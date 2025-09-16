Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια

Για δίκη με διαδικασία φαστ τρακ, έκανε λόγο η Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών. «Είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το δίκη θα είναι αυτή», ανέφερε η πρόεδρος του Σωματείου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και πρόσθεσε ότι όπως φαίνεται από τη δικογραφία γίνεται απόπειρα «οι ευθύνες να αποδοθούν σε κάποιους υπαλλήλους και όχι σε αυτούς που έχουν τις μεγαλύτερες ευθύνες».

Επισήμανε ξανά ότι η δικογραφία έκλεισε χωρίς να λαμβάνει υπόψιν μία σειρά από σημαντικά στοιχεία όπως το πόρισμα του χημείου του κράτους που εντόπισε ξυλόλιο και υδρογονάνθρακες, αλλά και την έκθεση για την πυρασφάλεια των βαγονιών της εταιρείας.

«Προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ως υπερβολικούς, ενώ μιλάμε στοιχειοθετημένα», ανέφερε στη συνέντευξή της στο Kontra News.

Η κ. Καρυστιανού μίλησε για την απεργία πείνας και δίψας που έχει ξεκινήσει ο Πάνος Ρούτσι στο Σύνταγμα ζητώντας να του δώσουν άδεια εκταφής για τον γιο του, τον 22χρονο Ντένις ,που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Είναι δυνατόν ένας γονέας που έθαψε το παιδί του να κάνει απεργία πείνας και να μη συγκινείται κανείς;

«Είναι δυνατόν ένας γονέας που έθαψε το παιδί του να έχει ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας μπροστά στη Βουλή, να κάθεται στο λιοπύρι ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και να μην συγκινείται κανείς, ούτε πολιτικός ούτε δικαστής», αναρωτήθηκε η κ. Καρυστιανού και επεσήμανε ότι εφόσον κατηγορούν τους συγγενείς για θεωρίες συνωμοσίας θα έπρεπε οι ίδιες οι αρχές να επιδιώκουν την εκταφή και όχι να εμποδίζουν τους γονείς.

«Πιστεύετε ότι σας φοβούνται; Απειλείτε το σύστημα;» ρώτησε ο δημοσιογράφος την κ. Καρυστιανού με την ίδια να απαντά:

«Το σύστημα δεν θέλει ανθρώπους που βγαίνουν και φωνάζουν την αλήθεια. Μας έχουν εξωθήσει στα άκρα, δεν ξέρω τι θα αναγκαστούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια. Κι όταν έρχονται κάποιοι και σου βάζουν εμπόδια αθέμιτα ή παράνομα πραγματικά σε εξωθούνε σε άλλες λύσεις. Επομένως αφήνουμε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Ντρέπομαι που υπάρχει γονιός που ξεκίνησε απεργία πείνας για την εκταφή του παιδιού του και άλλοι τόσοι γονείς στη Λάρισα που φωνάζουν για το κλείσιμο της δικογραφίας.

Είναι ντροπή. Αν πιστεύει το σύστημα ότι οι πολίτες θα παραμείνουν σιωπηλοί ή θα σταματήσουν τις προσπάθειες που κάνουν είναι γελασμένοι».

Σε σχέση με τη μαζική τελευταία κινητοποίηση στο Σύνταγμα η κ. Καρυστιανού δήλωσε ότι ο κόσμος συγκεντρώνεται γιατί «λέμε την αλήθεια και μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών». «Μπορούν να νιώσουν τη δική μας απόγνωση και κοροϊδία που υφιστάμεθα τόσο καιρό», πρόσθεσε.

Μονόδρομος το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Στη συνέχεια διευκρινίζοντας το ποιες αναμένεται να είναι οι κινήσεις των συγγενών από εδώ και πέρα η κ. Καρυστιανού ανέφερε:

«Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε θα βγαίνουμε και θα φωνάζουμε με όλον τον κόσμο ζητώντας δικαιοσύνη. Θα στραφούμε πιο δυναμικά και προς την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρώ ότι είναι μονόδρομος».

Αναφορικά δε με τις δημοσκοπήσεις και τα σενάρια που κυκλοφορούν για τη δημιουργία κόμματος από την ίδια, απάντησε: «Δεν είναι κάτι που περνάει από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή, σίγουρα όμως η κοινωνική αντίδραση που υπάρχει μας βρίσκει σύμφωνους και θα συνεχίσει ενεργά και δυναμικά».

Δείτε τη συνέντευξη