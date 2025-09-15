Στις ράγες, με ταχύτατους ρυθμούς, τοποθετεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών τον προσδιορισμό της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη. Μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε και ολοκλήρωσε την επεξεργασία της δικογραφίας και διαβίβασε το φάκελο σε πρόεδρο εφετών ώστε με τη δική του σύμφωνη γνώμη να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, σε μια δικογραφία άνω των 60.000 σελίδων, κατέληξε σε μία πρόταση που αριθμεί 996 σελίδες μέσα στις οποίες αναφέρει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 36 μη πολιτικά πρόσωπα.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Λάρισας εισηγείται να παραπεμφθούν στο εδώλιο για το δυστύχημα στα Τέμπη 36 μη πολιτικά πρόσωπα

«Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι εντός 6 ημερών συντάχθηκε πρόταση από τον κύριο Εισαγγελία Εφετών για μια δικογραφία άνω τον 60-70.000 σελίδων», δήλωσε ο δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο

Έτσι όπως εξελίσσονται οι δικαστικές διαδικασίες η δίκη για τους υπεύθυνους του δυστυχήματος που συγκλόνισε το πανελλήνιο και προκάλεσε θύελλα πολιτικών αντιδράσεων, αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Φεβρουάριο, όταν και συμπληρώνονται τρία χρόνια από την ανείπωτη τραγωδία.

Στο εδώλιο αναμένεται να καθίσουν ως υπεύθυνοι εκτός από τον μοιραίο σταθμάρχη και τους σιδηροδρομικούς που εγκατέλειψαν το πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου (δύο διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών), της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, και άλλοι που με εγκληματικές παραλείψεις συνετέλεσαν καθοριστικά στο τραγικό δυστύχημα καθώς κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές δεν είχαν ολοκληρωθεί και βασικά συστήματα ασφάλειας δεν λειτουργούσαν.

Να μην κλείσει δικαστικά η υπόθεση

Ωστόσο, συγγενείς των θυμάτων της τραγωδία ζητούν να μην κλείσει δικαστικά η υπόθεση της τραγωδίας. Τριάντα πέντε οικογένειες θυμάτων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, με υπόμνημα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, ζήτησαν συμπληρωματική ανάκριση για την πυρασφάλεια, με αφορμή του πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βιντεοληπτικό υλικό που, όπως ισχυρίζονται, δεν παραδόθηκε ποτέ στον ανακριτή, από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη.

«Έχουμε καταθέσει μηνύσεις εναντίον δικαστικών που δεν πράττουν τα νόμιμα και δίκαια, όπως έναντι του ειδικού εφέτη-ανακριτή που βεβιασμένα έκλεισε τη δικογραφία, όπως και κατά του Εισαγγελέα Εφετών, του παρανόμως αντικαταστάτη της κας Αποστολάκη», ανέφερε διαμαρτυρόμενος ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

«Μέρα με τη μέρα δυσπιστώ ακόμη περισσότερο και εάν μου πείτε για δίκαιη δίκη θα σας απαντώ διφορούμενα πια. Απογοήτευση σκέτη», σημειώσε ο Χρήστος Χούπας.

«Ο ανακριτής δεν έχει καλέσει τους γραμματείς των υπουργείων και έκλεισε την ανάκριση. Είναι δυνατόν;», ανέφερε η Ελένη Βασσάρα.

Οι γονείς καταγγέλλουν κενά και παραλείψεις στη δικογραφία, ενώ διαμαρτύρονται και για τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο οποίος, δεν δέχθηκε στο γραφείο του, αντιπροσωπεία συγγενών θυμάτων.

«Δεν έχω μιλήσει τόσα χρόνια, σεβάστηκα τη Δικαιοσύνη. Πίστευα στη Δικαιοσύνη αλλά με έχει κάνει το γεγονός έξαλλη να κλείσει η δικογραφία», λέει η μητέρα της Φραντζέσκας Μπέζα που τόσο άδοξα έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση – εξπρές

Η Μαρία Καρυστιανού σε μια ανάρτηση καταπέλτη αναφέρεται «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο» ζητά από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και την ολομέλεια Δικηγόρων «να σταθούν δίπλα στο δίκαιο, το σωστό».

Η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» και μητέρα της Μάρθης, σχολιάζοντας την εισαγγελική πρόταση – εξπρές που στάλθηκε στην πρόεδρο εφετών Λάρισας διαπιστώνει πως ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών αποδείχθηκε «ταχύτατος, πιότερο και από τον άνεμο…» κινούμενος «πριν οι δικηγόροι καταθέσουν το Υπόμνημα Διαμαρτυρίας για την εσπευσμένη άρον άρον περάτωση της ανάκρισης».

Σε απεργία πείνας και δίψας πατέρας θύματος μπροστά από τη Βουλή

Στο μεταξύ, απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ο ίδιος παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.