιού του και για όλα τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών, ο Πάνος Ρούτσι, με εκατοντάδες αλληλέγγυους να τον επισκέπτονται σε καθημερινή βάση και να τού δείχνουν τη συμπαράστασή τους.

Μια εξ αυτών είναι και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία κάνει λόγο για ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας προκειμένου να σωθεί ο απεργός πείνας.

Ο κ. Ρούτσι μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι» για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

«Με έχουν εγκαταλείψει οι δυνάμεις μου αλλά θα συνεχίσω τον αγώνα»

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Είμαι έκτη μέρα εδώ, η δυνάμεις μας μάς εγκαταλείπουν μαζί με τον Δημήτρη, αλλά συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε γιατί ο κόσμος που έρχεται εδώ μας δίνει δύναμη. Είναι μαζί μας και δεν θα σταματήσουμε. Δεν έχει γίνει κάποια κίνηση από πολιτικής πλευράς. Δεν έχει έρθει κανείς από την κυβέρνηση παρά μόνο αυτός ο βουλευτής που είπα χθες. Πώς γίνεται εγώ 2,5 χρόνια να μην έχω δει ούτε φωτογραφία του παιδιού μου και να έρχεται ένας βουλευτής και να μου λέει “τι ζητάτε από την εκταφή του παιδιού σας ακριβώς;”. Του λέω «σοβαρά μιλάτε; Όλη η Ελλάδα έχει μάθει τι ζητάω και εσείς με ρωτάτε τι ζητάω;». Και μου είπε ότι «ρωτάω γιατί έχω δει την φωτογραφία του παιδιού σας», είπε αρχικά.

«Και μου είπε κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις ήξερα 2,5 χρόνια τώρα. Τον ρώτησα από πού τα ξέρει αυτά. Καταρχάς δεν με ρώτησε αν θέλω να τις μάθω τις λεπτομέρειες αυτές για το παιδί μου. Μου έχουν πει ότι η υπόθεση είναι ανοιχτή αναφορικά με το αίτημα εκταφής», συνέχισε.

«Κάτι κρύβουν και ξέρουν πολύ καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου. Από την αρχή είχε φανεί το έργο της κυβέρνησης. Δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση για τίποτα», υπογράμμισε ο κ. Ρούτσι.