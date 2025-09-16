«Μου έδωσαν μια σακούλα κλειστή, μετά ένα φέρετρο κλειστό και δεν μου επέτρεψαν να το ανοίξω», καταγγέλλει ο Πάνος Ρούτσι που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και ξεκίνησε απεργία πείνας έξω από τη Βουλή ζητώντας άδεια εκταφής.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών είναι ένας από τους τέσσερις γονείς που έχουν ζητήσει άδεια εκταφής των παιδιών τους αλλά την έχει αρνηθεί ο εισαγγελέας.

«Απεργία πείνας και δίψας για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για δικαιοσύνη και αλήθεια, για να μη χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους», γράφει το πανό που έχει απλώσει στο Σύνταγμα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στο σημείο μέχρι να πάρει την άδεια να πραγματοποιήσει την εκταφή του παιδιού του, αλλά δεν θα προχωρήσει τελικά σε απεργία δίψας ακολουθώντας τις συστάσεις των γιατρών του, που τον προειδοποίησαν ότι ο οργανισμός του δεν θα άντεχε.

«Η εκταφή δεν μπορεί να γίνει καθώς η υπόθεση είναι υπό διερεύνηση» απαντούν οι Αρχές στον Πάνο Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ζητά από τις Αρχές να τον αφήσουν να προχωρήσει σε εκταφή του παιδιού του, το οποίο ζητάει εδώ και πολύ καιρό καθώς αμφισβητεί το περιεχόμενο της σακούλας που παρέλαβε. Ο ίδιος λέει ότι το DNA που πήραν από εκείνος είναι δώρον άδωρον από τη στιγμή που δεν μπορεί να το ταυτοποιήσει με το παιδί του.

«Μου έδωσαν μία μαύρη σακούλα κλειστή, χωρίς να ξέρω τι υπάρχει μέσα και μετά από αυτό μου έδωσαν ένα φέρετρο κλειστό. Δεν μου επέτρεψαν να το ανοίξω. Σε όλους μας. Αμφιβάλλω τι υπάρχει μέσα με όλα αυτά που έγιναν τα δυόμισι χρόνια. Και από τη στιγμή που δεν μας δίνουν την άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά», είπε μιλώντας στο Mega.

Γιατί αρνούνται οι Αρχές την εκταφή

«Είπαν πως δεν δίνουν άδεια γιατί η υπόθεση είναι ακόμα ανοιχτή. Στους άλλους συγγενείς έλεγαν κάτι άλλο, δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Εφόσον όπως λένε είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, γιατί φοβούνται την αίτηση αυτή; Ζητάω την εκταφή γιατί πιστεύω ότι μέσα δεν είναι μόνο το παιδί μου ή αν είναι καν το παιδί μου μέσα. Πιστεύω ότι θα βρούμε αυτό που ψάχνουμε τόσα χρόνια, ότι το παιδί μου κάηκε από κάτι που είχε μέσα εύφλεκτα υλικά. Μπορεί μέσα να υπάρχουν άλλα μέλη, άλλο DNA».

Να σημειωθεί ότι αυτό που ζητάνε οι γονείς που ζητούν εκταφή είναι να μπουν να όποια στοιχεία που συγκεντρωθούν στη δικογραφία πριν από τη δικάσιμο και αυτό για να γίνει πρέπει οι εκταφές να πραγματοποιηθούν προτού ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Καρυστιανού: Η Ελλάδα ακούει;

Στο θέμα αναφέρθηκε και η Μαρία Καρυστιανού: «Η Ελλάδα ακούει;;;;», διερωτάται σε ανάρτησή της.

«Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την ΕΚΤΑΦΗ του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό!

»Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου!

»Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!!

Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!

»Και αυτή η χώρα αυτοαποκαλείται Κράτος Μέλος της Ευρώπης και εφαρμοστής των αρχών Κράτους Δικαίου που αυτή υπηρετεί!

»Ντροπή!

»Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι ΟΛΟΙ συνεννοημένοι, ΟΛΟΙ αρνούνται την εκταφή γιατί θα ΔΕΙΞΕΙ τις χημικές ουσίες που έκαψαν τα παιδιά μας!!!

»Και τότε πως θα μπαζωθούν οι ευθύνες και πως θα προστατευτεί το ΚΑΚΟΨΥΧΟ αφεντικό;;;

»Η Ευρώπη ακούει;;;

»Γιατί οι κεραίες της Ευρώπης είναι αδρανείς στις αναφορές που έχουμε καταθέσει;

»Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας;

»Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;;

»Ντροπή επίορκοι!

»Μέχρι τέλους!».