Εξώδικη καταγγελία κοινοποιήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Πάνο Ρούτσι. Οι δύο γονείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, ζητούν να δοθεί άδεια εκταφής προκειμένου να εξακριβωθεί κατ’ αρχήν η ταυτότητά τους καθώς και η αιτία θανάτου τους όπως έχουν κάθε δικαίωμα να αιτηθούν.

«Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια» αναφέρει σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού που στέκεται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι που βρίσκεται από χθες έξω από τη Βουλή σε απεργία πείνας και δίψας.

Ο Ρούτσι είναι ένας από τους τέσσερις γονείς που έχουν ζητήσει άδεια εκταφής των παιδιών τους αλλά την έχει αρνηθεί ο εισαγγελέας

«Μου έδωσαν μια σακούλα κλειστή, μετά ένα φέρετρο κλειστό και δεν μου επέτρεψαν να το ανοίξω», καταγγέλλει ο Πάνος Ρούτσι. Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών είναι ένας από τους τέσσερις γονείς που έχουν ζητήσει άδεια εκταφής των παιδιών τους αλλά την έχει αρνηθεί ο εισαγγελέας.

Τέμπη: H άρνηση εκταφής αντίθετη προς το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εξώδικο, «η άρνηση εκταφής προς διαπίστωση του ότι πράγματι στο μνήμα του τέκνου κείται η ορθή σορός και άρα προς διαπίστωση του οικογενειακού δεσμού, θεμελιώνει ευθεία παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του γονέα, αλλά και του δικαιώματος σεβασμού του ιδιωτικού του βίου, κατά τρόπο αντίθετο προς το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)».

Επίσης, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «η άνω άρνηση αντίκειται και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για τη δίκαιη δίκη, καθώς η αιτηθείσα εκταφή είναι αναγκαία για τον εντοπισμό του άγνωστου καυσίμου, το οποίο προκάλεσε την πυρόσφαιρα που κατέκαψε επιβάτες που επέζησαν της σύγκρουσης και άρα για τον εντοπισμό της αιτίας θανάτου των εν λόγω απανθρακωθέντων επιβατών, αιτία, την οποία δεν ερεύνησε και δεν εντόπισε η ανάκριση, παραλείποντας την έρευνα και τη γνωστοποίηση κατ’ άρθρο 250 ΚΠΔ, που δύναται να την αποκαλύψουν».

Κοινοποιήθηκε και στον Σωτήριο Μπακαϊμη

Το εξώδικο κατατέθηκε επίσης στον εισαγγελέα και την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στον πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης του Αρείου Πάγου, τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, τον προϊστάμενο του εφετείου Λάρισας, τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας και εποπτεύοντα της ανάκρισης, Λάμπρο Τσόγκα.

Επίσης απεστάλη στον ίδιο τον ειδικό εφέτη ανακριτή της δικογραφίας των Τεμπών, Σωτήριο Μπακαϊμη, ο οποίος έχει επανειλημμένα αρνηθεί το αίτημα εκταφής συγγενών, στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και τον ΔΣΑ.