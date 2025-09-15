newspaper
Τέμπη: Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση – εξπρές «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο»
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:46

Τέμπη: Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση – εξπρές «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο»

Με ταχύτατους ρυθμούς ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάμπρος Τσίγκας ολοκλήρωσε την επεξεργασία της δικογραφίας για την τραγωδια στη Τέμπη και διαβίβασε το φάκελο στην πρόεδρο εφετών Λάρισας, προκαλώντας την αγανάκτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

«Δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα…». Η Μαρία Καρυστιανού, αγανακτισμένη με τον τρόπο που διεξάγεται η ανακριτική διαδικασία, σχολίασε την εισαγγελική πρόταση – εξπρές που στάλθηκε σήμερα στην πρόεδρο εφετών Λάρισας για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς.

Ο εισαγγελέας εφετών Λάρισας μελέτησε την ογκωδέστατη δικογραφία 60.000 σελίδων για τα Τέμπη και συνέταξε πρόταση 996 σελίδων

H πρόταση των 996 σελίδων συντάχθηκε μέσα σε μόλις επτά ημέρες για μια δικογραφία άνω των 60.000 σελίδων με την πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 2023» να διαπιστώνει πως ο κ. Τσίγκας αποδείχθηκε «ταχύτατος, πιότερο και από τον άνεμο…» κινούμενος «πριν οι δικηγόροι καταθέσουν το Υπόμνημα Διαμαρτυρίας για την εσπευσμένη άρον άρον περάτωση της ανάκρισης».

Η Μαρία Καρυστιανού σε μια ανάρτηση καταπέλτη αναφέρεται «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο» ζητά από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και την ολομέλεια Δικηγόρων «να σταθούν δίπλα στο δίκαιο, το σωστό».

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο

Στο εδώλιο, αν δεν αλλάξει κάτι από την αξιολόγηση του προέδρου εφετών, θα καθίσουν ως υπεύθυνοι εκτός από τον μοιραίο σταθμάρχη και τους σιδηροδρομικούς που εγκατέλειψαν το πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου (δύο διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών), της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, και άλλοι που με εγκληματικές παραλείψεις συνετέλεσαν καθοριστικά στο τραγικό δυστύχημα καθώς κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές δεν είχαν ολοκληρωθεί και βασικά συστήματα ασφάλειας δεν λειτουργούσαν.

Έτσι, όπως εξελίσσονται οι δικαστικές διαδικασίες, η δίκη για τους υπεύθυνους του δυστυχήματος στα Τέμπη, που συγκλόνισε το πανελλήνιο και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και ισχυρές πολιτικές αναταράξεις, αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Φεβρουάριο, όταν και συμπληρώνονται τρία χρόνια από την ανείπωτη τραγωδία.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

Σε απεργία πείνας και δίψας πατέρας θύματος μπροστά από τη Βουλή

Στο μεταξύ, απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ο ίδιος παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.

